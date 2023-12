Schiffsunfall an der Schleuse Eddersheim

Main bei Eddersheim (ots) – Ein 41 jähriger Schiffsführer befuhr mit seinem

Tankmotorschiff den Main, in Höhe der Ortslage Eddersheim, zu Tal.

Vor der Einfahrt in die dortige Schleuse wurde das Schiff durch eine starke

Querströmung erfasst und mit der Steuerbordseite auf den Molenkopf des

Schleusentrenndammes gedrückt.

Die Bordwand wurde hierbei auf einer Länge von 30 Metern oberhalb der

Wasserlinie beschädigt.

Verletzt wurde niemand. Nach Überprüfung konnte das Schiff seine Fahrt

fortsetzen.

An der Schleuse entstand Sachschaden durch Kratzspuren und Farbabrieb. Der

Schleusenbetrieb ist nicht beeinträchtigt.

Die Ermittlungen zum Unfall werden durch die Wasserschutzpolizeistation

Frankfurt geführt.

Bergstrasse

Heppenheim: Mit Waffe bedroht und bestohlen

Heppenheim (ots) – Zwei 24 und 29 Jahre alte Männer wurden in der Nacht zum

Dienstag (26.12.), gegen 0.30 Uhr, in der Kalterer Straße, im Bereich des

Bahnhofs, von einem Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe

von Geld, Getränken und Zigaretten aufgefordert. Der Angreifer flüchtete mit der

Beute. Er soll in Begleitung einer weiteren Person gewesen sein.

Der Täter ist 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und hat auffällige

Aknenarben im Gesicht. Bekleidet war der Flüchtige mit einer Jacke der Marke

Wellsteyn.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der

Rufnummer 06252/7060.

Bensheim/Heppenheim: Nach Raub/Polizei nimmt drei Verdächtige fest/Zwei Männer in Haft

Bensheim/Heppenheim (ots) – Nachdem vier junge Männer in der Nacht zum Mittwoch

(27.12.), gegen 1.00 Uhr, in der Bahnhofstraße in Bensheim von drei Unbekannten

angesprochen, von einem der Männer mit einer Schusswaffe bedroht und alle zur

Herausgabe ihrer Geldbörsen aufgefordert wurden, nahm die Polizei im Rahmen

einer sofort eingeleiteten Fahndung anschließend drei Tatverdächtige im Alter

zwischen 18 und 21 Jahren im Stadtgebiet fest. Die Beamten fanden bei den

Festgenommenen auch einen Teil der zuvor erbeuteten Gegenstände. Eine

Schusswaffe konnte bislang, trotz intensiver Absuche des Fluchtwegs, bei der

auch ein Sprengstoffspürhund zum Einsatz kam, nicht aufgefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde einer der 18-Jährigen am

Donnerstag (28.12.) beim Amtsgericht Bensheim vorgeführt. Gegen ihn wurde die

Untersuchungshaft angeordnet. Gegen den 21 Jahre alten Mann bestand bereits ein

Haftbefehl wegen ähnlicher Straftaten. Beide Tatverdächtigen wurde in

Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Alle drei Männer werden sich nun in

Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes zu verantworten haben.

Zudem prüfen die Ermittler Tatzusammenhänge zu gleichgelagerten Taten am

Dienstag (26.12.)in Heppenheim und in der Nacht zum Montag (25.12.)in Bensheim

(wir haben berichtet). Die Ermittlungen dauern an.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Roßdorf: Täter erbeuten Bargeld in Wohnhaus/ Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kriminelle drangen auf unbekannte Weise in ein Zweiparteienhaus in der Straße „Alter Darmstädter Weg“ im Zeitraum von Samstag (23.12.) bis Mittwoch (27.12.) ein. In dem Wohnhaus durchsuchten sie in der Folge alle Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten Fenstersicherungen.

Das Fachkommissariat 41 bei der Polizeistation Dieburg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Seeheim-Jugenheim: Einfamilienhaus im Visier von Kriminellen / Zeugen gesucht

Seeheim-Jugenheim (ots) – Im Zeitraum von Montag (25.12.) 13 Uhr bis Mittwoch

(27.12.) 19 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße „Am

Langen Berg“ ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam über die Terrassentür

Zutritt zu den Innenräumen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche

Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Kriminellen keine

Gegenstände. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Täter

konnten sodann unerkannt in unbekannte Richtung fliehen.

Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende

Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon-

und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes

Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause

immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine

große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen

Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten

Fenstersicherungen.

Das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen in

dem Fall wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls

übernommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter

der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Werkzeug aus Transporter gestohlen/Rund 10.000 Euro Schaden

Werkzeug im Wert von rund 10.000 Euro wurde im Zeitraum zwischen dem 22.Dezember und Mittwochvormittag (27.12.) aus dem Innenraum eines in der Stahlstraße geparkten Transporters gestohlen. Wegen des Aufbruchs hat die Kriminalpolizei (K 21/22) die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Gernsheim: Grabschmuck gestohlen/Polizei ermittelt

In der Nacht zum Montag (25.12.) wurde von einem Grab auf dem Friedhof in der Magdalenenstraße, Grabschmuck in Form einer aus Bronze bestehenden Lampe gestohlen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden.

Rüsselsheim: Ladendiebstahl endet mit 13 Monaten im Gefängnis

Weil ein 24 Jahre alter Mann am Mittwochabend (27.12.) Bekleidung im Wert von rund 200 Euro entwenden wollte, wurde er im Kassenbereich von Mitarbeitern am Verlassen eines Einkaufsmarktes „Am Steinmarkt“ gehindert. Der augenscheinlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende Mann konnte sich nicht ausweisen und machte zu seinen Personalien zunächst keine Angaben.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung durch die alarmierte Polizei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 13 Monaten wegen Körperverletzung vorlag. Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Odenwaldkreis

Reichelsheim: Quad in Bockenrod gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Sonntag (24.12.) und Mittwoch (27.12.) ein in einem offenen Unterstand im Dorfweg in Bockenrod abgestelltes Quad des Herstellers „Gamay Moto“ in der Farbe blau (ERB-JM 500). Der Wert des motorisierten Kraftfahrzeuges beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 2500 Euro. Das Quad wurde möglicherweise mit einem Fahrzeug vom Tatort abtransportiert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern, verdächtigen Fahrzeugen oder dem Verbleib des gestohlenen Quads geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/9530 bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) zu melden.