Pfefferspray-Attacke im Bahnhof Fulda

Fulda (ots) – Mit einer Pfefferspray-Attacke ins Gesicht verletzte gestern

Mittag (27.12.) ein 34-Jähriger aus Sondershausen (Kyffhäuserkreis) einen

19-Jährigen aus Gerstungen (Wartburgkreis).

Der Grund für den Angriff war offensichtlich eine Auseinandersetzung wegen einer

Zigarette, welche der 19-Jährige dem Älteren offensichtlich verweigerte. Der

Vorfall ereignete sich am Bahnsteig 8/9 des Fuldaer Bahnhofes. Ein zufällig

anwesender Bundespolizist trennte die beiden Streithähne. Begleiter des Opfers

leisteten dem Mann Erste Hilfe. Beamte vom Bundespolizeirevier Fulda nahmen den

34-Jährigen vorläufig fest.

Der Mann musste die Bundespolizisten wegen weiterer polizeilicher Maßnahmen zur

Wache begleiten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen

des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Nach den

polizeilichen Maßnahmen kam der 34-Jährige wieder frei.

Verkehrsunfall

Künzell. Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch (27.12.). eine 25-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr gegen 14:20 Uhr die Turmstraße aus Richtung Dirlos kommend in Fahrtrichtung Fulda und wollte an der dortigen Kreuzung nach links in die Straße „In den Gründen“ abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer 33-jährigen BMW-Fahrerin, welche die Turmstraße aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Dirlos befuhr.

Gefährliche Körperverletzung

Bad Hersfeld. Am Dienstagabend (26.12.), zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr, kam es in der Vitalstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde dort ein 40-Jähriger aus Bad Hersfeld aus unbekannten Gründen von einer unbekannten männlichen Person mit einem metallischen Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Hierbei wurde der 40-Jährige leicht verletzt und musste ambulant medizinisch behandelt werden. Der Täter entfernte sich vom Tatort, noch bevor die Polizei vor Ort eintraf. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 30 Jahre alt, dunkle Haare. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Bad Hersfeld. In der Fritz-Rechberg-Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (27.12.) ein nicht näher beschriebenes Pedelec aus einer Garage. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld. Von einem silbernen BMW, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße „Am Markt“ abgestellt war, stahlen Unbekannte am Mittwochmorgen (27.12.), zwischen 9.45 Uhr und 11.15 Uhr, das vordere amtliche Kennzeichen ROF-DX 777. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchte räuberische Erpressung

Fulda. Am Mittwochabend (27.12) kam es in einer Tankstelle in der Pacelliallee zu einer versuchten räuberischen Erpressung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat ein unbekannter Täter gegen 20.30 Uhr das Tankstellengebäude und forderte von einer Mitarbeiterin unter Vorhalt einer augenscheinlichen Pistole die Herausgabe von Bargeld. Die Frau leistete der Aufforderung nicht Folge, woraufhin der Täter die Tankstelle verließ. Die Mitarbeiterin beschreibt ihn folgendermaßen: männlich, circa 180 cm groß, dünne Statur, helle Hautfarbe, kurze, hellere Haare, blaue Augen, bekleidet mit einer schwarzen Basecap, einem blau-weißen Tuch über dem Mund, einer dunkelblauen Jacke, einer grünen Hose und weißen Schuhen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Im Lichtweg brachen Unbekannte am Mittwochabend (27.12.) in ein Mehrfamilienhaus ein. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude und durchsuchten mehrere Wohnungen nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und hinterließen rund 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten am 27.12.2023 – Kreuzungsbereich L 3072/K44 Gemarkung Mücke-Atzenhain

Am Mittwoch, 27.12.2023, gegen 18:20 Uhr, kam es in der Gemarkung von Mücke-Atzenhain zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und mehreren verletzten Personen. Eine Familie aus dem Main-Taunus-Kreis befuhr mit einem Mietwagen die K 44 aus Mücke-Merlau kommend in Richtung Mücke-Atzenhain. Im Kreuzungsbereich zur L 3072 übersah eine 42-jährige Pkw-Führerin den auf der L 3072 von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Pkw. Durch den Zusammenstoß wurden beide beteiligten Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert. Das unfallverursachende Fahrzeug kam etwa 20 Meter neben der Fahrbahn zur Endlage. Das unfallbeteiligte Fahrzeug kam im Kreuzungsbereich zum Stehen. Die Unfallverursacherin und die 18, 19 und 21-jährigen Insassen wurden schwer verletzt und durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 43-jährige Beifahrer der Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Die sieben und achtjährigen Kinder der Familie wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 25.000 Euro. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. anderthalb Stunden halbseitig gesperrt.