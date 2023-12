Diebstahl aus Pkw; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege haben sich Unbekannte Zugang zu einem geparkten weißen Mercedes Sprinter verschafft und aus dem Innenraum einen Geldbetrag an sich bringen können, der in dem Fahrzeug in Briefumschlägen aufbewahrt wurde. Der Diebstahl aus dem Fahrzeug ereignete sich am Mittwoch zwischen 09.30 Uhr und 09.45 Uhr. Die Diebe haben dann die besagten Umschläge nach der Diebstahlshandlung nahe Grebendorf im Flutgraben einer Landstraße entsorgt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Räuberischer Diebstahl, Körperverletzung

Zu einer Auseinandersetzung am tegut-Markt in der Bahnhofstraße kam es am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr. Zwei 16-Jährige und ein 17-Jähriger, die alle in Eschwege wohnhaft sind, befanden sich zur besagten Zeit zum Einkauf in dem tegut-Markt. Beim Passieren des Kassenbereichs und dem Bezahlen einer Getränkedose, nahmen die Jugendlichen offenbar noch eine weitere Getränkedose mit, ohne diese jedoch zu bezahlen. Daraufhin von einem 38-jährigen Mitarbeiter des Marktes auf den Diebstahl des Getränks angesprochen, kam es zu einem Konflikt und einer Rangelei unter den vier Personen, wodurch der 38-Jährige und ein 16-Jähriger leichte Verletzungen davontrugen. Die Polizei hat wegen des Vorfalls entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis u.a.

In Wanfried stellten die Beamten der Eschweger Polizei letzte Nacht einen 40-Jährigen aus Eschwege, der zuvor bei seiner in Wanfried wohnenden Ex-Freundin aufgetaucht war und nach einem Streitgespräch alkoholisiert davongefahren war. Die Beamten waren von der 25-jährigen Ex-Freundin u.a. angerufen worden, weil der 40-Jährige zudem unbefugt ihre Fahrzeugschlüssel genommen und in der Folge dann auch mit ihrem Auto davongefahren war. Bei seinem Antreffen durch die Polizei am Donnerstag gegen 00.40 Uhr ergab ein Atemalkoholtest bei dem 40-Jährigen einen Wert von 2,34 Promille, woraufhin sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen musste. Strafrechtliche Ermittlungen laufen nun wegen der Trunkenheitsfahrt sowie wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis, die der 40-Jährige den Beamten nicht vorweisen konnte. Zudem muss er sich dafür verantworten, dass er die 25-Jährige mehrfach beleidigt und ihren Wagen unbefugt benutzt hat.

Drogenfund in Wohnung

Ermittlungen wegen des illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln haben die Beamten des Fachkommissariats für Rauschgiftkriminalität der Eschweger Kripo gegen einen 43-Jährigen aus Eschwege eingeleitet. Eine Streife der Polizeistation Eschwege hatte den Mann am Mittwochnachmittag an seiner Wohnadresse zunächst in anderer Sache aufsucht. Als ihnen der Mann dann die Wohnungstür öffnete, schlug den Beamten auffälliger Geruch von Rauschmitteln entgegen. Zusammen mit den daraufhin hinzugezogenen Kollegen der Kripo fanden die Beamten in der Wohnung des Mannes mehrere Rauschmittel (u.a. Cannabis, Haschisch, Amphetamine) und diverse Materialien auf, die auf einen Handel von Betäubungsmitteln schließen lassen. Die verbotenen Substanzen und die im Zusammenhang mit den Drogen aufgefundenen Gegenstände wurde allesamt sichergestellt, der 43-Jährige muss sich nun strafrechtlich entsprechend wegen illegalen Drogenhandels verantworten.

Mit Verkehrszeichen kollidiert; Schaden 1100 Euro

Ein 33-jähriger Autofahrer aus Waldkappel ist am Mittwochabend in Eschwege gegen 19.08 Uhr vom Woolworth-Parkdeck kommend in die Straße „Unter dem Berge“ eingefahren. Kurz darauf kam er aus Unachtsamkeit ein Stück zu weit nach rechts und geriet auf den Gehweg. Hier stieß er in der Folge gegen ein Verkehrszeichen, an dem ein Schaden von 100 Euro entstand. Sein eigener Wagen ist dabei zudem mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen worden.

Wildunfall

Auf der B 250 zwischen Wanfried und Altenburschla hat eine 30-jährige Autofahrerin aus Treffurt am Mittwochabend gegen 18.10 Uhr einen Waschbären erfasst, der dabei tödlich verletzt wurde. Der entstandene Schaden am Pkw der Frau beläuft sich auf 200 Euro.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Straße „Im Baumgarten“ in Niederhone ist ein am rechten Fahrbahnrand geparkter weißer 5-er BMW von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der BMW hat einen Schaden am vorderen linken Kotflügel, der sich auf 1500 Euro beläuft. Verursacht wurde der Schaden zwischen Dienstag 11.00 Uhr und Mittwoch 15.30 Uhr vmtl. beim Ein-oder Ausparken. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Einbruch in Keller; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Eschwege ist am Mittwoch ein Einbruch in einen Kellerraum zur Anzeige gebracht worden, der sich in einem Mehrfamilienhaus in Wanfried in der Straße „Vor dem Untertor“ ereignet hat. Festgestellt wurde der Einbruch am gestrigen Mittwoch gegen 15.00 Uhr, die Tat kann allerdings bis Ende November zurückreichen. Die unbekannten Täter brachen in besagtem Zeitraum den mittels Holzstreben und Vorhängeschloss gesicherten Verschlag auf und klauten aus dem Kellerraum u.a. vier Autoreifen samt Felgen, sowie einen Querlenker und eine Lichtmaschine. Der Stehlwert beziffert sich auf 2000 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Zigarettenautomat gesprengt; Polizei sucht Zeugen

In der Eschweger Straße in Wichmannshausen haben unbekannte Täter versucht einen Zigarettenautomaten mittels Sprengmitteln/Böllern aufzusprengen. Letztlich ist durch die Sprengung zwar keine Komplettöffnung des Automaten erfolgt, aber die Täter richteten Sachschaden in Höhe von 500 Euro an. Die Tat geschah zwischen Mittwoch 20.00 Uhr und Donnerstag 03.25 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Einem 48-jährigen Kunden ist im Aldi-Markt in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau unbemerkt die Geldbörse aus einer Umhängetasche geklaut worden. In der Geldbörse befanden sich ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag und diverse Dokumente. Der Diebstahl ereignete sich am Mittwoch gegen 13.25 Uhr. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.