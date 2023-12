Diebstahls von Fahrrad

Alsfeld. In der Bahnhofstraße stahlen Unbekannte am Sonntagmorgen (24.12.), gegen 3.10 Uhr, ein dort abgestelltes, nicht näher beschriebenes Fahrrad. Das Zweirad war mittels eines Spiralschlosses gesichert, welches von den Tätern mit Gewalt abgerissen wurde. Die Tat konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Hinweise zum Täter oder Eigentümer des Fahrrads bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Künzell. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Freitag (22.12.) in ein Mehrfamilienhaus in der Robert-Bosch-Straße einzubrechen. Die Täter beschädigten dazu eine Fensterscheibe eines Kellerschachts und verursachten so mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Künzell. Aus einem schwarzen Hyundai stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (23.12.) eine Geldbörse sowie mehrere Schlüssel. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus im Trockenbachweg. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. In der Nacht zu Freitag (22.12.) kam es in der Straße Brauhausstraße gegen 3.30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde dort ein 20-Jähriger aus Kalbach nach vorangegangenen Streitigkeiten von einer Personengruppe körperlich angegriffen. Hierbei wurde der 20-Jährige zu Boden gebracht und mehrfach geschlagen und getreten. Die Täter entfernten sich vom Tatort, noch bevor die Polizei vor Ort eintraf. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw beschädigt

Hünfeld. In der Bachstraße zerkratzten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (24.12.) den Lack sowie eine Scheibe eines grauen VW Polo. Es entstand rund 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Baustelleneinrichtung beschädigt

Fulda. Im Bereich einer Unterführung im Klosterwiesenweg steckten Unbekannte am Sonntagmorgen (24.12.), gegen 10.40 Uhr, eine Warnbake in Brand und beschädigten so außerdem die Fassade der angrenzenden Wand. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstähle aus Pkw

Petersberg. In der Straße „Im Eichsfeld“ und in der Wasserkuppenstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (24.12.) drei Pkw auf und stahlen Schmuck, Bargeld und persönliche Gegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch – Tatverdächtiger festgenommen

Fulda. In der Tannenbergstraße versuchte eine Person am Sonntagabend (24.12.) gegen 23.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Dabei wurde der männliche Täter von Zeugen wahrgenommen, woraufhin er versuchte mehrere Türen und Glasscheiben einzutreten. Dies misslang und der Täter flüchtete zunächst. Beamte der Polizei Fulda trafen kurze Zeit später einen 41-jährigen Tatverdächtigen in Tatortnähe an. Als die Polizisten ihn kontrollieren wollten, warf dieser eine Glasflasche in Richtung der Beamten. Diese verfehlte die Einsatzkräfte glücklicherweise knapp. Im Anschluss wurde die Person festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Er muss sich nun wegen Verdachts des versuchten Einbruchs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten.

Einbruch in Gartenhütte

Dipperz. In der Nacht zu Dienstag (26.12.) brachen Unbekannte über ein Fenster in der Straße „Im Sämig“ in eine Gartenhütte ein. Die Täter stahlen eine Musikbox sowie ein Ceranfeld und hinterließen rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien

Bad Hersfeld. Am Freitag (22.12.), gegen 9 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Wand eines Schulgebäudes im Geistalweg mit Farbe beschmiert hatten. Die Schmierereien in Form eines Schriftzugs stehen nach derzeitigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden.

Auch im Bereich einer Wand eines Freibads in der Straße „Am Schwimmbad“ wurden am Freitagmorgen (22.12.) Schmierereien in Form eines Schriftzugs mit politisch motivierten Hintergrund festgestellt. Hier beläuft sich der entstandene Sachschaden ebenfalls auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Stallungen

Rotenburg a. d. Fulda. Unbekannte begaben sich in der Nacht zu Sonntag (24.12.) in ein zwei Reitställe in der Dickenrücker Straße und brachen mehrere Spinde auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Ludwigsau. In der Reiloser Straße im Ortsteil Friedlos stahlen Unbekannte zwischen dem 18. Dezember und dem 24. Dezember einen E-Scooter des Herstellers Segway mit dem Versicherungskennzeichen 199-GTG aus einer Garage. Das Zweirad hat einen Wert von rund 900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zigarettenautomat aufgesprengt

Nentershausen. Am frühen Montagabend (25.12.), gegen 23.35 Uhr, sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Straße „Hinter der Gasse“ auf. Die Täter stahlen Bargeld und Zigaretten noch unbekannten Werts. Es entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Krankenhaus

Bad Hersfeld. Im Seilerweg brachen Unbekannte zwischen Montagmorgen (25.12.) und Dienstagmittag (26.12.) in den Verwaltungstrakt eines Krankenhauses ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch rund 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Beim rückwärts Ausparken Fußgängerin übersehen

Am 1. Weihnachtsfeiertag wollte gegen 11:55 Uhr ein 73-jähriger PKW-Fahrer aus Ehrenberg in Fulda, „Am Bahnhof“, rückwärts aus einer Parkbucht ausparken. Dabei übersah er eine hinter dem Fahrzeug laufende 73-jährige Frau aus Wächtersbach und erfasste sie mit seinem Fahrzeugheck. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Am PKW entstand kein Sachschaden.

Kurve nicht bekommen und gegen Baum gestoßen

Am 1. Weihnachtsfeiertag befuhr gegen 14:20 Uhr eine 20-jährige PKW-Fahrerin aus Hosenfeld die Landstraße von Großenlüder-Kleinlüder in Richtung Uffhausen. Ausgangs einer Rechtskurve kam die VW Fahrerin auf Grund von Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß in der Folge gegen einen Baum.

Glücklicherweise wurde sie hierbei nur leicht verletzt.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2000 EUR.

GAA Sprengung in 36355 Grebenhain, Hauptstr. 39, VR Bank

Grebenhain. Am heutigen Dienstagmorgen (26.12.) wurde durch unbekannte Täter um 02:07 Uhr der Geldautomat der VR-Bank in 36355 Grebenhain in der Hauptstr. 39 gesprengt. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Pkw. Die Fahndung der Polizei dauert an. Die Bank wurde durch die Sprengung stark beschädigt. Die Polizei erbittet Hinweise unter 0661/105-0, wem im Bereich der Bank in 36355 Grebenhain verdächtige Personen oder ein schnell fahrendes dunkles Fluchtfahrzeug aufgefallen sind.

Beim Abbiegen Fußgängerin übersehen und angefahren

Am frühen Morgen des 1. Weihnachtsfeiertages beabsichtige gegen 05:57 Uhr eine 56-jährige Fußgängerin aus Fulda den Kreuzungsbereich Pacelliallee / Dr.-Dietz-Straße zu überqueren. Sie nutzte die Fußgängerfurt über die Dr.-Dietz-Straße in Laufrichtung Klinikum Fulda. Ein 47-jähriger Skoda Fahrer aus Nüsttal befuhr die Pacelliallee in gleicher Richtung und bog nach rechts in die Dr.-Dietz-Straße ab. Dabei übersah er die bevorrechtigte Fußgängerin und fuhr sie an. Die Frau kam zu Fall, zog sich aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Die Fußgängerampel zeigte um Unfallzeitpunkt grün.

Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

In der Nacht von Samstag (23.12.) auf Sonntag (24.12.) kam es gegen 04 Uhr zu einem Polizeieinsatz im Bereich des Fuldaer Klinikums. Ein 47-jähriger Mann aus dem Landkreis Fulda schlug offenbar grundlos mit einem Schlagwerkzeug massiv auf geparkte Fahrzeuge ein, wobei ein Schaden von circa 1000 Euro entstand. Der hinzugezogene Sicherheitsdienst des Klinikums wurde unmittelbar von dem Mann aggressiv mit dem Schlagwerkzeug bedroht, so dass man schließlich die Polizei rief. Nach Eintreffen der Kollegen zeigte sich der Angreifer weiterhin aggressiv und ließ sich trotz intensiver Bemühungen nicht beruhigen. Da von dem 47-Jährigen weiterhin eine erhebliche Gefahr ausging, wurde von den Beamten ein Diensthund eingesetzt, so dass der Aggressor festgenommen werden konnte. Der Mann wurde im Rahmen seiner Festnahme leicht verletzt und zur Abklärung direkt in das angrenzende Klinikum verbracht. Die eingesetzten Polizeibeamten der Polizeistation Fulda blieben unverletzt. Neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung erwarten den 42-Jährigen nun noch weitere Strafverfahren wegen Bedrohung des Sicherheitsdienstes und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Ergänzung zu schwerem Verkehrsunfall auf der A 4 (Person verstorben)

Ursprüngliche Nachricht:

Obersuhl Aktuell (05:15 Uhr) kommt es nach einem Verkehrsunfall zu einer Vollsperrung der A 4, etwa 500 Meter hinter Obersuhl, in Fahrtrichtung Osten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde hier offenbar der Fahrer eines Pannen-PKW von einem weiteren Fahrzeug erfasst und verletzt. Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort. Aufgrund der Unfallaufnahme wird der Verkehr ab Obersuhl umgeleitet. Potenzielle Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0661-969560 oder 0661-1050 zu melden.

Ergänzung der Polizei Osthessen:

Im Rahmen der Unfallaufnahme auf der Autobahn A 4, zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Obersuhl und Gerstungen, Fahrtrichtung Ost, konnte durch den Rettungsdienst und die eingesetzten Streifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld nur noch der Tod einer männlichen Person festgestellt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt (13.00 Uhr) dauern die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur gesicherten Identität des Verstorbenen noch an. Bisher ist davon auszugehen, dass der Fahrer eines roten Ford Focus Kombi auf der A 4 in Fahrtrichtung Ost unterwegs war. In Höhe der Unfallstelle hielt der Wagen auf dem Standstreifen an und der Fahrer stieg aus. Im weiteren Verlauf wurde der Mann von einem anderen Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Dieses Fahrzeug fuhr nach der Kollision weiter in Richtung Osten und ist bislang unbekannt. Die Person wurde vermutlich dann noch von weiteren Fahrzeugen erfasst. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter für Unfallrekonstruktion hinzugezogen und das Fahrzeug des Verstorbenen sichergestellt. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die A 4 bis um kurz nach 09 Uhr in Fahrtrichtung Ost voll gesperrt. Der Schaden an dem Ford Focus wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei weiterhin darum, dass sich Zeugen des Unfalls mit der Polizei Osthessen unter 0661-969560 oder 0661-1050, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall: Vollsperrung der A4 in Höhe Obersuhl

Aktuell (05:15 Uhr) kommt es nach einem Verkehrsunfall zu einer Vollsperrung der A 4, etwa 500 Meter hinter Obersuhl, in Fahrtrichtung Osten.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde hier offenbar der Fahrer eines Pannen-PKW von einem weiteren Fahrzeug erfasst und verletzt.

Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort.

Aufgrund der Unfallaufnahme wird der Verkehr ab Obersuhl umgeleitet.

Potenzielle Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0661-969560 oder 0661-1050 zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Bebra – Zeugenaufruf

Bebra – Am Samstag (23.12.) ereignete sich im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes in der Gottlieb Daimler Straße in Bebra ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW Golf an. Der Unfallverursacher hat die Unfallstelle anschließend verlassen, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zimmerbrand in Tann-Günthers – Ursache unklar – Bewohnerin unverletzt

Am Samstag (23.12.) kam es zu einem Zimmerbrand in Tann-Günthers. Die Meldung ging gegen 08.20 Uhr bei der Rettungsleitstelle ein. Die Feuerwehren von Günthers, Tann, Lahrbach, Neuswarts und Neuschwambach waren mit insgesamt 71 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand zeitnah löschen. Ersten Ermittlungen zufolge fand der Brand im Schlafzimmer der 77-jährigen Bewohnerin seinen Ursprung. Das Schlafzimmer wurde durch das Feuer völlig zerstört. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde der Wohnbereich zudem stark verrußt und ist augenblicklich nicht mehr bewohnbar. Die Bewohnerin konnte sich unverletzt aus dem Haus zu Nachbarn retten und wird Weihnachten bei ihren Angehörigen verbringen. Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keinen Angaben gemacht werden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil weiterer Ermittlungen.

Geparktes Fahrzeug beschädigt – Suche nach beschädigtem Fahrzeug und Zeugen

Am Donnerstag (21.12.), gegen 14 Uhr, kam es in der Frankfurter Straße 29 in Homberg (Ohm) zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen silbernen BMW wurde beim Ausparken ein bisher unbekannter roter Kleinwagen im rechten Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher setzte sich am Folgetag selbstständig mit der Polizeistation Alsfeld in Verbindung, konnte jedoch keine genauen Angaben zu dem beschädigten Fahrzeug machen.

Die Polizei sucht nun nach dem beschädigten Fahrzeug und nach Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben.

Angaben zur Fremdschadenshöhe sind derzeit nicht möglich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631/974-0, jeder andere Polizeidienststelle, oder über die Online-Wache: www.polizei.hessen.de

Traktoren-Demo in der Innenstadt von Fulda

Am Freitagabend (22.12.) fand im Stadtgebiet von Fulda eine Versammlung von Landwirten statt.

Die Versammlung unter dem Motto „Landwirtschaft“ wurde bei der Stadt Fulda angemeldet und startete um 18.30 Uhr mit einer Kundgebung im Stadtteil Edelzell. Danach fuhren 105 Teilnehmende mit ihren Traktoren und Lkw durch große Teile der Innenstadt von Fulda. Auf der Pauluspromenade fand eine Zwischenkundgebung statt.

Die Polizei Fulda sorgte mit mehreren Einsatzkräften für Sicherheit und regelte – wo notwendig – den Verkehr.

Gegen 21 Uhr wurde die Versammlung im Bereich Münsterfeld beendet. Außer einigen Verkehrsbeeinträchtigungen kam es aus polizeilicher Sicht zu keinen besonderen Vorkommnissen. Unfälle im Zusammenhang mit der Traktoren-Demo wurden keine registriert.

Wohnhausbrand mit einer verletzten Person

Am Freitag (22.12.), gegen 17.45 Uhr, geriet im Künzeller Ortsteil Pilgerzell ein Einfamilienhaus in Brand. Das Feuer brach in einem Zimmer im 1. Obergeschoss aus und breitete sich auch auf den Dachstuhl aus. Die Feuerwehren Künzell und Fulda, sowie Rettungskräfte waren mit insgesamt circa 90 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer konnte gegen 19 Uhr gelöscht werden. Nach erster Schätzung durch die Feuerwehr entstand am Gebäude ein Schaden von circa 100.000 Euro. Das Haus ist zurzeit nicht bewohnbar. Die 73-jährige Hauseigentümerin konnte durch Nachbarn aus dem Haus gerettet werden. Sie wurde vorsorglich zur Abklärung einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht. Neben einer Streife der Polizeistation Fulda war auch ein Team der Kriminalpolizei Osthessen am dem Einsatz beteiligt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.