Diebstahl von E-Scooter

Am 27.12.2023, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen E-Scooter, welcher mittels eines Kabelschlosses gesichert an der Ladestation eines Einkaufszentrums im Südring stand. Der Schaden wird auf etwa 1300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Aufbruch Zigarettenautomat

In der Nacht von Mittwoch (27.12.2023) auf Donnerstag (28.12.2023) haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße gewaltsam aufgebrochen. Die Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Römerberg – Diebstahl und Hausfriedensbruch in Einfamilienhäuser mit Täterfestnahme

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag betrat ein 28-jähriger Mann unbefugt zwei Einfamilienhäuser und entwendete aus einem der Häuser diverse Gegenstände.

Gegen 02:30 Uhr gelangte der Tatverdächtige mit einem versteckten Originalschlüssel, welchen er zuvor auffand, über die Haustür ins Innere eines Einfamilienhauses Am Narrenberg in Römerberg. Während die anwesenden Bewohner schliefen betrat er mehrere Zimmer und entwendete diverse Gegenstände im Gesamtwert eines niedrigen, vierstelligen Betrages, einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie mehrere Bankkarten. Nachdem die Bewohner wach wurden, stellten sie mehrere geöffnete Schränke und die geöffnete Haustür fest und informierten die Polizei.

Gegen 03:30 Uhr meldete ein Anwohner in der Jahnstraße in Speyer eine männliche Person mit einer Taschenlampe im Flur seines Hauses. Der Mann war nach einer Ansprache durch den Anwohner davongelaufen. Wie der Mann ins Gebäudeinnere gelangte ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Schließlich erblickte eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung in der Paul-Egell-Straße einen Mann, welcher der Personenbeschreibung entsprach und wollte diesen einer Personenkontrolle unterziehen. Beim Erblicken des Streifenwagens warf der Mann diverse Gegenstände weg und versuchte sich erfolglos der Kontrolle zu entziehen.

Bei dem Mann handelte es sich um den 28-jährigen Tatverdächtigen, der für weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht wurde. Unter den weggeworfenen Gegenständen befand sich Diebesgut aus dem Diebstahl in Römerberg sowie 8,5 Gramm Haschisch. Gegen den Mann wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.