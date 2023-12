Einbruch – Schmuck aus Vitrine gestohlen

Tatzeit: Dienstag, 26.12.2023, 23:02 Uhr

Unbekannte Täter sind in den Vorraum eines Geschäftes für Schmuck und Uhren in der Kasseler Straße in Melsungen eingedrungen und haben Schmuck aus einer Vitrine gestohlen.

Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Vorraum des Ladenlokals und öffneten eine dort befindliche Glasvitrine ebenfalls gewaltsam. Hieraus entnahmen die unbekannten Täter Schmuck mit einem Gesamtwert in derzeit nicht bekannter Höhe und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens können aktuell keine Angaben gemacht werden.

Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: 175 – 180 cm groß, schwarze Jacke mit Kapuze und blue Jeans.

Täter 2: 175 – 180 cm groß, schwarze, leicht gesteppte Jacke, grauer Hoody.

Beide unbekannten Täter hatten bei der Tatausführung die Kapuzen über ihre Köpfe gezogen.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt jetzt.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Einbruch in Wohnhaus

Tatzeit: Samstag, 23.12.2023, 15:00 Uhr bis Dienstag, 26.12.2023, 10:22 Uhr

Unbekannte Täter sind in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Böhlstraße in Oberaula eingebrochen und haben alle Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht.

Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Da sie bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten leer ausgingen, flüchteten die unbekannten Täter im Anschluss ohne Beute vom Tatort.

Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt jetzt.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Kennzeichen am geparkten Auto gestohlen

Tatzeit: Sonntag, 24.12.2023, 18:40 Uhr bis Montag, 25.12.2023, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter haben im angegebenen Tatzeitraum das vordere und hintere Kennzeichen von einem Auto gestohlen. Der Opel Corsa (blau) mit den amtlichen Kennzeichen E-QH 1169 befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls geparkt in der Rudolf-Diesel-Straße in Borken.

Die Polizeistation Homberg bearbeitet den Vorgang.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Auto aufgebrochen

Tatzeit: Freitag, 22.12.2023, 14:30 Uhr bis Sonntag, 24.12.2023, 11:00 Uhr

Unbekannte Täter haben ein Auto in der Straße „Freiheit“ in Gudensberg aufgebrochen und haben elektronische Gerätschaften daraus gestohlen.

Der betroffene Pkw Seat Leon(weiß)mit Homberger Kennzeichen war zur Tatzeit auf einem dortigen Parkstreifen geparkt. Im Tatzeitraum haben unbekannte Täter eine Glasscheibe des Autos eingeschlagen und gelangten so in den Fahrzeuginnenraum. Hieraus entwendeten die unbekannten Täter einen Laptop sowie eine Musik-Box. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden wird mit 300,- EUR angegeben.

Hinweise bitte unter Telefon 05622/9966-0.

Einbruch in Garage und Gartenhütten

Tatzeit: Freitag, 22.12.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 23.12.2023, 08:00 Uhr

Zu zwei Einbrüchen in eine Garage sowie Gartenhütten kam es in der Straße „Am Hockenbusch“ in Gelsberg-Gensungen.

In einem Fall wurde eine Metalltür einer Garage und eine Holztür einer Gartenhütte aufgehebelt, wobei die unbekannten Täter im Anschluss ohne Beute vom Tatort flüchteten. In einem weiteren Fall hebelten die unbekannten Täter eine Gartenhütte auf und entwendeten ein Gartengerät mit einem Wert von 20,- EUR.

Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf 300,- EUR.

Die Polizeistation Melsungen ermittelt in den Fällen.

Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.