BMW M4 kracht gegen Litfaßsäule: Über 100.000 Euro Schaden bei Unfall

Kassel-Bettenhausen: Mit einem enormen Gesamtschaden von über 100.000 Euro, aber glücklicherweise ohne Verletzte, ging am gestrigen Dienstagabend ein Unfall nahe des Leipziger Platzes in Kassel aus. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der Unfall in der Ochshäuser Straße, Ecke Leipziger Straße, gegen 18:50 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit war ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis Kassel am Steuer eines BMW M4 von der Leipziger Straße kommend auf der Ochshäuser Straße unterwegs. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet das hochmotorisierte Fahrzeug ins Schleudern, brach nach links aus, überfuhr die Gegenfahrspur und stieß gegen mehrere Verkehrsschilder. Anschließend krachte der BMW gegen eine Litfaßsäule aus Beton, die durch die Wucht der Kollision umkippte und zerstört wurde. Der 22-Jährige und seine beiden Mitfahrer hatten sich unverletzt aus dem erheblich beschädigten Pkw befreien können. Der Totalschaden an dem Auto, das abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Mit weiteren 6.000 Euro schlagen die Schäden an den Verkehrsschildern und der Litfaßsäule zu Buche. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Zeugen von Unfall auf B7 bei Helsa gesucht: Corsa touchiert Mauer wegen unbekannten Fahrzeugs

Helsa (Landkreis Kassel): Zeugen eines Unfalls, der sich am Samstag, 23. Dezember, gegen 20 Uhr, auf der B7 bei Helsa ereignete, suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Eine 19-Jährige aus Kassel war mit ihrem Opel Corsa auf der Bundesstraße von Helsa in Richtung Kaufungen unterwegs. In einem einspurigen Bereich, noch vor der Abbiegespur in Richtung der Straße „Mariengrund“, soll sie dann ein anderes Fahrzeug überholt haben, wodurch sie nach rechts abgedrängt wurde. Dort touchierte sie die am rechten Fahrbahnrand verlaufende Betonmauer, wobei ihr Corsa auf der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Das andere Fahrzeug, dessentwegen sie gegen die Mauer fuhr, war ohne anzuhalten weitergefahren. Nähere Angaben zu dem Wagen konnte die 19-Jährige nicht machen.

Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei in Kassel.

Einbruchschutz für Häuser und Wohnungen: Kostenlose Vorträge in Habichtswald und Online

Habichtswald (Landkreis Kassel) / Nordhessen: Wie Einbrecher denken, was sie anzieht und was sie abschreckt- und vor allem, wie man sich vor ihnen schützen kann: Kriminalhauptkommissar Markus Gebauer, kriminalpolizeilicher Fachberater des Polizeipräsidiums Nordhessen, wird Anfang Januar 2024 zwei kostenlose Vorträge zum Thema „Einbruchschutz für Häuser und Wohnungen“ halten. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich über die Möglichkeiten einer effektiven Sicherung der eigenen vier Wände in der dunklen Jahreszeit zu informieren. Selbstverständlich wird Herr Gebauer auch auf Fragen eingehen und diese beantworten.

Am Donnerstag, 4. Januar 2024, 18:00 bis 19:40 Uhr, findet ein gebührenfreier Online-Vortrag über die Plattform EDUDIP statt. Interessierte werden gebeten, sich vorab unter https://join.next.edudip.com/de/webinar/einbruchschutz-fur-hauser-wohnungen-und-kellerraume/1977975 anzumelden.

Ein weiterer kostenloser Vortrag zum Thema Einbruchschutz findet am Montag, 8. Januar 2024, um 17:30 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Habichtswald-Dörnberg, Schulweg 8, 34317 Habichtswald, statt und kann ohne Voranmeldung besucht werden.

Zwei Unbekannte berauben 19-Jährigen in Unterer Königsstraße: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Mitte: Zu einem Straßenraub durch zwei bislang unbekannte Täter kam es am 1. Weihnachtsfeiertag in der Unteren Königsstraße in Kassel. Die zwei Täter hatten am Nachmittag einen 19-Jährigen unter Vorhalt eines Messers und Einsatz eines Pfeffersprays beraubt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die beiden Unbekannten geben können.

Der 19-Jährige, der momentan im Landkreis Göttingen lebt, hatte nach der Tat das Polizeipräsidium am Hauptbahnhof aufgesucht. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes verständigten für ihn zunächst einen Rettungswagen, der das Opfer wegen seiner Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus brachte. Im Anschluss an die ambulante Behandlung gab der 19-Jährige in seiner Vernehmung an, dass er sich in der Unteren Königsstraße, Höhe Jägerstraße, zwischen 17 und 18 Uhr einen Döner hatte holen wollen. Am Straßenverkaufsfenster eines dortigen Imbisses sei er dann plötzlich von den beiden Unbekannten mit Faustschlägen angegriffen sowie mit Pfefferspray attackiert worden. Einer der Räuber habe zudem ein Messer in der Hand gehalten. Nachdem die beiden Täter ihm Handy und Bargeld sowie eine rote Umhängetasche weggenommen hatten, flüchteten sie zur Stern-Kreuzung und dort nach links in die Kurt-Schumacher-Straße.

Die beiden Räuber beschrieb der 19-Jährige wie folgt:

1.) Ca. 30 Jahre alt, etwa 185 cm bis 190 cm groß, arabisches Aussehen, schwarzer Bart, sportliche Figur, schwarze Jacke mit Kapuze auf Kopf gezogen, weißer Pullover, schwarze Hose.

2.) Ca. 20 Jahre alt, etwa 175 cm groß, arabisches Aussehen, kein Bart, sportliche Figur, schwarze Jacke, schwarze Hose.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Raubes werden nun beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.