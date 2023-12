Korbach: Die Polizei-News

Diemelstadt – Einbrecher in zwei Gewerbeobjekte

Zu zwei Einbrüchen in Gewerbeobjekte kam es in den letzten Tagen in Diemelstadt. Die Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum heutigen Mittwoch brach ein Unbekannter in das Gebäude einer Verpackungsfirma im Laubacher Weg in Rhoden ein. Er hatte eine Scheibe eingeschlagen und gelangte so in das Gebäude. Aus einem Büro entwendete er Lebensmittel im Wert von 15 Euro aus einem Präsentkorb. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro

In Wethen verschaffte sich der Täter in der Zeit von Montagmittag bis Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt in das Gebäude einer Landmaschinenfirma in der Teichstraße. Auch hier schlug er eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. Aus einem Büroraum entwendet er Bargeld. Der Gesamtschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Korbach – Unbekannte brechen in Mobiltelefongeschäft ein, Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag (25. Dezember) auf Dienstag (26.Dezember) brachen bisher unbekannte Täter in ein Korbacher Mobiltelefongeschäft ein.

Die Täter öffneten kurz vor Mitternacht gewaltsam eine Glastür und konnten so in das Geschäft in der Bahnhofstraße einsteigen. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten sie hier eine Smartwatch im Wert von etwa 300 Euro entwenden. Sie flüchteten anschließend, eventuell wurden sie auch gestört. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Durch einen Zeugen wurden zwei schwarz gekleidete, junge Männer gesehen, die vom Tatort wegrannten. Die beiden Tatverdächtigen stiegen in einen dunklen Kleinwagen, eventuell ein VW Golf, und setzten ihre Flucht fort.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Frankenberg/Bottendorf – Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

Am vergangenen Wochenende kam in Burgwald-Bottendorf und in Frankenberg zu jeweils drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die Kriminalpolizei Korbach bittet um Hinweise.

Am Freitag (22. Dezember) schlugen die Einbrecher am späten Nachmittag in der Bergstraße im Burgwälder Ortsteil Bottendorf dreimal zu, wobei sie einmal ohne Beute blieben. Die Täter öffneten gewaltsam Terrassentüren oder Fenster und konnten so in die Häuser einsteigen. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume. Während sie in einem Fall offensichtlich nicht fündig wurden, entwendeten sie aus zwei Häusern Bargeld, Schmuck, ein Smartphone und Münzen im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Die Tatzeiten der Einbrüche lagen zwischen 14:20 Uhr bis 19:15 Uhr.

In Frankenberg waren die wahrscheinlich selben Einbrecher am Samstag (23. Dezember) aktiv. In der Zeit von 16.15 bis etwa 20.00 Uhr brachen sie in Häuser im Teichweg, Am Spitzgarten und in der Gartenstraße ein. Auch hier wurden Terrassentüren und Fenster gewaltsam geöffnet, wobei jeweils die Verglasung beschädigt wurde. Die Täter durchsuchten die Häuser und entwendeten Bargeld und Schmuck in noch nicht bekannter Höhe. Die Bewohner hielten sich zur Tatzeit nicht zuhause auf.

Die Kriminalpolizei Korbach ist auf der Suche nach Zeugen. Wer am späten Freitagnachmittag in Bottendorf oder am Samstagnachmittag in Frankenberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 05631-9710 zu melden.