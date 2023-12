Mit 3,6 Promille zur Tankstelle gefahren und Alkohol gekauft: 48-Jähriger festgenommen

Lohfelden (Landkreis Kassel): Dank der Mitteilung von Zeugen konnte eine Streife des Polizeireviers Ost am gestrigen Mittwochabend einen 48-jährigen Mann nach einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt festnehmen. Glücklicherweise war hierbei niemand zu Schaden gekommen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 21:15 Uhr über den Notruf die Polizei alarmiert, dass sich ein Mann an einer Tankstelle in Lohfelden schwankend zu einem geparkten Auto bewegte, vor dem Fahrzeug hinfiel, anschließend auf dem Fahrersitz Platz nahm und losfuhr. Im weiteren Verlauf soll der Pkw in Schlangenlinien gegen einen Bordstein und mehrfach in den Gegenverkehr gefahren sein, sodass andere Autofahrer ausweichen mussten. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zu dem genannten Kennzeichen konnte der mutmaßliche Fahrer an seiner Wohnanschrift in Lohfelden festgenommen werden. Der Atemalkoholtest bei dem 48-Jährigen ergab 3,6 Promille, weshalb er sich auf dem Polizeirevier einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Wie die ersten Ermittlungen der Polizisten ergaben, war der 48-Jährige offenbar betrunken zu der Tankstelle gefahren, um dort eine Flasche mit hochprozentigem Alkohol zu kaufen.

Verkehrsteilnehmer, die am gestrigen Abend in Lohfelden möglicherweise durch die Fahrweise des Autos gefährdet wurden, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Falscher Wasserwerker wurde bei mehreren Wohnungen in Kölnischer Straße vorstellig: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Kassel-Vorderer Westen: Gleich bei mehreren Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in der Kölnischen Straße, nahe der Riedeselstraße, wurde kurz vor Weihnachten ein falscher Wasserwerker vorstellig. Zwar handelten die meisten Bewohner genau richtig und ließen den unangekündigten Handwerker mit seiner fragwürdigen Geschichte einfach vor der Tür stehen, in einem Fall gewährte ein Senior dem Mann jedoch Zutritt zur Wohnung. Dort schlug der Trickdieb geschickt zu und erbeutete Bargeld. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Vorstellig geworden war der Unbekannte bei den Wohnungen in der Kölnischen Straße am Samstag, dem 23. Dezember. Gegen 10:45 Uhr gelangte er dann schließlich in die Wohnung eines hochbetagten Seniors, dem er zuvor eine Geschichte über einen Wasserrohrbruch und deswegen abzulesende Heizungswerte aufgetischt hatte. In der Wohnung lenkte der Täter den Bewohner geschickt ab, indem er diesen jeweils in anderen Räumen die Werte von einem Messgerät ablesen ließ. So konnte der Trickdieb in einem Zimmer unbemerkt Bargeld aus einer Schublade erbeuten. Anschließend verließ der Täter die Wohnung und flüchtete in unbekannte Richtung.

Zu dem Trickdieb liegt bislang folgende Beschreibung vor:

Männlich, ca. 1,85 Meter, etwa 40 Jahre alt, mitteleuropäische

Erscheinung, sprach akzentfreies Deutsch, blonde verstrubelte

Haare, grüner Pullover.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, geführt. Zeugen, die am Vormittag des 23.12.2023 in der Kölnischen Straße, Höhe Riedeselstraße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Blauer Skoda fährt unbekannten Fußgänger an Rathaus-Kreuzung an: Zeugen von Unfallflucht gesucht

Kassel-Mitte: Zu einer „doppelten“ Unfallflucht wurde eine Streife des Polizeireviers Mitte am vergangenen Donnerstagnachmittag, dem 21. Dezember 2023, zur Kasseler Rathaus-Kreuzung von einer Zeugin gerufen. Während der mutmaßliche Autofahrer nachträglich identifiziert werden konnte, blieben die Ermittlungen zu dem unbekannten Fußgänger, der angefahren worden sein soll, bis dato erfolglos. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei erbitten daher nun weitere Zeugenhinweise.

Wie die Zeugin den aufnehmenden Beamten schilderte, hatte sie gegen 16:20 Uhr direkt hinter dem unbekannten Fußgänger an der grünen Ampel vom Rathaus kommend die Fünffensterstraße in Richtung Wilhelmshöher Allee überquert. Hierbei sei plötzlich der auf dem linken Abbiegefahrstreifen an der Ampel stehende blaue Skoda losgefahren und mit dem Fußgänger zusammengestoßen. Der dunkel gekleidete Mann habe vor Schmerzen aufgeschrien und sei augenscheinlich verletzt auf die andere Straßenseite gehumpelt, wo sich seine Spur verliert. Der Autofahrer hielt kurz an, drehte dann aber an der Ampel und fuhr in Richtung Frankfurter Straße davon, so die Zeugin. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte der mutmaßliche Fahrer des Skoda, ein 72-jähriger Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis, noch am Nachmittag an seiner Wohnanschrift durch eine Streife angetroffen werden. Da er zu diesem Zeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, musste er sich einer Blutprobe unterziehen, die nun Aufschluss darüber geben soll, ob er auch alkoholisiert am Steuer gesessen hatte.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.