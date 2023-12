Pakete aus Zustellerfahrzeug entwendet

Mainz-Gonsenheim (ots) – Am 22.12.23 gegen 12:45 Uhr, kam es in der Agnes-Karll-Str, zu einem Diebstahl von Paketen gekommen. Ein 38-jährige Zusteller hatte sein Fahrzeug kurz verlassen, um Pakete auszuliefern und bei der Rückkehr das Fehlen von sechs Paketen bemerkt.

Durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Mainz 2 konnten die gestohlenen Pakete in einer benachbarten Tiefgarage aufgefunden werden, wobei alle Pakete aufgerissen waren. Die Empfänger an den Wohnanschriften wurden ausfindig gemacht und dadurch geklärt, welche Paketinhalte tatsächlich gestohlen worden waren. Es handelte sich vorwiegend um elektronische Geräte im Wert eines unteren 3-stelligen Betrags.

Wer am 22.12.23 gegen 12:45 Uhr Auffälligkeiten im Bereich der Agnes-Karll-Straße bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruch an Weihnachten

Mainz-Innenstadt (ots) – Im Zeitraum zw. Sonntag 24.12.2023 und Dienstag 26.12.2023 kam es zum Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Heidelbergerfassgasse in Mainz. Die Bewohner waren über Weihnachten bei Verwandten zu Besuch, als bislang unbekannte Täter die Eingangstür der Wohnung aufhebelten und so ins Innere gelangten.

Hier wurden sämtliche Einrichtungsgegenstände nach Geld und Wertgegenständen durchsucht. Diverse Gegenstände sowie Bargeld wurden entwendet. Durch die Mainzer Kriminalpolizei wurde eine Spurensuche durchgeführt, die Ermittlungen laufen.

Fußgänger durch Verkehrsunfall mit Linienbus verletzt

Mainz.Innenstadt (ots) – Am Abend des 22.12.2023 gegen 19:50 Uhr, kam es in der Gaustraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Linienbus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief der 42-jährige Fußgänger auf dem Gehweg, als er plötzlich vom Heck eines Linienbusses gestreift wurde und gegen die Hauswand fiel.

Der Mainzer Fußgänger wurde aufgrund des Sturzes am Knie verletzt und begab sich ins Krankenhaus, zur Abklärung seiner Verletzung.