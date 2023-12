Versuchter Einbruch in Kirche – Sachschaden von 5.000 Euro

Heidelberg (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag 18:40 Uhr und Montag 10 Uhr, versuchten sich unbekannte Täter Zutritt in eine Kirche in der Wallstraße zu verschaffen. Die Unbekannten versuchten zunächst die Glasscheibe einer Seitentür einzuschlagen. Als dies jedoch misslang, versuchte die Täterschaft anschließend die Tür aufzuhebeln. Nachdem diese auch hier scheiterten, ergriffen sie Flucht in unbekannte Richtung.

Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die ersten Spuren wurden bereits gesichert. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel: 06221/3418-0 zu melden.

Radfahrer beim Wenden verletzt

Heidelberg (ots) – Am Montagmorgen gegen 10 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Audi auf der Jahnstraße und leitete auf Höhe der Posseltstraße ein Wendemanöver ein. Hierbei übersah der Mann eine von hinten herannahende 57-jährige Radfahrerin, welche durch den Unfall stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der Sachschaden liegt bei 1.000 Euro.

Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Heidelberg (ots) – Am Samstag um kurz nach 08 Uhr, kollidierte ein 67-jähriger Mann, der mit seinem Roller auf der Brückenstraße fuhr, mit dem VW eines 72-Jährigen. Dieser war zum Unfallzeitpunkt gerade dabei, sein Fahrzeug in eine vorhandene Parklücke einzuparken. Der Rollerfahrer fuhr aus bislang unbekannten Gründen direkt in die schräg stehende Front des VW, kam dabei zu Fall und blieb anschließend regungslos auf dem Boden liegen.

Durch die eingesetzten Polizeistreifen der Polizeireviere Heidelberg-Mitte und Heidelberg-Nord wurden umgehend Erste-Hilfe- Maßnahmen eingeleitet. Im Anschluss wurde der 67-Jährige zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Zu dessen Verletzungen liegen keine Erkenntnisse vor. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen 4-stelligen Betrages.

Während der Unfallaufnahme musste der Schienenverkehr in Fahrtrichtung Dossenheim zeitweise gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord eingeleitet.

Radfahrer fährt über Rot, verursacht einen Unfall und flüchtet

Heidelberg (ots) – Am Samstag um 16 Uhr, überquerte ein Fahrradfahrer die Mittermaierstraße in Höhe der Vangerowstraße an der dortigen Ampel bei Rotlicht. Hierbei kollidierte er mit einem Mercedes, welcher zu diesem Zeitpunkt auf der Mittermaierstraße fuhr und von einem 66-jährigem Mann gelenkt wurde.

Durch den Zusammenstoß kam der Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich im Gesicht. Anschließend stieg er zunächst kurz von seinem Fahrrad ab und sprach mit dem Fahrer des Mercedes, flüchtete dann aber unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Personalien ausgehändigt zu haben. An dem Mercedes des 66-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen eingeleitet.