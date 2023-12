Frankfurt – Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (th) In den frühen Morgenstunden des 28. Dezember 2023 kam es

auf der Bundesautobahn 3 unmittelbar vor der Anschlussstelle Kelsterbach in

Fahrtrichtung Würzburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Beteiligte schwer

verletzt wurden.

Gegen 03.30 Uhr befuhr eine 51 Jahre alte Frau mit ihrem PKW, einem Land-Rover,

entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung die Zufahrt der Anschlussstelle

Kelsterbach und in der Folge die Bundesautobahn 3 in Richtung Würzburg. Hier kam

es zu einem Frontal-Zusammenstoß mit einem Smart. Sowohl der 33 Jahre alte

Fahrer des Smart, als auch die 51-Jährige wurden dabei schwer verletzt. Der

33-Jährige wurde in seinem PKW eingeklemmt, und musste von der Feuerwehr befreit

werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Bundesautobahn 3 war bis 04.20 Uhr in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt.

Es bildete sich ein ca. 2 km Langer Rückstau.

Frankfurt – Gutleutviertel: Festnahme nach versuchtem Diebstahl aus Pkw

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei 20 und 22 Jahre alte Autoknacker waren gestern Abend

im Gutleutviertel auf Diebestour, als Fahnder sie festnahmen.

Die zivil gekleideten Beamten bemerkten die jungen Männer gegen 22:20 Uhr, wie

sie an mehreren Autotüren zogen. Sie hielten sie daraufhin verdeckt unter

Beobachtung. Im weiteren Verlauf stellten sie das Duo in der Schleusenstraße

sitzend in einem Kleintransporter fest. Augenscheinlich durchsuchten sie das

Fahrzeug nach Wertsachen.

Kurz darauf gaben sich die Fahnder den zwei Männern als Polizisten zu erkennen

und ließen bei ihnen die Handfesseln klicken. Während der Festnahme leistete der

Jüngere Widerstand und trug leichte Verletzungen davon. Er führte zudem

griffbereit ein Messer mit sich. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen

nichts.

Die Beamten setzten die beiden 20- und 21-Jährigen nach Durchführung der

polizeilichen Maßnahmen mangels vorliegender Haftgründe wieder auf freien Fuß.

Frankfurt – Sachsenhausen: Renitenter Mann beißt Polizistin

Frankfurt (ots) – (dr) Beamte des 8. Reviers nahmen am gestrigen Mittwoch, den 27. Dezember 2023, nach einer Körperverletzung einen 27-jährigen Mann fest. Auf

der Polizeiwache zeigte er sich renitent und leistete Widerstand. Unter anderem

biss er einer Polizeibeamtin in den Finger.

Gegen 23.00 Uhr kam es am Diesterwegplatz aus bislang unbekannten Gründen zu

einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein

Geschädigter meldete sich telefonisch bei der Polizei. Im Rahmen der Fahndung

konnte ein 27 Jahre alter Mann festgenommen werden, der im Verdacht steht einen

43-Jährigen geschlagen zu haben. Letzterer trug leichte Verletzungen davon.

Polizeibeamte verbrachten den Festgenommenen zur Identitätsfeststellung auf ein

Revier. Bereits hier zeigte er sich aggressiv, schrie unentwegt und verweigerte

jede Mitarbeit. Mutmaßlich stand er auch unter dem Einfluss von Alkohol und

Rauschgift. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen sollte er von der

Dienststelle entlassen werden. Als ihm die Handfesseln abgenommen wurden,

verhielt er sich erneut so aggressiv, dass es mehrere Beamte benötigte, um ihn

zu kontrollieren und zu Boden zu bringen. Hierbei gelang es dem Mann einer

Polizeibeamtin in einen Finger zu beißen. Glücklicherweise trug sie Handschuhe,

sodass sie keine schwere Verletzung davontrug und weiterhin dienstfähig war.

Nach Durchführung einer Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung ging

es für den 27-Jährigen, der sich nicht beruhigen ließ, in das zentrale

Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen der Körperverletzung und des tätlichen

Angriffs verantworten.