Versuchter schwerer Raub – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein Unbekannter wollte am 26.12.2023 gegen 8:20 Uhr, ein Café in der Hohenzollernstraße ausrauben. Er bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und forderte von ihr Geld. Die Angestellte schubste den Täter weg und es kam zu einem Gerangel zwischen ihr und dem Unbekannten. Sie wurde hierbei leicht verletzt. Der Täter flüchtete ohne Beute aus dem Café.

Täterbeschreibung:

männlich, dunkelhäutig. Er trug eine Sturmhaube, gelbe Warnweste und grüne Arbeitshose mit Reflektoren.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auseinandersetzung in Bahn und an Wittelsbachplatz

Ludwigshafen (ots) – Eine 16-Jährige und ihr gleichaltriger Begleiter erstatteten am Dienstag 26.12.2023 Anzeige gegen 4 bislang unbekannte Mädchen. Diese haben sie zuvor gegen 18:30 Uhr während der Straßenbahnfahrt vom Berliner Platz zur Haltestelle „Rottstraße“ mehrfach beleidigt und bedroht. Als die 16-Jährigen die Bahn verließen, verfolgte die Mädchengruppe die Jugendlichen.

Am Wittelsbachplatz wurde die 16-Jährige von einem Mädchen aus der Gruppe an den Haaren gezogen und zu Boden geworfen. Eine weitere Person schlug dann auf die am Boden liegende ein und beschädigte ihre Jacke. Die 4 Mädchen flüchteten anschließend in Richtung Bleichstraße.

Sie konnten wie folgt beschrieben werden:

etwa 11 Jahre, lange schwarze Haare, schwarze Markenkleidung (evtl. Nike/Adidas) 2. etwa 14 Jahre, lange schwarze Haare, weißer Emporio Armani Pullover, Jeans, etwas kräftiger als die erste Täterin. etwa 12 Jahre, dünn, lange braune Haare 4. ähnlich wie die dritte Person, jedoch keine genaue Beschreibung möglich.

Sie haben die Streitigkeiten in der Bahn oder die Auseinandersetzung am Wittelsbachplatz beobachtet? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auseinandersetzung in Gaststätte

Ludwigshafen (ots) – Eine Mitarbeiterin einer Gaststätte in der Maudacher Straße meldete am 27.12.2023, kurz nach Mitternacht eine körperliche Auseinandersetzung. Vor Ort konnte ein 32-Jähriger angetroffen werden. Dieser gab an, von einem ihm unbekannten Mann geschlagen worden zu sein.

Eine Beschreibung des Angreifers liegt derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 26.12.2023 gegen 09:45 Uhr, wurde ein 36-jähriger Autofahrer in der Von-Weber-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war nicht in Besitzt einer gültigen Fahrerlaubnis. Da er bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war, wurde sein Auto mit dem Ziel der Verwertung präventiv sichergestellt.

Brennender Mülleimer an Bushaltestelle

Ludwigshafen (ots) – An der Bushaltestelle Buschwegbrücke (Notwendenstraße) brannte am 26.12.2023 gegen 23 Uhr ein Mülleimer. Es entstand hierbei ein Sachschaden von rund 100 Euro. Ersten Ermittlungen zu folge dürfte der Mülleimer mutwillig in Brand gesetzt worden sein.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfall in der Rheinuferstraße

Ludwigshafen (ots) – Der 20-jährige Fahrer eines BMW sowie sein Beifahrer wurden am 26.12.2023 (03:25 Uhr) bei einem Unfall in der Rheinuferstraße leicht verletzt. Der 20-Jährige hatte unmittelbar nach der Abfahrt in Richtung B44 (Fahrtrichtung Bad Dürkheim) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte mit der Leitplanke sowie einer Straßenlaterne.

Ursächlich dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzt 15.000 Euro.