Wiesbaden: Die Polizei-News

Leblose Person im Rhein aufgefunden,

Mainz-Kastel, Rampenstraße, 25.12.2023, 09.10 Uhr,

(pl)Am 1. Weihnachtsfeiertag wurde in Mainz-Kastel eine leblose Person im

Uferbereich des Rheins entdeckt. Ein Passant fand die Wasserleiche gegen 09.10

Uhr am Ufer im Bereich der Rampenstraße und verständigte die Polizei. Mit

Unterstützung der Feuerwehr konnte die leblose Person aus dem Wasser geborgen

werden. Die Identität des verstorbenen Mannes ist bislang noch unbekannt. Dieser

war unbekleidet und trug lediglich einen goldenen Ring mit der Inschrift „Mir

kann nichts passieren“ am linken Ringfinger. Der Verstorbene ist 1,95 Meter

groß, hat eine kräftige Statur, braune Haare und eine Operationsnarbe auf dem

Bauch. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Bisher

gibt es keine Hinweise auf einen strafrechtlichen Hintergrund. Hinweise zur

Identität des unbekannten Mannes nimmt die Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Auseinandersetzung im Parkhaus,

Wiesbaden, Luisenplatz, 26.12.2023, 23.00 Uhr,

(pl)In dem Parkhaus am Luisenplatz war am späten Dienstagabend ein 50-jähriger

Mann mit mehreren Personen in eine Auseinandersetzung verwickelt. Nach Angaben

des 50-Jährigen sei er nach verbalen Streitigkeiten geschlagen und getreten

sowie mit Pfefferspray besprüht worden. Er erlitt leichte Verletzungen. Die

verständigten Kräfte der Wiesbadener Polizei und der Stadtpolizei konnten vor

Ort zwei mutmaßlich Beteiligte, einen 47-jährigen Mann sowie eine 32-jährige

Frau, antreffen. Es wurden zwei mitgeführte Pfeffersprays sowie ein Messer

sichergestellt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen zum Ablauf der

Auseinandersetzung und den Beteiligten aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Aus vorbeifahrenden Auto heraus mit Reizstoff besprüht, Wiesbaden, Am Kloster

Klarenthal, 23.12.2023, 21.20 Uhr,

(pl)Ein 28-jähriger Fußgänger wurde am Freitagabend im Bereich des Waldwegs „Am

Kloster Klarenthal“ von einem Autofahrer mit einem Reizstoff besprüht. Nach

Angaben des 28-Jährigen sei er gegen 21.20 Uhr den Weg entlanggelaufen, als er

kurz vor dem Fasanerieweg aus einem vorbeifahrenden Auto heraus mit einem

Reizstoff attackiert worden sei. Im Anschluss habe der Autofahrer die Fahrt

einfach fortgesetzt. Der verletzte 28-Jährige wurde zur Untersuchung in ein

Krankenhaus gebracht. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Politisch motivierte Sachbeschädigungen, Wiesbaden, Wellritzstraße, bis

24.12.203, 23.00 Uhr, Mainz-Amöneburg, Wiesbadener Landstraße, bis 25.12.2023,

01.35 Uhr,

(pl)Während der Weihnachtsfeiertage wurden im Bereich der Wellritzstraße und der

Wiesbadener Landstraße in Amöneburg zwei politisch motivierte Sachbeschädigungen

festgestellt. In der Wellritzstraße besprühten Unbekannte zwischen Freitag, dem

01.12.2023 und Heiligabend eine Hausfassade mit schwarzer Farbe. Das an einer

Außenmauer in der Wiesbadener Landstraße angebrachte Graffiti wurde in der Nacht

zum 1. Weihnachtsfeiertag festgestellt. Die beiden Schmierereien nehmen Bezug

auf den Nahost-Konflikt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Unfallflucht mit gestohlenem Bus,

Wiesbaden, Ziegelhüttenstraße, 22.12.2023, 14.15 Uhr,

(pl)Am Freitagnachmittag kam es in der Ziegelhüttenstraße zu einer

Verkehrsunfallflucht mit einem zuvor in Mainz-Kastel gestohlenen Bus. Gegen

14.15 Uhr streifte der Bus einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und stieß im

weiteren Verlauf im Bereich der Einmündung zur Frauensteiner Straße noch gegen

einen Telefonkasten, welcher hierdurch gegen eine Hauswand gedrückt wurde. Der

jugendliche Fahrer des Busses flüchtete anschließend mit einer erwachsen

wirkenden männlichen Person zu Fuß von der Unfallstelle und ließ das beschädigte

Fahrzeug vor Ort zurück. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass

der Bus von einem Parkplatz in der Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel entwendet

worden war. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von über 10.000

Euro. Hinweise zu dem Diebstahl des Busses sowie zum flüchtigen Fahrer und

dessen Begleiter nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0

entgegen.

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 22.12.2023 bis 24.12.2023,

(pl)Zwischen Freitag und Sonntag waren in Wiesbaden Einbrecher zugange. Am

Freitag nahmen Unbekannte eine Wohnung in der Eltviller Straße, ein

Einfamilienhaus in der Straße „Am Birnbaum“ und eine weitere Wohnung in der

Irenenstraße ins Visier. Während sie in der Eltviller Straße unverrichteter

Dinge die Flucht ergriffen, gelang es ihnen in den zwei weiteren Fällen in die

Räumlichkeiten einzudringen und Schmuck zu entwenden. Erfolglos verliefen am

Samstag zwei versuchte Wohnungseinbrüche in der Scharnhorststraße sowie in der

Irenenstraße. Im Verlauf des Sonntags wurden drei Wohnungen im Bereich

Kirchbachstraße, Kapellenstraße und Sonnenberger Straße von Einbrechern

heimgesucht. Hierbei erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck. Hinweise zu den

Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Wohnmobil aufgebrochen,

Wiesbaden-Biebrich, Biebricher Allee, 23.12.2023, 17.00 Uhr bis 24.12.2023,

20.00 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend brachen Unbekannte in der

Biebricher Allee in ein Wohnmobil ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster

des am Straßenrand abgestellten Wohnmobils. Anschließend durchsuchten sie den

Innenraum und entwendeten diverse Kleidungsstücke im Gesamtwert von mehreren

Hundert Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Unfall mit Personenschaden,

Wiesbaden-Delkenheim, L3028, Fahrtrichtung Delkenheim, Montag, 25.12.2023, 20:25

Uhr,

(kk)Am Montagabend kam es auf der L3028, Fahrtrichtung Delkenheim, zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger und ein 68-jähriger Autofahrer schwer

verletzt wurden. Der Schaden beläuft sich derzeit auf knapp 55.000 Euro.

Zeugenangaben zufolge sei der 68-jährige Tiguan-Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis

in einer Rechtskurve, aus bislang ungeklärter Ursache, auf die Gegenfahrbahn

geraten. Hier sei dieser mit dem entgegenkommenden 26-jährigen Skoda-Fahrer aus

dem Main-Taunus-Kreis frontal zusammengestoßen. Die Unfallbeteiligten wurden mit

schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in umliegenden

Krankenhäuser gebracht. Da sich Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, wurde bei

dem Unfallverursacher eine Blutentnahme durchgeführt sowie dessen Führerschein

sichergestellt. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme kam auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft Wiesbaden ein Unfallsachverständiger zum Einsatz. Die L3028

war infolge des Unfalls in beide Fahrtrichtungen bis zum 26.12.2023, etwa 02:00

Uhr, voll gesperrt.

Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Samstag, 23.12.2023 bis Montag, 25.12.2023,

(js) Im Zeitraum zwischen Samstag und dem 1. Weihnachtsfeiertag kam es im

Wiesbadener Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen. Zwischen

Samstag und Montag brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der

Kapellenstraße ein. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der

Wohnungsinhaber und stiegen in das Objekt ein. Ob letztendlich etwas entwendet

wurde, konnte abschließend noch nicht gesagt werden. Am Montagnachmittag,

zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr brach eine unbekannte Person in eine Wohnung in

der Robert-Koch-Straße ein, indem sie ein Fenster aufhebelte und so in die

Räumlichkeiten gelang. Der Mann wurde scheinbar bei der Tatausführung gestört

und flüchtete unerkannt. Er wurde als dunkel gekleidet mit einer dunklen Mütze

beschrieben. Auch in diesem Fall steht noch nicht fest, ob etwas entwendet

wurde. Ebenfalls am Montag, zwischen 15:00 Uhr und 21:30 Uhr hebelten unbekannte

Täter ein Fenster an einer Terrasse einer Wohnung in der Abeggstraße auf und

gelangten so in die Wohnung. Hier wurden Bargeld sowie diverse

Schmuckgegenstände entwendet. In der Gluckstraße scheiterten Einbrecher am

Montagnachmittag bei dem Versuch ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem die Täter über

den Gartenbereich zu dem Anwesen kamen, schlug der Einbruchsversuch fehl.

Mutmaßlich wurden die Täter auch hier bei der Tatausführung gestört. In allen

Fällen ermittelt die Wiesbadener Kriminalpolizei und bittet Personen, die

Hinweise geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

Pkw aufgebrochen,

Wiesbaden, Biebrich, Am Schlosspark, Sonntag, 24.12.2023, 21:00 Uhr bis Montag,

25.12.2023, 17:00 Uhr,

(js) Zwischen Heiligabend und dem 1. Weihnachtsfeiertag wurde in ein Am

Schlosspark abgestelltes Fahrzeug eingebrochen und aus dem Innenraum Gegenstände

entwendet. Der Geschädigte stellte seinen schwarzen VW Polo an Heiligabend gegen

21:00 Uhr in der Straße Am Schlosspark ab und stellte am nächsten Tag fest, dass

eine Seitenscheibe des Polo eingeschlagen wurde und aus dem Fahrzeug

Wertgegenstände entwendet wurden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

0611/345-0 zu melden.

Angebliche Wolfsichtung stellt sich als Husky heraus

Wiesbaden-Biebrich, Samstag, 23.12.2023, 00:23 Uhr

(Sc) In der Nacht von Freitag auf Samstag meldete ein Wiesbadener Bürger, dass

er im Bereich des Biebricher Bahnhofs einen Wolf gesichtet habe. Eine vom 5.

Revier entsandte Funkstreife konnte den „Wolf“ einfangen. Es handelte sich um

einen Husky, der dem Besitzer entlaufen war. Der Husky wurde seinem Besitzer

nach einer kleinen Gassi-Runde wohlbehalten übergeben.

Mülltonnenbrand

Wiesbaden-Breckenheim, Karl-Albert-Straße, Sonntag, 24.12.2024, 01:00 Uhr

(kk)Bei einem Brand einer Mülltonne, welcher auf einen angrenzenden Zaun, einen

Baum und eine Gartenlaube übergriff, entstand ein Sachschaden von mehreren

tausend Euro. Menschen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Gegen 01: 00 Uhr

meldeten Zeugen einen Brand eines Baumes und eines Zauns, woraufhin Feuerwehr

und Polizei die Mitteilung überprüften. Am Einsatzort konnte dann der Vollbrand

einer Mülltonne festgestellt werden, welcher teilweise auf einen Baum, einen

Gartenzaun und eine Gartenlaube übergegriffen hatte. Der Brand wurde durch die

Feuerwehr gelöscht. Zur Brandursache liegen derzeit keine gesicherten

Erkenntnisse vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Mit Schreckschusswaffe geschossen,

Wiesbaden, Albrecht-Dürer-Straße, Samstag, 23.12.2023, 19:50 Uhr

(kk)Am Samstagabend hat ein 27-jähriger Wiesbadener mit einer Pistole in die

Luft geschossen. Laut Zeugen hatte der Mann die Pistole aus einem Fenster einer

Wohnung in Richtung der Straße herausgehalten und damit mehrfach in die Luft

geschossen. Der 27-Jährige konnte kurz darauf durch die Polizei vorläufig

festgenommen werden. Grund für den Vorfall war, dass er einen zu Besuch

befindlichen Verwandten mit Salutschüssen habe verabschieden wollen. Der

Waffenbehörde der Landeshauptstadt Wiesbaden wurde die Waffe samt Munition

übergeben, welche den Vorfall prüft.

Einbrecher steigen ein,

Niedernhausen-Engenhahn, Trompeterstraße / Birkenweg, Freitag, 22.12.2023, 17:46 Uhr bis 19:30 Uhr

(fh)Am Freitagabend suchten Einbrecher zwei Wohnhäuser im Niedernhausener Ortsteil Engenhahn auf. Zwischen 17:46 und 17:48 Uhr betraten Unbekannte den Garten eines Wohnhauses im Birkenweg und näherten sich der Rückseite des Gebäudes. Dort rissen sie eine Videoüberwachung ab und beschädigten eine Lampe. Zu einem Einbruch in das Haus kam es nicht. Einen ungewöhnlichen Einstiegsweg nutzten die Täter dagegen am selben Abend in der Trompeterstraße. Nachdem sie zunächst erfolglos versucht hatten, das Fenster eines Balkons im Obergeschoss aufzubrechen, kletterten sie mithilfe einer Leiter aufs Dach des Hauses, deckten dort Teile der Bedeckung ab und stiegen so ins Haus ein. Während sie gerade dabei waren mehrere Räume zu durchsuchen, lösten sie einen Alarm aus und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit noch nicht bekannt.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen in beiden Fällen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Schlägerei unter Jugendlichen,

Idstein, Am Bahnhof, Freitag, 22.12.2023, 22:20 Uhr

(fh)Am Freitagabend kam es am Banhof in Idstein zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen. Gegen 22:20 Uhr wurde die Polizei über eine laufende Schlägerei in Höhe des Parkplatzes eines Supermarkts in Kenntnis gesetzt. Mit der Unterstützung von Polizeistreifen umliegender Dienststellen konnten vor Ort mehrere Jugendliche angetroffen werden. Es zeigte sich, dass die beiden Personengruppen zuvor zunächst in Streit geraten waren und sich anschließend mit Schlägen und Tritten traktiert hatten. Die Polizei nahm die Personalien der Angetroffenen auf und leitete Ermittlungsverfahren ein.

Zeuginnen und Zeugen der Schlägerei melden sich bitte unter der Rufnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein.

Betrunken mit Baum kollidiert und geflüchtet, Taunusstein-Orlen, K 699, Samstag, 23.12.2023, 11:50 Uhr

(fh)Am Samstagmittag ist ein Autofahrer bei Taunusstein-Orlen mit einem Baum zusammengestoßen und anschließend geflüchtet. Mit der Hilfe eines couragierten Zeugen konnte der betrunkene und führerscheinlose Mann angetroffen werden. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 44-jährige Osteuropäer mit einem BMW die Kreisstraße 699 aus Richtung der Bundesstraße 417 in Richtung Taunusstein-Orlen. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Baum kollidierte. Im Anschluss ergriff der leichtverletzte Mann die Flucht. Ein aufmerksamer Zeuge nahm die Verfolgung auf und sorgte dafür, dass die Polizei den Flüchtigen antreffen konnte. Schnell erkannten die Beamten den Grund für die Flucht. Er stand zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss von Alkohol und besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Nach einer ärztlichen Blutentnahme und der Erhebung einer Sicherheitsleistung durfte der 44-Jährige wieder weiterziehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 3.500 Euro.

Einbruch in Wohnung

Idstein, Friedrich-Ebert-Straße, Sonntag, 24.12.2023, 08:05 bis 21:15 Uhr

An Heiligabend drangen Unbekannte während der Abwesenheit der Bewohner in eine

Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Die Terrassentür einer

Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses wurde aufgehebelt. Aus der Wohnung

wurden Uhren und Schmuck im Wert von etwa 350 EUR entwendet. Außerdem entstand

Sachschaden in Höhe von etwa 800 EUR.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Tel.-Nr. 06124-70780 entgegen.

Steine von Brücke auf Pkw geworfen

Taunusstein, B54/Magistrale, Sonntag, 24.12.2023, 18:40 Uhr

An Heiligabend wurden Steine von der Bahn-/Fußgängerüberführung an der

B54/Magistrale auf fahrende Pkw geworfen. An einem+ Pkw entstand Sachschaden in

Höhe von etwa 700 EUR. Vor Ort konnten vier tatverdächtige Kinder im Alter von 7

12 Jahren angetroffen werden. Sie wurden den Erziehungsberechtigten übergeben.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Weitere Geschädigte und Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Bad

Schwalbach unter der Tel.-Nr.: 06124-70780

Vandalismus an Pkw

Rüdesheim am Rhein, Taunusstraße, Sonntag, 24.12.2023, 02:00 Uhr

In der Nacht zu Heiligabend wurde in der Taunusstraße ein geparkter VW Passat

von Unbekannten mit Gegenständen traktiert und erheblich beschädigt. Es entstand

Sachschaden in Höhe von etwa 3000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim am Rhein unter der Tel.-Nr.: 06722-91120

entgegen.

mit Pkw überschlagen

Idstein, L3011, zwischen Heftrich und Ehlhalten, Sonntag, 24.12.2023, 14:25 Uhr

Eine 19 Jahre alte Fahranfängerin aus Waldems kam am Sonntagnachmittag auf der

kurvenreichen Strecke zwischen Heftrich und Elhalten mit ihrem Toyota nach

rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Pkw an einem angrenzenden

Abhang. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Pkw

entstand erheblicher Sachschaden.

Unfallflucht

Eltville am Rhein, Rheingauer Straße, Sonntag, 24.12.2023, 14:00 Uhr bis Montag,

25.12.2023, 00:15 Uhr

Im genannten Zeitraum streifte in der Rheingauer Straße ein vorbeifahrendes

Fahrzeug den linken Außenspiegel eines geparkten Ford Fiesta und fuhr einfach

weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei in Eltville am Rhein unter der Tel.-Nr. 06123-90900

entgegen.

Festnahme nach Einbruchversuch in Kiosk

Taunusstein, Goethestraße, Montag, 25.12.2023, 09:00 Uhr

Am frühen Montagmorgen des 1. Weihnachtsfeiertags beobachtete eine aufmerksame

Bürgerin, wie eine weibliche Person sich an einem Kioskrollladen in der

Goethestraße zu schaffen machte. Die sofort alarmierte Polizei konnte eine 33

Jahre alte Wiesbadenerin noch am Tatort festnehmen. Sie machte widersprüchliche

und wirre Angaben zu dem Geschehen. Anhand der vorgefundenen Spurenlage wird ein

versuchter Einbruch angenommen. Die Beschuldigte wurde für weitere polizeiliche

Maßnahmen zur Dienststelle verbracht und im Anschluss entlassen.

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes Weihnachtsfest!

Sachbeschädigung an PKW, 24.12.2023, 02:00 h, Rüdesheim, Taunusstraße

Am 24.12.2023 gegen 02:00 h wurde in Rüdesheim am Rhein in der Taunusstraße ein

geparkter PKW beschädigt. Unbekannte schlugen mit einem Metallgegenstand

mehrfach auf die Frontscheibe ein, traten den linken Außenspiegel ab,

beschädigen einen Scheinwerfer und zerkratzten den Lack des schwarzen VW Passat

an mehreren Stellen. Der Schaden wird auf ca. 3000,- EUR geschätzt. Personen,

die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim

unter der Nummer 06722-91120 zu melden.

Besonders schwerer Diebstahl eines „Golfcarts“, 23.12.2023, Taunusstein

Am 24.12.2023 teilte eine Anruferin aus Taunusstein-Hahn mit, dass sie gegen

Mitternacht drei Jugendliche beobachtet habe, die mit einem „Golgcart“ durch die

Herblayer Straße gefahren seien, das Cart dann dort abgestellt haben und

verschwunden sind. Durch die Polizei konnte das besagte Cart dort auch

festgestellt werden. Es wies diverse Beschädigungen auf. Wo es entwendet wurde

und wem es gehört, konnte bisher nicht festgestellt werden. Wer Hinweise zur

Herkunft des Carts oder den Personen, die es vermutlich gestohlen haben geben

kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Schwalbach unter der Nummer

06124-70780 zu melden.

Vandalismus in Schlangenbad – Mehrere Einbrüche sowie Sachbeschädigungen, Schlangenbad-Bärstadt, Schützenstraße sowie weiterführender Verbindungsweg zur B260, Zwischen Freitag, 22.12.2023, 17:00 Uhr und Samstag, 23.12.2023, 09:00 Uhr

(Sto) Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen kam es im Bereich der

Ortsgemarkung von Schlangenbad-Bärstadt gleich zu mehreren strafrechtlich

relevanten Vorkommnissen. Demnach meldeten sich am Samstagmorgen mehrere

Bewohner der Ortschaft unabhängig voneinander bei der Polizei und berichteten

von Straftaten zu ihrem Nachteil. Nach aktuellem Stand wurde im Bereich der

Schützenstraße ein dort abgestellter Pkw der Marke Fiat beschädigt, indem die

Seitenscheibe mit einem Stein eingeworfen und in der Folge Gegenstände aus

diesem entwendet wurden. Weiterhin wurden auf zwei landwirtschaftlich genutzten

Flächen unweit entfernt, die Planen zweier Lkw beschädigt und diverse

Gegenstände entwendet. Zudem wurde ein Wohnanhänger gewaltsam geöffnet und

offensichtlich ohne Erfolg nach Gegenständen durchsucht.

Die Polizei nahm die Strafanzeigen auf und führte an den Tatorten umfangreiche

Spurensicherungsmaßnahmen durch. Derzeit wird der Gesamtschaden auf mehrere

tausend Euro geschätzt.

Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die Angaben zu den Vorkommnissen machen können, sich telefonisch unter

(06124) 7078-0 zu melden.