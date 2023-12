Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen

Karlsruhe-Rüppurr (ots) – Gleich zwei Mal schlugen Einbrecher am vergangenen Wochenende in Rüppurr zu. Den bisherigen Feststellungen zufolge verschafften sich die bislang unbekannten Täter zwischen Samstag 13 Uhr und Sonntag 10 Uhr über einen Balkon gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Arndtstraße. Aus einem Büroraum entwendeten die Unbekannten eine Spielekonsole und flüchteten.

In der gleichen Straße drangen Einbrecher zwischen Samstag 16:15 Uhr und Sonntag 15:30 Uhr zudem in ein Einfamilienhaus ein. Die Diebe brachen zunächst eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend offenbar das Haus nach Wertgegenständen.

In beiden Fällen kann der Diebstahl-und Sachschaden derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren an den Tatorten und die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel: 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

Kreis Karlsruhe

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Bruchsal (ots) – Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Wendelinusstraße in Bruchsal-Untergrombach entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Zeugen meldeten gegen 10:15 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im fünften OG eines Hochhauses, woraufhin mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei beschleunigt vor Ort fuhren.

Beim eintreffen der Einsatzkräfte drang starker Rauch aus der betroffenen des 9-stöckigen Gebäudes. Eine darüber liegende Wohnung wurde von den Flammen und dem Rauch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohneinheiten des Mehrfamilienhauses verhindern. In der Brandwohnung selbst befanden sich keine Personen. Mehrere Anwohner konnten das Gebäude selbständig verlassen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein als Aschenbecher benutzter Karton auf dem Balkon ursächlich für den Brand gewesen sein.

Es ergaben sich bislang keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat.

Mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Kürnbach-Sulzfeld (ots) – Offenbar mit roher Gewalt brach eine bislang unbekannte

Täterschaft in der Nacht auf Dienstag jeweils einen Automaten in der Kronenstraße in Kürnbach und in der Kürnbacherstraße in Sulzfeld auf. Zudem beobachtete ein Zeuge, wie ein dunkel gekleideter Mann gegen 04:10 Uhr offenbar versuchte einen Zigarettenautomaten in der Bruchsaler Straße in Gondelsheim aufzubrechen. Als der Zeuge den Unbekannten ansprach, flüchtete dieser umgehend.

Der Mann hatte helle Haare, war etwa 1,80 Meter groß und ca. 20 Jahre alt.

Bereits am Samstag wurde ein Zigarettenautomat in der Lammstraße in Kürnbach gewaltsam geöffnet. Derzeit kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens ist momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer in diesen Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Tel: 07252 50460 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Stutensee (ots) – In der Zeit zwischen Montag 17 Uhr und Dienstag 01 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Spöck ein. Die Einbrecher nutzen offenbar die Abwesenheit der Bewohner um gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Lilienweg einzudringen.

Im Inneren durchsuchten die Unbekannten Schubladen und Schränke. Ersten Einschätzungen zufolge wurden wohl Uhren und Schmuck entwendet. Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721 967180 in Verbindung zu setzen.