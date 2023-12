Gestohlenes Pedelec per Standortübermittlung wiedergefunden

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 13 Uhr bemerkte ein 38-Jähriger in der Heinrich-Narjes-Str, das sein Pedelec fehlte, welches er am 24.12. gegen 20 Uhr vor seiner Wohnanschrift unverschlossen abgestellt hatte. Über eine App konnte sich der Eigentümer den jeweils aktuellen Standort des Pedelec anzeigen lassen.

Am Edith-Stein-Platz wurde schließlich eine 32-jährige Frau mit dem Pedelec des 38-Jährigen angehalten und kontrolliert. Die Frau gab an das Pedelec gefunden zu haben. Das Pedelec wurde dem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt und gegen die 32-Jährige ein Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl eines Mountainbikes

Speyer (ots) – Am 25.12.2023 zw. 14-22:00 Uhr wurde das Fahrrad eines 31-Jährigen in der Salzgasse durch unbekannte Täter entwendet. Es wurde zuvor in der Salzgasse mit einem Faltschloss gegen die Wegnahme gesichert. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein blaues Damen Mountainbike der Marke Rockrider ST 530.

Wer hat zu oben genannten Zeiträumen an den Tatörtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de