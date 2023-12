Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus mehreren PKW’s

Porsche Platz, 61440 Oberursel, Donnerstag, 28.12.2023, 00:50 Uhr

Am 28.12.2023, gegen 00:50 Uhr, brachen unbekannte Täter in mehrere Neuwagen zweier ansässiger Autohäuser ein und versuchten Fahrzeugteile, hauptsächlich Frontscheinwerfer, zu entwenden. Unter Hinzuziehung von weiteren Einsatzkräften und eines Polizeihubschraubers konnte ein männlicher Täter (36 Jahre) im angrenzenden Waldstück festgenommen und Diebesgut aufgefunden werden. Der Täter wird am, heutigen Vormittag dem Haftrichter vorgeführt. An den Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter 06172 120-0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

Jugendlicher Handtaschenräuber flüchtet, Friedrichsdorf, Philipp-Reis-Straße, Mittwoch, 27.12.2023, 20:15 Uhr

(jn)Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat am Mittwochabend in Friedrichsdorf eine 35-jährige Frau überfallen und dabei ihre Handtasche entrissen und gestohlen. Um 20:15 Uhr war die in Friedrichsdorf wohnhafte Geschädigte in der Philipp-Reis-Straße unterwegs, als sich der Unbekannte von hinten näherte. Er ergriff die über die Schultern gehängte braune Baumwollhandtasche der Frau und riss ihr diese vom Körper. Anschließend flüchtete der Räuber in Richtung des Bahnhofes mit der erbeuteten Tasche, in welcher sich auch der Geldbeutel sowie das Handy der 35-Jährigen befanden. Sie beschrieb den Täter als etwa 17 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß und ausländisch aussehend. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben und einen Drei-Tage-Bart sowie eine graue Daunenwinterjacke und eine Jogginghose getragen haben.

Das zuständige Kommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei wird die Ermittlungen übernehmen und bittet Zeuginnen oder Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 06172 / 120 – 0 zu melden.

Hoher Sachschaden bei Einbruch in Geschäft, Schmitten, Niederreifenberg, Brunhildestraße, Samstag, 23.12.2023, 18:15 Uhr bis Mittwoch, 27.12.2023, 08:25 Uhr

(jn)Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in ein Niederreifenberger Textilgeschäft eingebrochen und haben u.a. Bargeld gestohlen. Zudem entstand durch ihr gewaltsames Eindringen ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Zwischen Samstagabend und Mittwochmorgen kletterten die Kriminellen auf das Dach des Geschäftes in der Brunhildestraße. Sie deckten einen Teil des Daches ab und drangen unter Inkaufnahme von erheblichen Schäden über das Dach in das Geschäft ein, wo sie Bargeld, Getränke und weitere Artikel entwendeten. Letztendlich flüchteten die Täter unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Rufnummer 06172 / 120 – 0 entgegengenommen werden.

Weihnachtsmarkthütten im Visier von Einbrechern, Bad Homburg, Louisenstraße, Samstag, 23.12.2023, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 27.12.2023, 10:30 Uhr

(jn)In den zurückliegenden Weihnachtstagen hatten es Einbrecher auf mehrere Weihnachtsmarkthütten in Bad Homburg abgesehen. Zwischen Samstag und Mittwoch machten sich der oder die Täter gewaltsam an insgesamt sieben in der Fußgängerzone in der Louisenstraße aufgestellten Hütten zu schaffen, indem sie entsprechende Schlösser aufbrachen. Während es in sechs Fällen bei einem Sachschaden blieb, wurden in der siebten Hütte Süßigkeiten im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern erbittet das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 – 0.