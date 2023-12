Wiesbaden: Die Polizei-News

Im Rhein aufgefundene Wasserleiche identifiziert

Wiesbaden (ots) – Im Rhein aufgefundene Wasserleiche identifiziert,

Mainz-Kastel, Rampenstraße, 25.12.2023, 09.10 Uhr,

(pl)Die am 1. Weihnachtsfeiertag im Rhein aufgefundene Wasserleiche konnte

zwischenzeitlich identifiziert werden. Es liegen weiterhin keine Hinweise auf

einen strafrechtlichen Hintergrund vor. Der gestern veröffentlichte Zeugenaufruf

der Wiesbadener Kriminalpolizei wird hiermit zurückgenommen.

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, Wiesbaden,

Kirchgasse, 28.12.2023, 00.35 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Kirchgasse zu einer

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Drei 33, 35 und 40 Jahre alte

Männer waren gegen 00.35 Uhr in der Kirchgasse unterwegs, als sie mit einer

Gruppe von vier Männern in Streit gerieten. Es entwickelte sich eine handfeste

Auseinandersetzung, bei welcher wohl unter anderem auch ein Reizstoff und ein

unbekannter spitzer Gegenstand zum Einsatz kamen. Während der 35-Jährige durch

das Reizgas leicht verletzt wurde, musste der 40-Jährige aufgrund einer

Schnittverletzung zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das

Quartett konnte von den verständigten Polizeikräften nicht mehr angetroffen

werden. Hierbei soll es sich um vier etwa 18-23 Jahre alte Männer mit dunklen

Jacken und einem „südländischen“ Erscheinungsbild gehandelt haben. Das 1.

Polizeirevier hat die Ermittlungen zu den Beteiligten, den Hintergründen sowie

dem Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Einbruch in leerstehendes Gebäude – Festnahme, Wiesbaden-Bierstadt,

Aukammallee, 28.12.2023, 01.00 Uhr,

(pl)In der Aukammallee in Bierstadt wurde in der Nacht zum Donnerstag ein

leerstehendes Gebäude von drei Einbrechern heimgesucht. Das Trio drang gegen

01.00 Uhr in das ehemalige Hotel ein und ergriff beim Eintreffen der

verständigten Polizeikräfte die Flucht. Den Streifen gelang es jedoch, zwei 17

und 18 Jahre alte Tatverdächtige festzunehmen, welche Einbruchwerkzeuge mit sich

führten. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Einbrecher zugange – in drei Fällen an Türen gescheitert, Wiesbaden,

26.12.2023 bis 27.12.2023,

(pl)Am Dienstag und am Mittwoch wurden bei der Polizei erneut Einbrüche und

Einbruchsversuche zur Anzeige gebracht. Die Täter scheiterten in der Kirchgasse,

der Freseniusstraße und der Adelheidstraße an den Türen von drei angegangenen

Wohnobjekten und ergriffen jeweils unverrichteter Dinge die Flucht. Bei einem

weiteren Einbruchsversuch in der Freseniusstraße gelang es Unbekannten in eine

Wohnung einzudringen und diese nach Wertsachen zu durchsuchen. Über das mögliche

Diebesgut ist noch nichts bekannt. Ein zweiter Wohnungseinbruch ereignete sich

in der Schumannstraße. Hier entwendeten die Täter diverse aufgefundene

Wertgegenstände. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Weiterer Einbruch in Engenhahn – Tresor gestohlen,

Niedernhausen-Engenhahn, Schwalbenweg, Samstag, 16.12.2023, 13:00 Uhr bis

Dienstag, 26.12.2023, 13:00 Uhr

(fh)Der Polizei wurde ein weiterer Einbruch bekannt, welcher sich in den

vergangenen Tagen in Niedernhausen-Engenhahn zugetragen hat. So hatten

Unbekannte zwischen Samstag, dem 16.12.2023 und Dienstag, dem 26.12.2023 die

mehrtägige Abwesenheit der Hausbewohner im Schwalbenweg ausgenutzt und waren,

ähnlich wie bei einer Tat einige Straßen weiter, über das Dach eingestiegen.

Auch in diesem Fall machten sich die Einbrecher eine Leiter zu Nutze, um

anschließend vom Dach aus eine Fensterscheibe einzuschlagen. Darüber hinaus

brachen sie ein Loch ins Dach und stiegen auf diesem Wege ins Haus ein. Dort

betraten sie mehrere Räume und entwendeten einen Tresor samt Inhalt. Im

Anschluss flüchteten die Täter unbemerkt. Am Haus entstand ein Sachschaden von

schätzungsweise 6.000 Euro.

Auch in diesem Fall ermitteln die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus und nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124)

7078-0 entgegen.

Diebe haben es auf Traktoranbauteile abgesehen, Rüdesheim, Aulhausen, L 3454,

„Altes Ebenthal“, Samstag, 23.12.2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 27.12.2023, 13:30

Uhr

(fh)Über die vergangenen Tage haben Unbekannte ein Firmengrundstück in einem

Waldstück bei Rüdesheim-Aulhausen aufgesucht und dort Anbauteile eines Traktors

gestohlen. In dem besagten Zeitraum betraten die Diebe das Gelände im Bereich

„Altes Ebenthal“ auf dem sich unter anderem ein Brennholzhandel befindet und

brachen dort mehrere Hütten auf. Im Anschluss begaben sie sich zu mehreren

Arbeitsmaschinen und schraubten von einem Traktor einen Holzspalter und einen

Querlenker ab. Bei der Seilwinde des Fahrzeugs scheiterten sie, sodass sie nur

mit den beiden erstgenannten Gegenständen die Flucht ergriffen. Der Wert des

Diebesguts beträgt rund 1.500 Euro. Spuren am Tatort deuten darauf hin, dass die

Täter mit einem Fahrzeug zur Örtlichkeit gefahren waren.

Zeuginnen und Zeugen, die über die vergangenen Tage im besagten Bereich

ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben oder ein Fahrzeug in dem Waldstück

bemerkt haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Rüdesheim unter der

Rufnummer (06722) 9112-0.

Unfallflucht auf Supermarktgelände – 3.000 Euro Schaden,

Hünstetten-Kesselbach, Neukirchner Straße, Mittwoch, 27.12.2023, 11:00 Uhr bis

15:15 Uhr

(fh)Am gestrigen Nachmittag ereignete sich auf dem Gelände eines Kesselbacher

Einkaufsmarktes eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen und

Zeugen sucht. Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 15:15 Uhr parkte ein schwarzer Audi

A4 auf dem Parkplatz des Marktes in der Neukirchner Straße. In diesem Zeitraum

touchierte ein unbekanntes Fahrzeug, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, den

Audi an der Stoßstange vorne links, verursachte einen knapp 3.000 Euro teuren

Schaden und fuhr davon. Um was für ein Fahrzeug es sich handelte und wer am

Steuer saß ist derzeit nicht bekannt. Daher bittet die Polizeistation Idstein,

Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

Im Graben gelandet – Zeugen gesucht,

L 3031, Heidenrod-Zorn, Dienstag, 26.12.2023, 17:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der L 3031 bei Zorn ein Unfall, der

den Angaben eines Unfallbeteiligten nach, von einem bislang flüchtigen Fahrzeug

ausgelöst wurde. Gegen 17:30 Uhr sei der 69-jährige Heidenroder die Landesstraße

von Zorn in Richtung der B 260 entlanggefahren, als ihn ein dunkler Kombi

überholt und geschnitten habe. Hierauf habe der 69-Jährige die Kontrolle über

seinen Opel Corsa verloren und sei rechts von der Fahrbahn in einen Graben

gefahren. Zu einem Kontakt mit dem Kombi sei es nicht gekommen. Am Opel entstand

ein Schaden von knapp 2.000 Euro. Der dunkle Kombi sei einfach ohne anzuhalten

in Richtung der Bundesstraße weitergefahren.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Bad

Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.