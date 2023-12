Festnahme – Taschendieb versteckt sich hinter Wartehäuschen

Schwalmstadt-Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Nachdem der Diebstahl eines

Rucksacks in einem Regionalexpress aufgeflogen war, kam es gestern Morgen

(27.12.) im Bahnhof Treysa zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem

28-jährigen Tatverdächtigen aus Homberg/Efze und dem 32-jährigen Opfer aus Bad

Wildungen.

Nach einem kurzen Streit flüchtete der Tatverdächtige über die Gleise in

Richtung Innenstadt und kehrte später zum Bahnhof zurück. Der Bestohlene, ein

Asylbewerber aus Syrien, erstattete anschließend Strafanzeige bei der Polizei in

Schwalmstadt.

Zivile Kräfte vom Bundespolizeirevier Gießen griffen den 28-Jährigen nach kurzer

Fahndung hinter einem Wartehäuschen auf und nahmen den Mann nach einem

erfolglosen Fluchtversuch vorläufig fest.

Da der mutmaßliche Dieb ohne Ausweispapiere unterwegs war, folgte die

Personalienfeststellung bei der Polizeistation Schwalmstadt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 28-jährigen Asylbewerber aus

Guinea ein Strafverfahren wegen Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Wegen der

Flucht über die Gleise belehrten die Beamten den Festgenommen über das richtige

Verhalten an Bahnanlagen.

Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der 28-Jährige wieder frei.

Polizeieinsatz wegen verwirrtem Mann auf den Gleisen

Wabern (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Zu einem Einsatz der Bundespolizei und der

Polizei Fritzlar kam es in der vergangenen Nacht (28.12.; 1 Uhr) im Bahnhof

Wabern. Ein 34-jähriger Mann aus Bad Wildungen lief gegen Mitternacht

verhaltensauffällig im Bereich des Bahnhofs umher, zum Teil in den Gleisen in

Richtung Kassel.

Beamte der Bundespolizei nahmen den Mann mit Unterstützung der Fritzlarer

Kollegen in Gewahrsam. Bei den polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Mann

äußerst unkooperativ und versuchte, die Beamten mit Tritten zu verletzen, was

ihm allerdings nicht gelang. Die Polizisten belehrten den Mann bezüglich der

Gefahren beim Aufenthalt auf Bahnanlagen.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes versorgte zunächst eine RTW-Besatzung den

Mann und brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische

Klinik.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 34-Jährigen ein Strafverfahren

wegen Verdachts eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.