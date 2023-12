Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Kontrolle nach illegalem Straßenrennen: Führerscheine beschlagnahmt – Hanau

(cb) Die Polizei in Hanau hat am Dienstagabend, nach einem mutmaßlichen illegalen Straßenrennen auf einem Parkplatzgelände in Wilhelmsbad, zwei Fahrerinnen und deren Fahrzeuge kontrolliert. Ersten Erkenntnissen nach sollen zwei Frauen im Alter von 21 sowie 23 Jahren in ihrem jeweiligen Fahrzeug versetzt auf der Hochstädter Landstraße /Burgallee nebeneinandergestanden haben, sodann zeitgleich beschleunigt haben und anschließend mit stark überhöhter Geschwindigkeit bis zum Ende eines Parkplatzes gefahren sein. Im Anschluss an das vermeintliche Rennen wurden die Fahrerinnen durch die Polizei kontrolliert und die Führerscheine beider Frauen beschlagnahmt. Auf sie kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu.

Mutmaßlicher Dieb auf frischer Tat geschnappt – Gelnhausen

(cb) Ein mutmaßlicher Dieb soll am Samstagmorgen versucht haben, aus einem abgestellten Fahrzeug in der Austraße (einstellige Hausnummern) Wertgegenstände zu klauen. Der Besitzer des Daimlers bemerkte den Langfinger, stellte ihn und verständigte sofort die Polizei. Diese nahmen den 23-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten ein Reizstoffsprühgerät sowie ein Taschenmesser. Er wurde auf der Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen nach Hause entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls mit Waffen zu.

Unfallverursacher gesucht: Radfahrer geschnitten und gestürzt – Marborn/Romsthal

(fg) Nach einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag, die sich zwischen Marborn und Romsthal ereignete, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nach Zeugen. Ein Radfahrer war gegen 14.40 Uhr auf der dortigen Landstraße in Richtung Romsthal unterwegs, als er nach eigenen Angaben von einem schwarzen Kleinwagen mit MKK-Kennzeichen geschnitten wurde. Aufgrund dessen kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich; er kam zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raubdelikten – Hanau

(fg) Vier bis sechs Unbekannte im Alter von 16 bis 20 Jahren haben am Montagabend in der Güterbahnhofstraße eine 62-Jährige unter Einsatz eines Pfeffersprays beraubt. Die Frau aus Hanau war gegen 19.10 Uhr vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie von der jugendlichen Gruppe abgepasst wurde. Kurz darauf sei ihr Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden. Die Unbekannten entrissen der Frau ihren mitgeführten Stoffbeutel sowie einen Rucksack. Bei dem Angriff stürzte die Hanauerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Etwa zwei Stunden später ereignete sich in der Kinzigstraße ein weiterer Raub, an dem fünf Unbekannte im jugendlichen Alter beteiligt gewesen sein sollen. Eine 47-Jährige war kurz nach 21 Uhr in der Kinzigstraße unterwegs, als sie ebenfalls abgepasst und mit Pfefferspray besprüht wurde. Die Täter entwendeten die mitgeführte Nike-Umhängetasche und sollen ihr zudem die Ohrringe herausgerissen haben; hierdurch trug die Frau leichte Verletzungen davon. Am Sonntagabend raubte ein Trio einer Frau aus Bad Homburg v. d. Höhe, gegen 21.15 Uhr, in der Jakob-Rullmann-Straße ihren mitgeführten Rucksack. Dies geschah ebenfalls unter Einsatz eines Reizstoffsprühgeräts. Die Kriminalpolizei in Hanau prüft nun etwaige Zusammenhänge und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Langfinger auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen; Zeugen gesucht: Täter nehmen Air-Pods und Bargeld an sich; Honda Civic auf Parkplatz beschädigt und dann geflüchtet

Stadt und Landkreis Offenbach

Langfinger auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen – Offenbach

(cb) Ein aufmerksamer Bürger beobachtete am Dienstag im Starkenburgring (40er Hausnummern) einen Mann, der gewaltsam eine Fahrzeugtür geöffnet haben soll. Der Zeuge verständigte gegen 0.20 Uhr telefonisch die Stadtpolizei. Ersten Erkenntnissen nach, soll der aus Rheinland-Pfalz stammende Mann mit einer Brechstange die Autotür eines grünen Peugeot geöffnet haben. Anschließend, so berichtet der Zeuge, soll dieser den Kleinwagen durchsucht haben. Noch am Tatort konnte der Verdächtigen durch die hinzugerufenen Mitarbeiter der Stadtpolizei vorläufig festgenommen und an die Polizeibeamten des Revieres für die polizeilichen Folgemaßnahmen übergeben werden. Auf dem Polizeirevier wurde dem Tatverdächtigen Blut entnommen und er wurde zudem erkennungsdienstlich behandelt. Im Anschluss wurde das eigene Fahrzeug des 30-jährigen in seinem Beisein durchsucht. Hierbei konnten augenscheinlich geringe Mengen von Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Nach Abschluss sämtlicher polizeilicher Maßnahmen wurde er am Dienstagmorgen nach Hause entlassen. Auf den Mann kommt unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeug sowie wegen Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln zu.

Zeugen gesucht: Täter nehmen Air-Pods und Bargeld an sich – Neu-Isenburg

(cb) Bei einem initiierten Verkaufsgeschäft am Mittwoch, um 16.30 Uhr, im Bereich des P&R Parkplatzes in der Bahnhofstraße (dortige Bushaltestelle auf der Bahnhof Westseite) sollen zwei bislang unbekannte Täter einem 15-jährigen aus Neu-Isenburg Air-Pods und Bargeld abgenommen haben. Der eine Täter riss dem 15 Jahre alten Schüler die mitgebrachte Tüte mit den Kopfhörern aus der Hand. Dieser Unbekannte ist etwa 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Zudem hat er kurze, dunkle Haare. Der zweite Täter wird auf 40 bis 50 Jahre geschätzt. Er soll etwa 1,85 Meter groß sein, kurzes sowie dunkles Haar und eine dickliche Statur haben. Außerdem war er mit einem dunklen Oberteil bekleidet. Dieser Mann soll den Kaufpreis aus einem zurückliegenden Kopfhörerkauf zurückgefordert haben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll er dem 15-Jährigen ein mitgeführtes Messer gezeigt haben. Nachdem der Junge das Bargeld an den Mann übergeben hatte, flüchteten beide Täter zu einem geparkten Auto und fuhren davon. Die vermeintliche Tat soll von einer unbeteiligten Zeugin mit dem Handy gefilmt worden sein. Die Ermittler des Fachkommissariats suchen diese Zeugin sowie weitere Zeugen und bitten diese, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Honda Civic auf Parkplatz beschädigt und dann geflüchtet – Egelsbach

(cb) Ein grauer Honda Civic wurde am Freitag auf dem Parkplatz in der Woogstraße (50er Hausnummern) beschädigt. Der Fahrzeugeigentümer hatte seinen grauen Wagen gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 17.45 Uhr zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er erhebliche Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite. Ohne sich um den Schaden von schätzungsweise 4.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06183 91155-0 zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der A3 bei Medenbach sorgt für langen Stau

In den Abendstunden des zweiten Weihnachtsfeiertages ereignete sich gegen 21:00 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt bei Medenbach ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen.

In Höhe der Rastanlage kollidierten insgesamt vier Fahrzeuge, wodurch mehrere Personen verletzt wurden.

Aufgrund der Vielzahl der Notrufe und der anfangs unklaren Umstände wurde ein großes Aufgebot an Feuerwehr- und Rettungsdiensteinheiten zur Unfallstelle alarmiert, da auch nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eventuell auch Personen eingeklemmt sein könnten.

Nach dem Eintreffen stellte sich heraus, dass insgesamt acht Personen verletzt wurden, aber niemand im Fahrzeug eingeklemmt war. Alle Beteiligten konnten dann zügig durch die Rettungsdiensteinheiten gesichtet und versorgt werden. Alle Personen wurden nach der Erstversorgung mit den Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser transportiert. Lebensgefährlich verletzt wurde zum Glück niemand. Am Unfall beteiligt waren zwei Pkw, ein Lieferwagen und ein Anhängergespann bestehend aus einem Geländewagen mit einem Pkw-Anhänger. Auch ein auf dem Anhänger transportierter Kleintransporter wurde dabei erheblich beschädigt.

Im Einsatz waren Feuerwehreinheiten aller drei Feuerwachen der Berufsfeuerwehr Wiesbaden sowie die Freiwilligen Feuerwehren Auringen und Medenbach. Der Rettungsdienst war mit insgesamt sechs Rettungswagen, einem Notarzt sowie der Einsatzleitung Rettungsdienst bestehend aus dem Leitenden Notarzt und dem organisatorischen Leiter Rettungsdienst vor Ort. Ebenfalls an der Einsatzstelle war auch die Polizei mit mehreren Beamten und Fahrzeugen.

Die Unfallursache wird durch die Polizeiautobahnstation Medenbach ermittelt. Während den Rettungsmaßnahmen kam es zu einem mehrere Kilomater langen Stau in Fahrtrichtung Frankfurt.

Brand von Wohnhaus: Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung – Zeugen gesucht!

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 26. Dezember 2023

(fg) Nach dem Vollbrand eines Wohnhauses im Baumgartenweg in Wittgenborn (wir berichteten) ermitteln die Staatsanwaltschaft Hanau sowie das Fachkommissariat 11 der Hanauer Kriminalpolizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und suchen nach Zeugen. Zudem wurde zeitnah die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen in die Ermittlungen miteinbezogen.

Derzeit können noch keine detaillierten Angaben zur Brandursache gemacht werden. Die staatsanwaltschaftlichen sowie die polizeilichen Ermittlungen sind im vollen Gange.

Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Brandobjektes, auch vor der Entstehung, gesehen haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

Presseanfragen richten Sie bitte per Mail an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau: pressestelle@sta-hanau.justiz.hessen.de

Schiffsunfall eines Fahrgastschiffes

Hanau (ots) – Am 25.12.2023, um 14:07 Uhr wurde der Wasserschutzpolizei

Frankfurt ein Schiffsunfall eines Fahrgastschiffes gemeldet. Das Fahrgastschiff,

welches zum Unfallzeitpunkt keine Passagiere an Bord hatte, fuhr rückwärts aus

dem Hafen Hanau heraus. In Höhe der Hafenausfahrt wollte der Schiffsführer in

die Talfahrt übergehen. Hierbei stieß das Fahrgastschiff aufgrund der hohen

Strömungsgeschwindigkeit (Hochwasser) mit dem backbordseitigen Bug gegen einen

am rechten Ufer befindlichen Zugangssteg/ Treppe. Die Fahrtüchtigkeit des

Fahrgastschiffes war nach dem Zusammstoß nicht beeinträchtigt und konnte seine

Fahrt fortsetzen.

Kollision mit Rettungswagen – Gemarkung Heusenstamm

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend gegen 21.25 Uhr. Ein Rettungsfahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) befuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die L3117. Ein Pkw Mercedes befuhr die L3001. Im Kreuzungsbereich der Straßen kam es zum folgenschweren Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurden die 19-jährige Fahrerin des Mercedes sowie die 30-jährige Fahrerin des Rettungswagens und ihr 54-jähriger Kollege nur leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 145.000 Euro. Die Unfallursache ist derzeit noch nicht geklärt. Wir bitten Zeugen, sich mit der Polizei in Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104/69080 in Verbindung zu setzen.

Feuerwehr und Polizei rückten zu Brand aus

(fg) Zu einem Brand eines Wohnhauses im Baumgartenweg kam es am frühen Montagmorgen im Wächtersbacher Ortsteil Wittgenborn. Dort brach kurz nach 1 Uhr ein Feuer in dem dortigen Wohngebäude aus, welches daraufhin rasch in Vollbrand stand. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war bis in die Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Das Fachkommissariat hat nun die Brandermittlungen übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gab es keine verletzten Personen; während des Brandausbrauchs sollen sich keine Anwohnerinnen und Anwohner im Gebäude aufgehalten haben. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 350.000 Euro.

Sprayer festgenommen

Am Sonntag, den 24.12.2023, gegen 04.55 Uhr, beschmierte ein schwarz gekleideter Mann mehrere Objekte im Bereich der Sparkasse in der Gelnhäuser Straße. Durch die eingesetzten Streifen konnte der mutmaßliche Täter festgenommen werden. Bei seiner Festnahme führte er ein verbotenes Messer mit sich. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Wer neue Farbschmierereien festgestellt hat oder weitere Hinweise zum Tathergang geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Einbrecher klauen Schmuck

Im Dreieichring, im Bereich der 60er Hausnummern, gelangten Diebe auf bisher unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus und suchten dort eine Wohnung im 1. Stock auf. Dort wurde diverser Schmuck und Uhren aus dem Schlafzimmer entwendet. Wer in dem Zeitraum von Samstag, den 23.12.23, 18:00 Uhr – Sonntag, den 24.12.2023, 01:10 Uhr etwas Auffälliges bemerkt hat, bitte bei der Kriminalpolizei Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 melden.