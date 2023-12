Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Am Donnerstagnachmittag ging bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden die Mitteilung ein, dass zwischen Kindenheim und Biedesheim ein Baustellenfahrzeug unterwegs sei, das starke Schlangenlinien fahren würde. Das Fahrzeug konnte letztendlich auf einem Parkplatz in Göllheim ohne Fahrer festgestellt werden. Der Verantwortlich, der in unmittelbarer Nähe wohnhaft ist, konnte schnell durch die Beamten ermittelt werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Fahrer einen auf dem Parkplatz abgestellten PKW beschädigt hatte und sich in seine Wohnung begab, ohne den Schaden zu melden. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm bei der Polizei in Kirchheimbolanden eine Blutprobe entnommen. Ein Verfahren wegen unerlaubtem Entfernens von der Unfallstelle und Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde eingeleitet. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.

Ladendieb festgenommen

Am Donnerstagnachmittag stellte eine Mitarbeiterin eines Kirchheimbolander Einkaufsmarktes einen Ladendieb fest. Der 26-jährige Tatverdächtige hatte zuvor im Markt seinen Rucksack mit diversen Spirituosen bepackt und wollte ohne zu bezahlen den Markt verlassen. Das fiel einer aufmerksamen Mitarbeiterin auf. Bei dem Versuch den Mann aufzuhalten, wurde die Frau vom Täter wegstoßen und er konnte flüchten. Auf Den Vorfall wurde aber ein Polizeibeamter aufmerksam, der sich zufällig privat auf auf dem Parkplatz des Supermarktes befand. Bei dem Versuch den Täter anzuhalten, wehrte sich der 26-jährige erneut massiv und wollte sich der Festnahme entziehen. Letztendlich konnte er unter Mitwirkung zweier aufmerksamer Passanten festgenommen werden. die Mitarbeiterin des Einkaufsmarktes und der Polizeibeamte erlitten durch die Gegenwehr des Mannes leichte Verletzungen. Dem Täter wurde zur Polizeiinspektion nach Kirchheimbolanden verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da er alkoholisierst war. Strafverfahren wegen Diebstahls, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung wurden eingeleitet.