Neustadt: Fluchtversuch endet im Speyerbach

Neustadt an der Weinstraße – Ein Häftling aus der JVA Frankenthal, der einem Strafrichter am Amtsgericht Neustadt an der Weinstraße am heutigen Donnerstagmorgen zu einer Anhörung im Rahmen der Strafvollstreckung vorgeführt werden sollte, ergriff die Flucht, als er vom Fahrzeug in das Gerichtsgebäude verbracht werden sollte.

Er rannte in Handschellen in Richtung Süden über die Parkplätze und sprang anschließend von der Brücke in den Speyerbach, von wo er flussaufwärts weiter flüchten wollte. Die JVA-Bediensteten und Wachtmeister des Gerichts waren ihm jedoch gefolgt und verhinderten seine Flucht, indem sie ihn aus dem Bach holten. Anschließend fand seine Anhörung im Gerichtssaal statt.

Die Entlassung des Häftlings steht für Frühjahr 2024 an.