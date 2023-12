Main-Taunus: Die Polizei-News

Jugendliche werden bei versuchtem Einbruch ertappt, Schwalbach am Taunus, Westring, Donnerstag, 28.12.2023, 01:46 Uhr

(jn)Zwei augenscheinlich jugendliche Personen sind in der zurückliegenden Nacht beim Versuch, in ein Schwalbacher Reihenhaus einzubrechen, gescheitert. Um 01:46 Uhr hatten sie das Grundstück im Westring betreten, den Rollladen gewaltsam hochgeschoben und bereits das Fenster aufgehebelt, als sie von einer Bewohnerin ertappt wurden. Diese war infolge des Lärmes, welchen das kriminelle Duo verursacht hatte, erwacht und hatte von ihrem Balkon aus nach dem Rechten gesehen. Dabei erblickte sie die zwei Personen, die sie als komplett schwarz gekleidete Jugendliche beschrieb. Beide flüchteten umgehend und konnten auch im Verlauf einer Fahndung der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Was bleibt ist ein Schaden in Höhe von schätzungsweise einigen Hundert Euro.

Personen, die in der vergangenen Nacht in Schwalbach verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Bei Einbruch in Imbisswagen leer ausgegangen, Eschborn, Mergenthalerallee, Freitag, 22.12.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 27.12.2023, 10:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 22.12.2023 und Mittwoch, 27.12.2023 sind unbekannte Täter in einen Imbisswagen in Eschborn eingebrochen. Der oder die Langfinger näherten sich dem in der Mergenthalerallee abgestellten Wagen, verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchwühlten ihn. Letztlich flüchteten sie mit leeren Händen und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Schaden durch Farbschmierereien,

Hattersheim am Main, Bergstraße, Montag, 25.12.2023, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 27.12.2023, 15:00 Uhr

(jn)In Hattersheim ist in den zurückliegenden Tagen durch Farbschmierereien ein vierstelliger Sachschaden entstanden. Der oder die Unbekannten betraten ein Grundstück in der Bergstraße und besprühten die Fassade einer Garage sowie die Fensterscheibe eines Audi mit schwarzer Farbe. Die Kosten für die Beseitigung dürften sich auf mindestens 2.000 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Vandalismus-Schaden an Pkw,

Hattersheim am Main, Eddersheim, Weidrichstraße, Montag, 25.12.2023, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 27.12.2023, 15:30 Uhr

(jn)Einen Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro haben unbekannte Täter an einem Mini in Eddersheim verursacht. Der Wagen parkte zwischen Montagmittag und Mittwochnachmittag in der Weidrichstraße, als der oder die Vandalen die linke Fahrzeugseite mittels eines Kratzers beschädigten.

Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Grauer Toyota bei Unfallflucht beschädigt, Flörsheim am Main, Urbanusplatz, Samstag, 23.12.2023, 11:30 Uhr bis Mittwoch, 27.12.2023, 20:30 Uhr

(jn)Bei einer Verkehrsunfallflucht ist in den vergangenen Tagen in Flörsheim ein grauer Toyota erheblich beschädigt worden. Das Kfz war am Samstagmittag um 11:30 Uhr auf dem P + R Parkplatz „Urbanusplatz“ abgestellt worden. Als der Geschädigte am Mittwoch um 20:30 Uhr zurückkehrte, fand er seinen Toyota mit erheblichen Schäden am Fahrzeugheck vor. Vom Unfallverursacher fehlte indes jede Spur. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen oder Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.