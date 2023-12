Bergstrasse

Grasellenbach: Geld aus Büro gestohlen

Grasellenbach (ots) – In das Büro einer Firma „Am Sägewerk“, gelangten

Einbrecher am Montagabend (25.12.), in der Zeit zwischen 19.00 und 21.30 Uhr.

Den ungebetenen Besuchern, die anschließend unerkannt entkamen, fiel dort

Bargeld in die Hände.

Verdächtige Wahrnehmungen nimmt das sachbearbeitende Kriminalkommissariat 21/22

in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen.

Lindenfels-Winterkasten: Zwei Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht

Lindenfels (ots) – Am Dienstag (26.12.) wurden der Polizei zwei Einbrüche in

Wohnhäuser in Winterkasten gemeldet.

Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 14.30

und 21.30 Uhr Zugang in ein Wohnhaus „Am Tannenberg“. Die Einbrecher erbeuteten

Geld und Schmuck. Zudem versuchten Kriminelle gegen 17.45 Uhr durch ein Fenster

in ein Haus im Schleichweg zu gelangen. Hier wurden die ungebetenen Besucher

aber offenbar von den heimkehrenden Bewohnern bei der Tat gestört und flüchteten

nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Beute.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an

die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer

06252/7060.

Darmstadt

Darmstadt: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an drei Autos

Darmstadt (ots) – Nachdem unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag (24.12.) an

drei geparkten Autos in der Straße „Kapellplatz“ jeweils einen Außenspiegel

beschädigten und so einen Schaden über rund tausend Euro verursachten, sucht die

Polizei nach Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges gesehen hat

oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter

der Rufnummer 06151/969-0 bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats in

Darmstadt (K 43) zu melden.

Darmstadt: Heckscheibe an schwarzem Mercedes eingeschlagen / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Unbekannte schlugen in der Nacht zum Samstag (23.12.) die

Heckscheibe eines schwarzen Mercedes A200 ein, der in der Kranichsteiner Straße

geparkt war. Anschließend flüchteten sie und hinterließen einen Schaden von

mehreren Tausend Euro. Sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern nimmt

die Kriminalpolizei (K 43) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0

entgegen.

Darmstadt: Kegelverein im Visier Krimineller / Polizei ermittelt nach Einbruch und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Um in die Räumlichkeiten eines Kegelvereins im

„Alfred-Messel-Weg“ zu gelangen, schlugen Kriminelle in der Nacht zum Samstag

(23.11.) eine Fensterscheibe ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchten

sie mehrere Räume des Vereins und flüchteten anschließend ohne Beute. Es

entstand ein Schaden über mehrere Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat in Darmstadt (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen

übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0

entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Gross-Gerau

Ginsheim-Gustavsburg: Gemüsehof im Visier Krimineller

Das Büro eines Gemüsehofes „Unter der Ruth“ geriet in der Nacht zum Samstag (23.12.) in das Visier Krimineller. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in den Raum. Den Einbrechern, die unerkannt flüchten konnten, fiel Geld in die Hände.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Nauheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

In der Berzallee brachen in der Zeit zwischen Samstag (23.12.) und Dienstag (26.12.) unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich durch die Kellertür Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Kriminellen die Wohnung. Sie erbeuteten einen Laptop, eine Webcam, eine Armbanduhr und Geld.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

Unbekannter flüchtet von Unfallstelle

Am 25.12. kam es gegen 12:25 Uhr in Groß-Gerau, im Kreuzungsbereich Brignoler Straße / Europaring, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein in diesem Bereich geparkter weißer Mercedes von einem weißen Kastenwagen, vermutlich Mercedes Sprinter, angefahren. An dem geparkten Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 3000EUR. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der weiße Sprinter müsste mutmaßlich auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der 06152/175-0 bei der Polizeistation in Groß-Gerau zu melden.

Odenwaldkreis

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Mittwoch (27.12.) in der Zeit von 11:40 bis 12:40 Uhr parkte eine 71-jährige Odenwälderin ihren roten SUV auf einen Parkplatz eines Supermarktes in der Frankfurter Straße in Bad König. Als die Dame an ihren Pkw zurückkehrte, musste diese Beschädigungen an der linken Fahrzeugfront feststellen. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf 3.500,- EUR geschätzt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

Breuberg-Sandbach: Einbruch in Gemeindehaus /Zeugen gesucht

Wie der Polizei am 2. Weihnachtstag angezeigt wurde, hatten es noch unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen auf das evangelische Gemeindehaus (ehemaliges Jagdschlösschen) in der Höchster Straße abgesehen.

Die Kriminellen gelangten gewaltsam über ein aufgebrochenes Fenster in das Gebäude und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die ungebetenen Besucher aber ohne Beute vom Tatort. Die Tatzeit dürfte zwischen Samstagmorgen (23.12.) und Dienstagvormittag (26.12.) liegen.

Die Erbacher Kripo ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Wer im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittelnden zu melden. Unter der Rufnummer 06062/9530 ist das Kommissariat 21/22 für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.