Bargeld und Schmuck im Visier von Einbrechern, Elz, Eisenbahnstraße, Freitag, 22.12.2023, 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen haben Einbrecher in Elz Bargeld und Schmuck mitgehen lassen. Im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr suchten die Täter ein Einfamilienhaus in der Eisenbahnstraße auf und öffneten dort gewaltsam ein Schlafzimmerfenster im Erdgeschoss. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume, nahmen dabei Bargeld sowie Schmuck an sich und suchten damit anschließend das Weite.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Werkzeugteile gegen Fahrzeug geworfen, Beselich-Heckholzhausen, Neuer Weg, Donnerstag, 21.12.2023, 22:00 Uhr bis Samstag, 23.12.2023, 15:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag und Samstag hat ein Unbekannter ein Fahrzeug in Beselich-Heckholzhausen an mehreren Stellen beschädigt und so einen Schaden von knapp 2.000 Euro verursacht. Am Samstag stellte der Besitzer eines schwarzen Mercedes fest, dass sein in einem Innenhof in der Straße „Neuer Weg“ abgestellter Pkw diverse Beschädigungen aufwies und verständigte die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge wurden diese durch das Werfen mit kleinen Werkzeugteilen, wie unter anderem Schraubenmuttern, hervorgerufen.

Die Polizeistation Weilburg nimmt Hinweise zu der Sachbeschädigung unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

Briefkasten von Schule in Brand gesteckt, Hadamar, Freiherr-vom-Stein-Straße, Freitag, 22.12.2023, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 27.12.2023, 11:00 Uhr

(fh)Über die Weihnachtsfeiertage haben Unbekannte den Briefkasten einer Schule in Hadamar beschädigt. An Mittwochvormittag wies der Briefkasten Beschädigungen auf, die auf eine angezündete und in den Kasten gesteckte Zeitung zurückzuführen sind. Die Hintergründe der Tat, bei der ein Sachschaden von knapp 150 Euro entstand, sind derzeit unklar.

Die Polizeistation Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bundesstraße 456, Weilburg, Montag, 25.12.2023, 13.00 Uhr

Eine Streife stellte auf der B456 im Bereich Weilburg einen Transporter mit unsicherer Fahrweise fest. Im Zuge der anschließenden Kontrolle wurden bei dem 40-jährigen Fahrer aus Weilburg Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenvortest verlief daraufhin positiv. Der Fahrer wurde zwecks Blutentnahme auf der Dienststelle vorläufig festgenommen.

Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

65589 Hadamar, Martin-Volck-Straße 1, Fr., 22.12.2023, 14.00 Uhr bis Di., 26.12.2023, 08.00 Uhr,

Im Verlauf des Wochenendes geriet in der Martin-Volck-Straße in Hadamar ein Handwerkerfahrzeuge ins Visier von Autoaufbrechern. An einem VW Transporter wurde die Scheibe der hinteren Tür eingeworfen und hieraus Gerätschaften im Gesamtwert von über 2.000 Euro gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Einbruch in Lagerhalle – Festnahme

65559 Limburg, Limburger Straße, Di., 26.12.2023, 07.29 Uhr

Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Limburger Straße in Offheim ist es der Polizei gelungen, die drei mutmaßlichen Einbrecher noch an Ort und Stelle festzunehmen. Eine Fensterscheibe der Lagerhalle wurde gegen 07.29 Uhr aufgebrochen und in die Räumlichkeiten eingedrungen. Polizeikräften gelang es dann, drei männliche Personen im Alter von 28, 35 und 37 Jahren noch beim Verlassen bzw. im Objekt selbst festzunehmen. Drei Fahrräder standen zum Abtransport des Diebesgutes in unmittelbarer Nähe. Alle Personen wurde zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Diebstahl von Kraftfahrzeug.

Tatzeit: Sonntag, 24.12.2023, 18:00 Uhr bis 20:15 Uhr Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Leipziger Straße

Unbekannte Täter entwenden einen geparkten PKW. Am Sonntag, 24.12.2023, zwischen 18:00 Uhr und 20:15 Uhr wurden unbekannte Täter auf einen PKW Opel Astra mit schwarzer Farbe aufmerksam. Sie entwendeten das Fahrzeug und entfernten sich in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief bislang erfolglos. Der Wert des gestohlenen Fahrzeugs beträgt ca. 3.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls in / aus gewerblichem Raum

Tatzeit: Sonntag, 24.12.2023, 14:47 Uhr Tatort: 65555 Limburg an der Lahn, Albert-Weil-Straße 4 Unbekannte Täter versuchen in ein Firmengebäude einzudringen. Am Sonntag, 24.12.2023 um 14:47 Uhr wurde durch eine aufmerksame Passantin festgestellt, dass bei einer Firma in der Albert-Weil-Straße 4 in Limburg-Offheim eingebrochen wurde. Die alarmierte Streife konnte feststellen, dass das Schloss des Hoftors aufgehebelt worden war. Die unbekannten Täter gelangten so auf das Gelände und verschafften sich mit tatorteigenen Leitern Zutritt zum Dach. Aus noch unbekannten Gründen ließen sie von weiteren Tathandlungen ab. Der Sachschaden beträgt ca. 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Bad Camberg

Tatzeit: Samstag 23.12.2023, 15:00 Uhr bis Sonntag 24.12.2023, 16:30 Uhr

Tatort: 65520 Bad Camberg, Röntgenstraße

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort. Im Zeitraum zwischen Samstag 23.12.2023, 15:00 Uhr bis Sonntag 24.12.2023, 16:30 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Röntgenstraße in Bad Camberg ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. An dem dort abgestellten weißen Citroen Jumper entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Gefährliche Körperverletzung

Zeit: Sonntag, 24.12.2023, 00.12 Uhr

Ort: Limburg, Grabenstraße, Gaststätte

Ein 26 – jähriger Gaststättenbesucher aus Köln wurde wegen Streitigkeiten aus einem Lokal in der Grabenstraße verwiesen. Aus Frustration schnippte er dann eine noch glimmende Zigarette in Richtung des 34 – jährigen Sicherheitsbediensteten. Dieser wurde dabei an der Wange getroffen und erlitt eine leichte Brandverletzung an der Wange. Der Beschuldigte, der unter Alkoholeinwirkung stand, musste sich dann einer Blutentnahme unterziehen. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Schlägerei in Hadamar

Zeit: Samstag, 23.12.2023, 17.23 Uhr

Ort: Hadamar, Gymnasiumstraße 2

Im Bereich der Nepomukbrücke in Hadamar wurde 2 männliche Personen gesehen, die auf eine am Boden liegende Person einschlugen. Durch eine sofort alarmierte Streife der Polizeistation Limburg konnte jedoch niemand mehr dort angetroffen werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) zu melden.

Versuchter Ladendiebstahl

Hauptstraße in 65614 Beselich – Obertiefenbach

Tatzeit: 23.12.2023, 14:20 Uhr

Auf Parfüm hatte es ein Ladendieb in einem Drogeriemarkt in Obertiefenbach abgesehen. Als am Samstagnachmittag ein Kunde eines Drogeriemarktes in Obertiefenbach den Markt gerade verlassen wollte, schlug plötzlich die Alarmanlage des Marktes, die auf Sicherungen an den Waren reagiert, an. Der Mann nahm nach ertönen des Alarmsignals sofort die Beine in die Hand und rannte davon. Ein weiterer Kunde der den Markt gerade betreten wollte wurde auf die Situation aufmerksam und nahm die Verfolgung des Flüchtigen auf. Der Zeuge, ein Polizeibeamter außer Dienst, verfolgte den Flüchtigen über mehrere Straßen bis in die Feldgemarkung von Obertiefenbach. Erst als der Ladendieb in ein angrenzendes Waldstück flüchtete, wurde die Verfolgung abgebrochen. Auf seiner Flucht hatte sich der Täter eines mitgeführten Rucksackes entledigt, in dem später mehrere Parfüms im Gesamtwert von über 600 EUR aufgefunden werden. Diese hatte der Dieb versucht aus dem Drogeriemarkt zu entwenden.

Abgestellten Pkw mutwillig beschädigt

Neue Straße in 65614 Beselich Heckholzhausen

Tatzeit: Nacht zum 22.12.2023

Der Eigentümer eines Pkw BMW hatte sein Fahrzeug auf einem Privatgelände in der „Neue Straße“ in Heckholzhausen abgestellt. Vermutlich indem eine metallene Schraubenmutter gegen die Heckscheibe des Fahrzeuges geworfen / geschossen wurde, wurde die Heckscheibe des Fahrzeuges zerstört.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich unter 06471 – 93860 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung zu setzen.

Herrenloses Kanu löst Suchaktion aus

Lahn zwischen Aumenau und Limburg

Samstag, 23.12.2023, 15:49 Uhr

Am gestrigen Samstag gegen 15:49 Uhr wurde durch einen Passanten ein in der Lahn bei Aumenau treibendes umgekipptes Kanu festgestellt. Da nicht auszuschließen war, das eine Person mit dem Kanu gekentert war, wurden umgehend Rettungskräfte der Feuerwehr und des DRK alarmiert. Im Rahmen der Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte schließlich im Bereich von Villmar ein in der Lahn treibendes Kanu gesichtet und letztlich durch die Einsatzkräfte in Limburg gelandet werden. Eine Person konnte im Rahmen der Suchmaßnahmen nicht im Wasser festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen haben letztlich ergeben, dass das aufgefundene Kanu von einem Verleihservice stammte und in Aumenau im Bereich der Lahn abgelegt gewesen war. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde das Boot durch den gestrigen Sturm und das Hochwasser in das tiefere Wasser getragen und von dort mit der Flut mitgerissen. Die Suchmaßnahmen konnten gegen 19:15 Uhr eingestellt werden.

Berauscht zum Ladendiebstahl gefahren

Auf dem Alten Berg in Merenberg

Tatzeit: 23.12.2023, 17:40 Uhr

Eine 39-jährige Frau aus einem Weilburger Ortsteil wurde am 23.12.2023 in einem Merenberger Einkaufsmarkt durch Mitarbeiter des Marktes bei einem Ladendiebstahl auf frischer Tat ertappt. Die Beschuldigte hatte zuvor versucht, Waren im Wert von ca. 150 EUR unbemerkt an der Kasse vorbeizubringen. Doch damit war noch nicht genug. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch eine Streife der Polizeistation Weilburg konnte festgestellt werden, dass die Beschuldigte zur Tatzeit unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da über die Überwachungsanlage des Marktes eindeutig nachvollzogen werden konnte, dass die Beschuldigte mit ihrem Pkw zu dem Markt gefahren war, wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen die Beschuldigte eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzung in der Limburger Innenstadt

Am Freitag, den 22.12.2023, um 21:35 Uhr kam es in Limburg in Höhe der Graupfortstr. / ZOB zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen afghanischen Mann und ca. 10-15 seiner Landsleute.

Ein 32-jähriger männlicher Arbeitskollege kam zu dem Geschädigten zu Hilfe, als der Streit eskalierte.

Beide wurden aus der Gruppe heraus attackiert und leicht verletzt.

Die Täter sollen alle zwischen 18-20 Jahre alt gewesen sein und flüchteten fußläufig in Richtung Neumarkt. Ein Großteil der Täter soll dunkle Jacken und blaue Jeans getragen haben.

Ermittlungen wurden aufgenommen.

Es konnte keiner der Täter im Bereich der Innenstadt angetroffen werden.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung in der Diskotheke Empire/Limburg- Staffel

Am Samtag, den 23.12.2023, 03:17 Uhr kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Personal an der Bar und dem späteren Geschädigten, einem 43-jährigen aserbaidschanischen Mann aus Wiesbaden.

Zwei Männer des Sicherheitspersonals des „Empire“ schlichteten den Streit, indem der Geschädigte zu Boden gebracht und dann nach draußen begleitet wurde.

Der Geschädigte gab dann ggü. der hinzugezogenen Streife an, er wäre von einem der Männer ins Gesicht geschlagen worden.

Ermittlungen wurden aufgenommen.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Im Bereich der Pst. Weilburg:

Wohnungseinbruchdiebstahl

Schulstraße, 35799 Merenberg

18.12.2023, 10:00 – 22.12.2023, 16:30

Unbekannte Täter hebelten die rückwärtige Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Es wurde eine vierstellige Summe Bargeld entwendet.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Berliner Ring, 35792 Löhnberg

22.12.2023, 16:30Uhr – 22.12.2023, 20:00

Unbekannte Täter hebelten ein Kellerfenster des Einfamilienhauses aus, nachdem diese vergeblich versucht hatten die Kellertür aufzuhebeln. Im Anschluss wurde das Haus durchsucht. Zum Zeitpunkt der Meldung können zum Diebesgut keine Angaben gemacht werden.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.