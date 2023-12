Unfallflucht – Zeugen gesucht

In der Zeit vom 27.12.2023, 20:30 Uhr, und 28.12.2023, 12 Uhr, wurde ein Auto in der Karolinenstraße (Einmündung Brändströmstraße) beschädigt. Der rote Golf parkte zu dieser Zeit auf der Fahrbahn. Ein unbekannter Verursacher streifte das Auto entweder beim Ein-/Ausparken oder beim Vorbeifahren am Heck. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweis auf den Verursacher geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Silvester 2023

Auch 2023 ist uns die Sicherheit an Silvester ein wichtiges Anliegen. Wie in den vergangenen Jahren haben wir uns auf den Jahreswechsel intensiv vorbereitet.

Deshalb sind wir in der Silvesternacht für Ihre Sicherheit im Einsatz. Die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz werden in der gesamten Vorder- und Südpfalz verstärkt Präsenz zeigen. Vor allem an Orten, an denen traditionell viele Feiernde zusammenkommen, sind wir für Sie da. Wenn Sie Hilfe benötigen, sprechen Sie unsere Kolleginnen und Kollegen gerne an.

Damit alle auch nach dem Feiern wieder sicher nach Hause kommen, führen wir verstärkt Verkehrskontrollen durch. Denn wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Er begeht eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat. Lassen Sie deshalb immer Ihr Fahrzeug stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind.

Leider kommt es immer wieder bei unsachgemäßem Umgang mit Silvesterfeuerwerk zu Verletzungen und Unglücksfällen. Deshalb möchten wir Sie auf die Pressemeldung des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz (LKA) unter https://s.rlp.de/XFRTl hinweisen, in der die Sprengstoffexperten des LKA Tipps zum sicheren Umgang mit Silvesterfeuerwerk geben.

Die Silvesterfeierlichkeiten in den vergangenen Jahren verliefen ohne besondere Vorkommnisse und weitestgehend friedlich. Auf Grund unserer Lagebewertung, in die auch aktuelle bundesweite Entwicklungen der Sicherheitslage eingeflossen sind, erwarten wir das auch für diesen Jahreswechsel. Unsere Kolleginnen und Kollegen setzen sich mit großem Engagement für Ihre Sicherheit ein, um allen Bürgerinnen und Bürgern einen fröhlichen und unbeschwerten Abend zu ermöglichen. Uns ist dabei besonders wichtig, an einen friedlichen und respektvollen Umgang miteinander zu appellieren.

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern einen schönen Jahreswechsel und einen guten sowie sicheren Start ins Jahr 2024.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von rund 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Einbruch in Schule – Zeugen gesucht

Am Morgen des 27.12.2023 stellte der Hausmeister der Albert-Schweitzer-Schule (Georg-Herwegh-Straße) fest, dass dort eingebrochen worden war. Unbekannte brachen mehrere Klassenräume auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unbekannt. Derzeit wird der Schaden auf rund 1.500 Euro geschätzt?

Wer hat in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges an der Albert-Schweitzer-Schule wahrgenommen oder kann Hinweise zur Tat geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Mann mit Auto auf Gleisen unterwegs

Am Mittwochabend (27.12.2023) gegen 20 Uhr fuhr ein 79-Jähriger mit seinem Auto auf den Straßenbahnschienen von der Ludwigstraße in Richtung Rathauscenter. Hierbei beschädigte er ein Rohr, einen Betonsockel und sein Auto. Mitarbeiter der RNV konnten den Mann anhalten und die Polizei verständigen. Das Auto stellte der Fahrer neben den Gleisen ab. Den Polizeikräften gegenüber verweigerte der Mann die Angabe seiner Personalien und die Herausgabe seiner Dokumente. Als der Mann wieder losfahren wollte, stellten die Polzisten den Autoschlüssel sicher. Hierbei versuchte der Mann einen Polizisten zu schlagen, verfehlte diesen aber. Er versuchte anschließend gewaltsam in sein Auto zu kommen und musste von den Polizeibeamten festgehalten und gefesselt werden. Dabei trat er einem Polizisten ans Bein. Darüber hinaus beleidigte er die Polizeikräfte. Der Mann wurde zu Polizeidienststelle gebracht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Durch Angehörige konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 79-Jährige an Demenz erkrankt sei. Die verständigten Angehörigen konnten den Mann schließlich beruhigen und mit nach Hause nehmen.

Auseinandersetzung in Discounter

Die Polizei Ludwigshafen wurde am Mittwochnachmittag (27.12.2023, gegen 16:30 Uhr) zu einer Schlägerei in einen Discounter in der Bismarckstraße gerufen. Polizeikräfte konnten vor Ort einen 31-Jährigen und einen 37-Jährigen kontrollieren, die zuvor im Markt in Streit geraten waren. Beide wollten der Polizei gegenüber nicht angeben, was geschehen war. Durch Zeugen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die beiden Männer zunächst in einen verbalen Streit geraten sind und dieser derart eskalierte, dass sie sich gegenseitig schlugen. Gegen beide Männer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt und sie erhielten einen Platzverweis für den Discounter.

Widerstand gegen Polizeikräfte

Am Mittwochnachmittag (27.12.2023, gegen 17:30 Uhr) wird die Polizei Ludwigshafen an den Berliner Platz gerufen, da dort ein Mann mit einer Frau streite und der Streit zu eskalieren drohe. Die alarmierten Polizeikräfte konnten einen 35-Jährigen und seine Begleiterin kontrollieren. Der Mann war weiterhin aggressiv und ließ sich durch die Polizeibeamten nicht beruhigen. Der Mann sollte gefesselt werden, wogegen er sich wehrte und die Polizisten mehrfach beleidigte. Der 35-Jährige konnte letztendlich von den Polizeikräften zu Boden gebracht und gefesselt werden. Da er sich weiter aggressiv verhielt, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Mann muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

Trickdiebstahl

Am Mittwochnachmittag (27.12.2023, gegen 16:30 Uhr) sprach eine Unbekannte eine 38-Jährige im Untergeschoss eines Bekleidungsgeschäfts in der Rheingalerie an. Vermutlich nutzte die Unbekannte das Gespräch als Ablenkung und stahl den Geldbeutel der 38-Jährigen aus ihrer Handtasche.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: weiblich, etwa 25 – 30 Jahre alt, ungefähr 1,70 m groß. Sie war zur Tatzeit schwarz bekleidet und trug eine Mütze.

Hinweise zu der Tat oder der Verdächtigen nimmt die an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden.

Erneut Transporter aufgebrochen

Am Mittwoch wurden der Polizei Ludwigshafen zwei Einbrüche in Transporter gemeldet.

In der Zeit vom 26.12.2023, 16 Uhr, bis zum 27.12.2023, 5:30 Uhr, brachen Unbekannte einen Toyota Kleintransporter auf dem Otto-Thiele-Platz auf. Aus dem Transporter wurde ein Schweißgerät im Wert von rund 7.000 Euro gestohlen.

In der Zeit vom 26.12.2023, 22 Uhr, bis zum 27.12.2023, 6 Uhr, brachen Unbekannte einen Mercedes-Benz Transporter in der Raschigstraße auf und stahlen einen Baustellenstaubsauger. Der Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Haben Sie etwas Verdächtiges auf dem Otto-Thiele-Platz oder in der Raschigstraße gesehen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.