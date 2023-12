Fahrzeugbrand – Unbekannter Leichnam gefunden

Laudenbach (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch befuhr ein BMW-Fahrer oder eine-BMW Fahrerin, gegen 00:45 Uhr, die K 4229 in Richtung B3. Kurz nach der Ortschaft Laudenbach kam der BMW von der Fahrbahn ab und prallte zunächst an eine Gebäudemauer. Im Anschluss wurde das Fahrzeug in das offene Feld abgewiesen und geriet in Brand.

Im Zuge der Löschmaßnahmen durch die hinzugerufene Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte im Brandobjekt die Leiche einer unbekannten, bereits verbrannten Person. Die Identität konnte bislang nicht zweifelsfrei festgestellt werden, die Ermittlungen hierzu dauern an. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Identität der Leiche werden durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt.

Vorderrad während der Fahrt vom Fahrrad gelöst – Zeugen gesucht

Plankstadt (ots) – Bereits am Donnerstag 21.12.2023 gegen 11:40 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Radfahrer die Brücke bei der L 543/ Nadlerstraße, als sich plötzlich sein Vorderrad vollständig löste und der 15-Jährige zu Boden stürzte. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt. Nachdem ihm eine Zeugin zu Hilfe eilte und den 15-Jährigen in die Obhut einer Angehörigen übergab, suchte er ein nahe gelegenes Krankenhaus auf. Nach seiner medizinischen Versorgung konnte der 15-Jährige wieder entlassen werden.

Der 15-Jährige hatte zuvor sein Fahrrad in dem Zeitraum von 08-11:30 Uhr auf dem Gelände einer Schule in der Hildastraße abgestellt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kann eine Manipulation an dem Schnellspannverschluss des Vorderrads, in der Folge sich das Rad von der Achse löste, nicht ausgeschlossen werden.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat nun die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Radfahrer nach Sturz verstorben

Walldorf (ots) – Nachdem ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer am Montag gegen 11 Uhr in der Rennbahnstraße gestürzt und dabei schwer verletzt wurde, ist dieser nun an der Schwere der erlittenen Verletzungen verstorben. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen, die durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt werden.

Leichte Verletzungen nach Unfall

Schönbrunn (ots) – Am Dienstag gegen 19:30 Uhr, verlor ein 19-jähriger Toyota-Fahrer auf der L590 von Eberbach in Richtung Schwanheim nach einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und blieb letztendlich auf dem angrenzenden Feld stehen.

Während der Fahrer leichte Verletzungen erlitt, blieb seine Beifahrerin unverletzt. Die genaue Schadenshöhe wird noch im Rahmen der weiteren Unfallermittlungen beziffert. Der Sachschaden am PKW liegt bei 2.000 Euro.