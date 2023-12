Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zwei Autos aufeinander geschoben und geflüchtet: Hoher Sachschaden- Offenbach

(cb) Gleich zwei Fahrzeuge wurden am Mittwoch, zwischen 3.20 und 3.35 Uhr, im Brunnenweg (190er Hausnummern) bei einer Unfallflucht beschädigt. Die eingesetzten Polizisten vermuten, dass der Unfallverursacher auf einen, am Straßenrand geparkten weißen Citroën auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der weiße Wagen mit OF-Kennzeichen auf einen vor ihm parkenden schwarzen BMW geschoben und beschädigte diesen stark. Insgesamt, so schätzen die Ermittler, entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von 35.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Zeugen bitte melden: Weißer Opel krachte in geparktes Auto -Offenbach

(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 22.000 Euro verursachte der Fahrer eines Opel, als er auf einen geparkten Renault Master in der Erich-Ollenhauer-Straße (10er Hausnummern) krachte und diesen stark beschädigte. Der Eigentümer des schwarzen Transporters parkte diesen am Montagabend, gegen 18 Uhr, und musste am Dienstagabend, gegen 23.20 Uhr, starke Beschädigungen am Heck des Masters feststellen. Zudem wurde dieser durch die Wucht des Aufpralls etwa 2 Meter in der Parklücke verschoben. Die Polizei konnte im Zuge der Fahndung nach dem Unfallverursacher schließlich einen 34- jährigen Offenbacher als mutmaßlichen Tatverdächtigen ermitteln. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Auf den Offenbacher kommt nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort zu. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen des geschilderten Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Scheinwerfer ausgebaut und mitgenommen – Offenbach

(cb) Die Ermittler in Offenbach suchen Zeugen zu einem Scheinwerferdiebstahl, der sich zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr und Mittwochmorgen, 7.15 Uhr, ereignet haben soll. Ein weißer Porsche Cayenne war in der Blumenstraße (100er Hausnummern) abgestellt, als bislang unbekannte Täter die Fahrzeugschürze gewaltsam öffneten, anschließend die Frontscheinwerfer ausbauten und mitnahmen. Am Porsche entstand dadurch ein Sachschaden von ungefähr 8.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Frau erhält Handtasche zurück – Hanau/Lamboy

(jm) Ein Dankschreiben bekamen Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Hanau II übermittelt, die einer 61 Jahre alten Dame aus Bruchköbel kurz vor Weihnachten ihre zuvor verlorene Handtasche übergaben. Am Samstagmittag, gegen 13.45 Uhr, war die Frau in einem Einkaufmarkt in der Straße „Kinzigbogen“ unterwegs, als sie ihre Handtasche verlor. Kurz darauf meldete sich der Sohn bei der Polizei und gab den Verlust an. Das Mobiltelefon der Frau konnte jedoch in der Handtasche geortet werden. Die Schutzleute machten sich sodann in den Bereich Lamboystraße/Friedrich-Engels-Straße auf den Weg. Vor Ort trafen sie zwei Männer an. Einer der Männer händigte wohl auf Nachfrage die Handtasche aus. Diese konnte im Anschluss an die 61-Jährige übergeben werden. Auf den 49 Jahre alten Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unterschlagung zu. Die Bruchköbelerin wandte sich anschließend mit ihrem Dankschreiben direkt an das Polizeipräsidium Südosthessen.

Auto brennt vollständig aus – Niederdorfelden

(cb) Eine Zeugin meldete am Mittwochabend auf Landstraße 3008 in Niederdorfelden einen brennenden Daimler. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte der 43-jährige Fahrer während der Fahrt eine starke Rauchentwicklung im hinteren Bereich des Fahrzeuges. Er stellte das Fahrzeug, gegen 18 Uhr, am Fahrbahnrand ab, verständigte die Feuerwehr und begab sich in Sicherheit. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die Feuerwehr vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Aufgrund der Lösch- und der anschließenden Reinigungsarbeiten war die Landstraße für etwa eine Stunde gesperrt.

Einbrecher waren in Niederissigheim zugange – Kripo bittet um Zeugenhinweise – Bruchköbel/Niederissigheim

(jm) Einbrecher waren am Mittwoch in Niederissigheim zugange und erbeuteten aus einem Einfamilienhaus im Spessartring (einstellige Hausnummern) Geld und Schmuck. Zwischen 8.30 und 18.15 Uhr drangen die Täter vermutlich durch ein Fenster in das Haus ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und verschwanden anschließend mit ihrer Beute. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zwischen 8.15 Uhr und 21.30 Uhr kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Obermarkersdorfer Straße (10er-Hausnummern). Die Unbekannten öffneten gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss und gelangten danach ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie offenbar Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Ebenfalls mit Schmuck und Bargeld verließen die Eindringlinge das Objekt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Kripo hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und prüft nun einen möglichen Tatzusammenhang. Die Polizei bittet Anwohner oder Passanten, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Polizei ermittelt zunächst geflüchteten mutmaßlichen Fahrer – Bundesautobahn 66 zwischen Bad Orb/Wächtersbach und Bad Soden-Salmünster

(jm) Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Bundesautobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Bad Orb/Wächtersbach und Bad Soden-Salmünster ist der mutmaßliche Fahrer eines Toyota Auris zunächst geflüchtet. Ersten Erkenntnissen zufolge war gegen kurz vor 1.30 Uhr ein Toyota in Richtung Fulda unterwegs, als der Wagen aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und wohl mit einem Windschutzzaun sowie der Mittelleitplanke zusammenstieß. Anschließend kam das Fahrzeug rechts auf dem Seitenstreifen teils im Graben zum Stehen. Ein Ersthelfer informierte die Polizei und gab an, dass eine Person mit einer Warnweste bei dem Wagen stehe und sich nun zu Fuß entfernt habe. Bei den anschließenden Suchmaßnahmen kam auch unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Fahrer bei dem Unfall verletzte. Nach ersten Ermittlungen wurde der mutmaßliche 40 Jahre alte Fahrer an einer Anschrift in Steinau an der Straße angetroffen. Offenbar blieb er unverletzt. Da der Verdacht bestand, dass er unter Alkoholeinfluss stand, musste er für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle kommen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.800 Euro.

Fahrzeug beschädigt Dachrinne und flüchtet- Birstein/Hettersroth

(cb) Die Dachrinne einer Garage in der Birkengasse (10er Hausnummern) wurde durch ein bis dato unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Ersten Ermittlungen nach ist der Unfall zwischen Samstag, 11.30 Uhr und Montagvormittag,11 Uhr, passiert. An der Dachrinne sowie am Blech des Garagendachs konnten durch die eingesetzten Beamten gelbe Lackanhaftungen festgestellt werden. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei in Schlüchtern nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0661 9610-0 entgegen.