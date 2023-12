Elmstein: Wasserrohrbruch in der Bahnhofstraße

Elmstein – Die Feuerwehren Elmstein und Iggelbach wurden am 24.12.2023 um 00:53 Uhr zu einem Wasserrohrbruch in die Bahnhofstraße nach Elmstein alarmiert.

An der Einsatzstelle eingetroffen konnte ein massiver Wasserrohrbruch der Hauptleitung festgestellt werden. Durch die alarmierten Kräfte der Stadtwerke Lambrecht konnte das Wassernetz an der betroffenen Stelle abgestellt und somit der unkontrollierte Wasserausbruch gestoppt werden.

Durch die freigesetzten Wassermassen waren 3 Anwesen im Bereich des Kellers und im Wohnbereich von eindringendem Wasser betroffen. Die Kräfte der Feuerwehr pumpten die betroffenen Bereiche ab. Aufgrund der Überschwemmungen im Bereich des Heizungskellers kam es zu einem Austritt von Heizöl in geringer Menge. Die Feuerwehr setzte umgehend eine Ölsperre in den Speyerbach.

Die Einsatzstelle wurde an die Stadtwerke Lambrecht übergeben.

Erneuter Einsatz

Die Feuerwehren Elmstein und Iggelbach wurden am 24.12.2023 um 17:57 Uhr zum zweiten mal an diesem Tag zu einem Wasserrohrbruch in die Bahnhofstraße in Elmstein alarmiert.

An der Einsatzstelle angetroffen konnte wieder ein massiver Wasserausbruch festgestellt werden. Die Einsatzkräfte errichteten einen behelfsmäßigen Damm, um zu verhindern, dass die Wassermassen weiter in die tieferliegenden Wohnungen eindringen können. Durch die ebenfalls alarmierten Kräfte der Stadtwerke Lambrecht wurde die Wasserleitung an der betroffenen Stelle abgesperrt und der unkontrollierte Wasserausbruch gestoppt.

Im Einsatzverlauf pumpten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die wieder betroffenen Anwesen sowie die Baugrube ab.

Die Einsatzstelle wurde an die Stadtwerke Lambrecht übergeben.