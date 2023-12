Grünberg: Finger abgetrennt – Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung

Wegen eines abgetrennten Fingers ermitteln die Grünberger Polizei nach einer Auseinandersetzung am Mittwoch, gegen 19.50 Uhr, in der Berliner Straße in Grünberg. Offenbar kam es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Streit zwischen einem 37 – Jährigen und dessen gleichaltrigen Lebensgefährtin. Dabei soll, so die bisherigen Ermittlungen, der 37 – Jährige mit einem Messer der Frau den kleinen Finger der linken Hand abgetrennt haben. Die verletzte Frau wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Möglicherweise, so die ersten Zeugen und Ermittlungen, standen beide Personen unter erheblichem Alkoholeinfluss. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Gießen: Ladendieb festgehalten und festgenommen

Kleidung im Wert von fast 200 Euro wollte ein 30 – Jähriger tunesischer Staatsangehöriger am Mittwochnachmittag aus einem Kaufhaus im Seltersweg entwenden. Zeugen hatten das Ganze bemerkt und den Verdächtigen festgehalten. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Es stellte sich heraus, dass der Festgenommene ein Pfefferspray mitführte. Eine Streife nahm ihn fest. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Hohen Sachschaden angerichtet

In der Krofdorfer Straße haben Unbekannte an einem Hyundai einen Schaden von ca. 1500 Euro angerichtet. Die Diebe hatten ein Fenster des PKW eingeschlagen und aus dem Innenraum eine Tasche entwendet. Offenbar hatten die rabiaten Diebe zuvor versucht, eine Tür aufzubrechen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Haustür aufgebrochen

In der Saarlandstraße haben Unbekannte zwischen Samstag und Mittwoch sich an einem Einfamilienhaus zu schaffen gemacht. Die Diebe brachen die Haustür auf und versuchten im Haus eine Kellertür aufzubrechen. In dem Haus suchten sie Wertsachen. Offenbar flüchteten sie ohne Beute. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Einbrecher werden offenbar gestört

Im Laufe des vergangenen Mittwochs sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Dornholzhausen eingebrochen. Die Diebe hatten es nach mehreren Versuchen geschafft, in das Haus in der Straße Zum Geiersberg einzudringen. Möglicherweise wurden die Diebe am Mittwochabend durch die zurückkehrende Hausbewohnerin gestört. Ob etwas fehlt, ist nicht bekannt. Hinweise zu dem Einbruch nehmen die Beamten der Gießener Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Laubach: Weihnachtsgottesdienst gestört – religiösen Ausdruck gerufen

Während eines Weihnachtsgottesdienstes (24.12.23) in einer Kirche in Laubach riefen drei Kinder bzw. Jugendliche offenbar einen islamischen Ausdruck in den Kirchsaal. Sie öffneten gegen 17.00 Uhr die Tür und riefen in die Kirche hinein. Nachdem Teilnehmer des Gottesdienstes die Kinder ansprachen, flüchteten sie zunächst. Die Polizei erhielt erst einen Tag später Kenntnis über diesen Vorfall. Die Ermittlungen der Polizei wegen Störung der Religionsausübung führten bisher zu einem 12-jährigem Kind und einem 14-jährigen Jugendlichen und dauern derzeit noch an. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Verkehrsunfälle:

Fernwald: Offenbar Fehler beim Abbiegen

Zu einem erheblichen Sachschaden von etwa 16.000 Euro kam es bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, in der Grünberger Straße in Fernwald-Albach. Ein 58 – Jähriger aus Fernwald war mit seinem Subaru in der Reutergasse unterwegs und wollte in die Grünberger Straße einbiegen. Offenbar übersah er dabei den von links kommenden PKW (Ford EcoSport) der vorfahrtsberechtigten 73 – Jährigen aus Reiskirchen. Beide PKW wurden im Frontbereich erheblich beschädigt. Die 73 – Jährige und eine 60 – Jährige Beifahrerin des 58 – Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Grünberger Straße

In dem Parkhaus des Miller Hauses kam es Dienstag, zwischen 19.00 und 21.30 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein dort abgestellter Seat Ibiza wurde an der hinteren linken Seite durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Trotz Schadens von ca. 1.000 Euro fuhr der Verursacher davon und beging eine Unfallflucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der neuen Bäue

Am Mittwochmorgen (zwischen 08.15 und 11.30 Uhr) kam es im Innenhof der Postbankfiliale zu einer Unfallflucht. Vermutlich hatte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken den VW Golf an der vorderen rechten Seite beschädigt und ist dann davongefahren. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.