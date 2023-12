Frankfurt – Innenstadt: Bezug zur Meldung Nr. 2181 vom 12.12.2023 – Tatverdächtige nach Angriff identifiziert

Frankfurt (ots) – (dr) Wie in den Medien bekannt, kam es am Sonntag, den 10.

Dezember 2023, im Bereich Dom / Römer zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Zwei bislang unbekannte Täter griffen einen 32-jährigen Mann an, welcher diese

beim Rauchen in einer U-Bahn erwischt und angesprochen hatte. Am Dienstag

erkannte der Geschädigte die Täter wieder.

Der 32-Jährige meldete sich gestern gegen 16:45 Uhr über den Notruf und teilte

mit, die zwei Angreifer aus der Körperverletzung wiedererkannt zu haben. Während

des fortlaufenden Gesprächs konnten alarmierte Polizeibeamte an die beiden

Männer herangeführt und diese in der Hochstraße kontrolliert werden.

Nach Belehrung, Identitätsfeststellung und Durchführung der Maßnahnahmen wurden

die zwei 31 Jahre alten Frankfurter wieder entlassen. Die Ermittlungen in der

Sache dauern an.

Frankfurt – Bornheim: Einbruch in „Handy-Shop“

Frankfurt (ots) – (dr) Ein bislang unbekannter Täter brach am Dienstagmorgen

(26. Dezember 2023) in Bornheim in das Ladengeschäft eines

Telekommunikationsunternehmens ein und machte fette Beute.

Gegen 05.50 Uhr näherte sich ein Mann in der Berger Straße einem

Mobiltelefongeschäft aus südwestlicher Richtung und schlug mutmaßlich mit einem

Nothammer mehrfach gegen die Eingangstür bis das Glas zerbrach. Im Anschluss

drang er in den Verkaufsraum ein, griff sich mehrere Smartphones aus der Auslage

und verließ nach kurzer Zeit wieder den Laden. Er entfernte sich nach der Tat

südwestlich in Richtung Höhenstraße und weiter in unbekannte Richtung. Der

Einbrecher erbeutete insgesamt zwölf Smartphones und verursachte dadurch einen

Schaden von 12.000 Euro.

Bei dem Täter handelte es sich vermutlich um einen Mann, der von kräftiger

Statur gewesen sei. Dieser war mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer dunklen

Jeans und schwarzen Sportschuhen bekleidet. Die Kapuze war über den Kopf

gezogen. Zudem war er vermummt (mutmaßlich mit Maske oder Sturmhaube) und trug

schwarze Handschuhe. Er führte außerdem eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem

Tatgeschehen und / oder dem Täter machen können, sich unter der Rufnummer 069 /

755 – 52199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Sachsenhausen: Trickbetrug durch falsche Polizeibeamte

Frankfurt (ots) – (th) Am Dienstag, den 26. Dezember 2023 befuhr ein 40-Jähriger

gegen 16.40 Uhr in Begleitung seiner Ehefrau und seiner zwei Kinder mit seinem

PKW mit ukrainischer Zulassung die Babenhäuser Landstraße stadtauswärts, als ein

Fahrzeug, besetzt mit zwei männlichen Personen, auf dieselbe Höhe wie der PKW

des Geschädigten fuhr. Die beiden männlichen Insassen zeigten dem 40-Jährigen

durch die Fensterscheibe einen Ausweis, der bei dem Geschädigten den Eindruck

eines Dienstausweises erweckte; daraufhin stoppte der Geschädigte seinen PKW.

Nun stieg der Beifahrer aus und führte bei dem Geschädigten eine Kontrolle

durch. Er zeigte erneut den vermeintlichen Dienstausweis vor und erklärte in

englischer Sprache, dass er eine Passkontrolle durchführe und nach verbotenen

Gegenständen und Drogen suche. Im Verlauf der Kontrollsituation händigte der

40-jährige Geschädigte dem Unbekannten zwei Umschläge mit insgesamt 3000 Euro

aus. Darüber hinaus zog der angebliche Polizeibeamte den Zündschlüssel des PKW

des Geschädigten ab, behielt diesen, und stieg wieder zu dem Fahrer in das

eigene Fahrzeug. Im Anschluss entfernten sich die beiden unbekannten Täter mit

ihrem Fahrzeug über die Babenhäuser Landstraße stadtauswärts.

Der Beifahrer kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, 35 bis 40 Jahre alt,

185 cm bis 190 cm groß, kurze schwarze Haare; bekleidet mit einer dunkelblauen

Jacke und einer Hose mit unbekannter Aufschrift. Er trug schwarze Handschuhe und

sprach Deutsch und Englisch.

Von dem Fahrer ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Mann handelte.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der

sachbearbeitenden Dienststelle unter der 069 / 755 – 10800 zu melden.

Bundespolizei verbietet in Frankfurt am Main zum Jahreswechsel das Mitführen von Waffen und gefährlichen Gegenständen sowie das Abbrennen von Feuerwerkskörpern auf Bahnanlagen

Koblenz, Frankfurt am Main (ots) – Auch zum diesjährigen Jahreswechsel hat die

Bundespolizeidirektion Koblenz für die Zeit vom 31. Dezember 2023, 12:00 Uhr bis

zum 1. Januar 2024, 09:00 Uhr eine Allgemeinverfügung erlassen, die das

Mitführen von Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Messern, Hieb-, Stoß- und

Stichwaffen sowie gefährlichen Gegenständen jeglicher Art in Bahnhöfen und

Streckenabschnitten im Stadtgebiet Frankfurt am Main verbietet. Ebenfalls

untersagt ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern jeglicher Art auf dem Gebiet

der Eisenbahnanlagen des Bundes.

Das Mitführverbot gilt an den nachfolgend genannten Örtlichkeiten: (jeweils

ausschließlich der U-Bahnbereiche)

Im Hauptbahnhof Frankfurt am Main auf allen Ebenen,

An den Stadtbahnhöfen / Haltepunkten

Frankfurt am Main – Höchst

Frankfurt am Main – Süd

Frankfurt am Main – Taunusanlage

Frankfurt am Main – Hauptwache

Frankfurt am Main – Konstablerwache

Auf den zwischen diesen Bahnhöfen / Haltepunkten liegenden

Strecken und den darauf verkehrenden S-Bahn-Zügen der Linien 1 bis 6

sowie 8 und 9

Mit dieser gefahrenabwehrenden Maßnahme beabsichtigt die Bundespolizei das

Dunkelfeld des Mitführens gefährlicher Gegenstände zu erhellen und insbesondere

die Sicherheit der Reisenden aktiv zu erhöhen.

Die Anzahl festgestellter Gewaltdelikte auf Bahnanlagen und teils in Zügen

bewegt sich bundesweit seit Jahren auf anhaltend hohem Niveau und bildet einen

bedeutsamen Anteil an den Gesamtstraftaten auf dem Gebiet der Bahnanlagen der

Eisenbahnen des Bundes. Die Bundespolizei geht erneut von einer signifikanten

Erhöhung der Straftaten im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel aus und rechnet

mit sehr hohen Besucherzahlen im Hauptbahnhof Frankfurt am Main und den weiteren

benannten Bahnhöfen in der An- und Abreise zu den Silvesterfeierlichkeiten.

Damit einhergehend steigt auch das Konfliktpotenzial, denn erfahrungsgemäß

ergeben sich – meist unter Alkoholeinfluss – auch aus zunächst verbalen

Streitigkeiten, körperliche Auseinandersetzungen. Beim Mitführen von Messern,

Reizstoffen oder anderen Waffen können diese schnell durch die Beteiligten zum

Einsatz kommen und eine besondere Gefahr darstellen.

Daher wird die Bundespolizei gerade in dieser Zeit mit zusätzlichen Kräften

Kontrollen durchführen und Feststellungen konsequent verfolgen.

Unabhängig von einem möglichen Straf-/ Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem

Waffengesetz (WaffG) können Zuwiderhandlungen behördliche Zwangsgelder,

Platzverweise, Bahnhofsverbote (Hausverbot) oder auch zukünftige

Beförderungsausschlüsse nach sich ziehen.

Weitere Bestimmungen bzw. Ausnahmen vom Verbot können der als PDF-Dokument

angefügten Allgemeinverfügung entnommen werden. Diese ist ebenfalls auf der

Homepage der Bundespolizei (www.bundespolizei.de) einsehbar. Darüber hinaus

werden an den jeweiligen Bahnhöfen Plakate ersichtlich sein, die auf die

Mitführverbote hinweisen.