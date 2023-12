Unbekannte übermalen Parkbuchtmarkierung – Zeugen gesucht

In der Unterdorfstraße vor dem Anwesen Nr. 42 wurde am 28.12.23 eine mit schwarzer Farbe übersprühte Parkbuchtmarkierung festgestellt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Dixi-Toilette beschädigt

Edenkoben (ots)

Am Ortsausgang in Richtung Maikammer wurde am gestrigen Tag (27.12.2023, gegen 15.00 Uhr) eine Dixi-Toilette von Unbekannten versucht anzuzünden. Die Eingangstür schmolz hierbei und eine danebenstehende Toilette wurde umgeworfen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden.

Unbekannte übermalen Parkbuchtmarkierung – Zeugen gesucht

Oberotterbach (ots)

In der Unterdorfstraße vor dem Anwesen Nr. 42 wurde am 28.12.23 eine mit schwarzer Farbe übersprühte Parkbuchtmarkierung festgestellt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.