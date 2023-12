An Heiligabend Handtasche entrissen

Groß-Gerau/Kelsterbach (ots) – Auf die Handtasche einer 66 Jahre alten Frau hatte es ein noch unbekannter Krimineller an Heiligabend (24.12.) in der Mörfelder Straße abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Täter gegen 17.25 Uhr der Frau zu Fuß, entriss ihr die Handtasche samt Inhalt und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Elbestraße.

Die 66-Jährige zog sich bei dem Angriff Blessuren leichterer Art zu. Der Täter wurde von der Frau als 20 bis 30 Jahre alt, schlank und mit schwarzen, kurzen Haaren beschrieben. Möglicherweise hat der Flüchtige eine etwas dunklere Hautfarbe. Er trug eine schwarze Jacke oder Weste mit weißem, einzeiligem Schriftzug auf dem Rücken. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Kriminellen verlief bislang ergebnislos.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamtinnen und Beamten Zeugen der Tat. Unter der Rufnummer 06142/6960 ist das mit dem Fall betraute Kommissariat 10 in Rüsselsheim für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Wohnungseinbrecher trifft auf Bewohner – 19-Jähriger leicht verletzt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Samstag 23.12.23 gegen 18.20 Uhr, traf ein Einbrecher auf den 19 Jahre alten Bewohner eines Wohnhauses in der Mühlstraße. Es kam zu einer Konfrontation der beiden Männer, wobei sich der 19-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Der Kriminelle floh anschließend ohne Beute vom Tatort. In das Einfamilienhaus gelangte der Einbrecher zuvor über ein Fenster.

Täterbeschreibung:

35 Jahre alt, 175-180 cm groß und hat laut dem Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild, dunkle Augen und kurze schwarze Haare. Der Einbrecher trug eine schwarze Jacke mit grauem Fell, helle Jeans und schwarze Schuhe.

Verdächtige Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegen.

Blaulicht stört Anwohner – Beleidigungen und tätlicher Angriff

Raunheim (ots) – Eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim kontrollierte in der Nacht zum Dienstag 26.12.2ß23 gegen 0.15 Uhr, einen Kleintransporter mit mehreren Fahrzeuginsassen in der Mainzer Straße. Unter anderem weil sechs Personen auf der Ladefläche des Fahrzeugs befördert wurden. Zur Absicherung der Kontrollstelle hatten die Beamten das Blaulicht des Streifenwagens eingeschaltet.

Dies störte einen 33 Jahre alten Anwohner offenbar derart, dass er zunächst aus einem Fenster heraus das Abstellen des Blaulichts forderte und die Ordnungshüter als „Hurensöhne“ beleidigt haben soll. Kurz darauf erschien der Mann an der Kontrollstelle und setzte die Beleidigungen fort. Weil er sich der daraufhin folgenden Personenkontrolle entziehen wollte, wurde er vorläufig festgenommen.

Ein Atemalkoholtest zeigte über eine Promille an. In der Folge erschien ein Bekannter des Mannes und forderte nun seinerseits die Freilassung des 33-Jährigen. Er schlug nach einem Beamten und flüchtete zunächst, kam aber mit einem Messer und einem Taser zurück an den Kontrollort. Erst nach Androhung des Einsatzes eines Diensthundes legte er die Gegenstände ab.

Auch der alkoholisierte 34-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Beide wurden vorübergehend im Polizeigewahrsam untergebracht. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) – Am 26.12.2023 gegen 23:30 Uhr ereignete sich in der Gottfried-Keller-Straße Höhe Haus-Nr. 1, Kelsterbach in Fahrtrichtung südliche Ringstraße eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher prallte gegen das ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkte Fahrzeug (blauer Mazda 2) der Geschädigten.

Diese konnte nach dem Zusammenstoß einen roten Kleinwagen beobachten, der sich von der Unfallstelle in Richtung südliche Ringstraße entfernte. Das Fahrzeug des Verursachers müsste im Frontbereich deutliche Beschädigungen aufweisen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0 zu melden.

Unfallflucht

Nauheim (ots) – Zwischen Mittwoch 20.12. und Freitag 22.12.2023, kam es im Schleifweg in Nauheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein roter Opel Corsa an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Ca. 1.500 Euro wird den Fahrzeugeigentümer die Reparatur kosten. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter 06152 175-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Gernsheim (ots) – Am 23.12.2023 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:24 Uhr wurde auf dem Lidl-Parkplatz in der Bensheimer Straße ein dort abgestellter weißer Hyundai i20, vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug, am Fahrzeugheck beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfallfahrzeug und/oder den entsprechenden Fahrzeugführer bitte an die Polizei in Gernsheim unter Teleon: 06258/9343-0.

Darmstadt

Einbruch durch Fenster – Zeugen gesucht

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die Tat wurde zwischen Samstagabend (23.12.), 18.30 Uhr und der Nacht zum Sonntag (24.12.) gegen 0.50 Uhr begangen. Die Unbekannten drangen gewaltsam über ein Fenster ins Innere des Anwesens „An der Schleifmühle“ ein.

Hier suchten die Kriminellen nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem Schmuck, Geld und persönliche Dokumente. Anschließend suchten sie unerkannt das Weite. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Tel: 06151/9690 beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt zu melden.

Zwei Wohnungseinbrüche – Zeugen gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am Samstag 23.12.2023 und in der Nacht zum Dienstag 26.12.2023 wurden der Polizei 2 Einbrüche in Eberstadt gemeldet. Am Samstag zwischen 13.30 und 19.30 Uhr drangen Kriminelle in eine Wohnung in einem Einfamilienhaus in der Uhlandstraße ein, indem sie die Wohnungstür aufhebelten. Sie ließen dort eine Armbanduhr mitgehen.

Durch die Terrassentür verschaffte sich ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag, kurz nach 24 Uhr, zudem Zugang in ein Wohnhaus in der Mecklenburgerstraße. Der Einbrecher erbeutete ein Tablet und wurde bei der Tat vom 32-jährigen Bewohner gestört. Der Kriminelle flüchtete anschließend.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/9690.

Zwei Autos aufgebrochen

Darmstadt (ots) – Zwei Autoaufbrüche beschäftigen aktuell die Polizei. Unbekannte brachen in ein Auto in einer Tiefgarage in der Nieder-Ramstädter-Straße ein. Die Diebe verschafften sich zunächst gewaltsam über eine eingeschlagene Scheibe Zugang zu dem geparkten Auto. Aus dem Fahrzeug wurde eine Aktenmappe samt Dokumenten gestohlen. Bemerkt wurde die Tat am Samstagabend.

Zudem wurde am Sonntag (24.12.), in der Zeit zwischen 17.30-21.30 Uhr, in der Lauteschlägerstraße in Fahrzeug eingedrungen und im Innenraum abgelegtes Geld und eine Sonnenbrille erbeutet. Die Kriminalpolizei (Kommissariats 21/22) in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06151/9690 mitgeteilt werden.

Heroin bei Radfahrer beschlagnahmt

Darmstadt (ots) – Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich ein 46-Jähriger nach einer Kontrolle am Montag 25.12. in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Der Fahrradfahrer war einer Polizeistreife gegen 14.00 Uhr in der Schleiermacherstraße aufgefallen.

Bei der Durchsuchung des Mannes beschlagnahmte das Streifenteam mehrere Gramm Heroin und ein Klappmesser. Es wurde Strafanzeige erstattet.

Einbruch in Handyladen – Mehrere tausend Euro Schaden

Darmstadt (ots) – 9 Smartphones im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro, erbeuteten Kriminelle am Sonntag 24.12. 2023 gegen 02.45 Uhr, beim Einbruch in einen Telekommunikations-Shop in der Ernst-Ludwig-Straße. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch die Eingangstür der Filiale Zutritt und flüchteten anschließend mit der Beute vom Tatort.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 21/22) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/9690.

Schwarzer Opel Mokka (DA-WS 297) gestohlen – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Auf einen schwarzen Opel Mokka hatten es Kriminelle in der Nacht auf Montag (25.12.) abgesehen. Das Auto war in einer Tiefgarage in der Moltkestraße abgestellt. Die die bislang noch unbekannten Täter entwendeten das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-WS 297 vermutlich mittels Originalschlüssel und suchten das Weite.

Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat verdächtige Personen wahrgenommen oder kann Hinweise zum Verbleib des Opel Mokka geben? Die Polizei ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Drei Wohnungseinbrüche beschäftigen Kripo

Ober-Ramstadt (ots) – Am Samstag und Montag 23./25.12. ereigneten sich 3 Einbrüche in Wohnhäuser. Über den Balkon verschafften sich Unbekannte am Samstag in der Zeit zwischen 17.35-20.10 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Weberstraße. Die Einbrecher erbeuteten Geld.

Durch ein Fenster verschafften sich Unbekannte zudem zwischen 15-19 Uhr, Zutritt zu einem Haus in der Eisstraße. Den ungebetenen Gästen fiel auf ihrer anschließenden Suche nach Wertgegenständen auch hier Geld in die Hände. Zudem suchten Unbekannte am Montag, ein Wohnhaus „Am Hohen Rain“ heim. Hier erbeuteten die Kriminellen Schmuck und Geld. Bemerkt wurde diese Tat gegen 16.30 Uhr.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Weitere Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/9690.

Einbrecher bei Tat gestört – Fahndung der Polizei

Reinheim (ots) – Nach einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Am Sonntagabend (25.12.) gegen 20.00 Uhr, versuchten sich zwei Kriminelle gewaltsam Zutritt in ein Haus in der Berliner Straße zu verschaffen. Die ungebetenen Besucher wurden durch einen Zeugen offenbar bei der Tat gestört und

suchten anschließend ohne Beute in Richtung Forstbergstraße das Weite.

Die zwei Flüchtigen waren dunkel gekleidet. Einer war schlank, der andere Täter kräftig. Beide waren etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Wer hat verdächtige Personen bemerkt? Hinweise an das Kommissariat 21/22 unter 06151/9690.

Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Alsbach-Hähnlein (ots) – Die Alarmanlage eines Wohnhauses vereitelte die Pläne von Einbrechern im Marienruhweg. Am Montagabend (25.12.) gegen 17.40 Uhr, versuchten bislang unbekannte Einbrecher zunächst gewaltsam durch die Terrassentür in das Haus einzudringen und lösten hierbei die Alarmanlage aus. Sie flüchteten daraufhin umgehend vom Tatort ohne Beute zu machen.

Es entstand allerdings ein erheblicher Schaden an der Tür.

Nach den Einbrechern fahndet nun die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) und bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Verkehrsunfallflucht im Bereich Ostbahnhof – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Sonntag (24.12.) kam es gegen 16:45 Uhr zu einer Unfallflucht im Bereich des Ostbahnhofs in Darmstadt. Der namentlich bekannte 86-jährige Griesheimer verursachte mit seinem PKW (Audi) an nicht bekannter Örtlichkeit in der Nähe des Ostbahnhofs in Darmstadt einen Verkehrsunfall. In der Folge wurde er nach der Meldung einer Zeugin in der Bismarckstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei konnten an seinem PKW frische Unfallschäden auf der Fahrerseite festgestellt werden. Weiterhin waren beide Reifen der Fahrerseite mutmaßlich durch den Unfall nicht mehr fahrtauglich. Der 86-jährige konnte hinsichtlich der genauen Unfallörtlichkeit keine Angaben machen. Er erinnerte sich lediglich daran, dass er im Bereich des Ostbahnhofs einen Aufprall wahrgenommen hat.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zur Unfallörtlichkeit und einem möglichen, durch den Unfall verursachten Fremdschaden machen können. Hinweise erbittet das 1. Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151-969-41110.

Verkehrsunfall mit Personenschaden – Fahrzeug überschlägt sich mehrfach

B26/AS Roßdorf-West (ots) – Am Sonntagmorgen (24.12.) kam es gegen 01:55 Uhr zu einem Alleinunfall auf der B26 in Fahrtrichtung Darmstadt. Zwischen den Anschlussstellen Roßdorf-West und Roßdorf-Ost verlor der Fahrer, aus bislang unbekannten Gründen, die Kontrolle über seinen BMW M3. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam im Straßengraben zum Stillstand.

Die beiden 19 & 24-jährigen Insassen hatten Glück im Unglück und wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ob der Fahrzeugführer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist wird gegenwärtig geprüft. Die Fahrbahn mussten zur Bergung der Fahrzeuge mehrere Stunden gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

Kreis Bergstraße

Unbekannter fordert Geld – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) – Nach einem Überfall in der Nacht zum Montag 25.12. gegen 24 Uhr in einem Hinterhof in der Dalbergerstraße, hat die Heppenheimer Kriminalpolizei (Kommissariat 10) die Ermittlungen aufgenommen. Ein unbekannter Mann forderte zwei 25-jährige Männer unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, das Bargeld herauszugeben. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte mit einem geringen Geldbetrag zu Fuß. Es wurde niemand verletzt.

Täterbeschreibung:

Der Mann mit Waffe ist etwa 30 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er hatte einen Dreitagebart. Der Flüchtige trug eine hellrote Mütze mit der Aufschrift „Hugo Boss“, dunkle Jacke und Hose.

Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlern des Kommissariats 10 unter der Rufnummer 06252/7060 aufzunehmen.

Tankstelle überfallen – Täter flieht mit geringer Beute

Heppenheim (ots) – Am Montag 25.12. überfiel ein unbekannter Mann eine Tankstelle in der Ludwigstraße. Gegen 20:30 Uhr betrat der Räuber den Verkaufsraum und bedrohte den 19-jährigen Angestellten mit einem Messer. Mit einer Beute von wenigen hundert Euro in Scheinen und Münzen verließ er kurz darauf die Tankstelle und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Angestellte blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bislang erfolglos.

Täterbeschreibung:

ca. 20-25 Jahre alt und 170-175 cm groß, dunkle Augen, dunklen Dreitage-Bart. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose, einem beigem Hoodie mit Kapuze, einer schwarzen Jacke, einer Basecap und schwarzen Schuhen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0.

Verpuffung in Badezimmer

Grasellenbach (ots) – Am heutigen Sonntag 24.12.2023 kam es um 15.00 Uhr zu einer Verpuffung in einem Einfamilienwohnhaus in der Siegfriedstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Verpuffung durch einen in Brand geratenen Heizlüfter in dem Badezimmer des Wohnhauses ausgelöst.

Zum Zeitpunkt des Vorfalles hielten sich die beiden 76- und 71-jährigen Bewohner in dem Gebäude auf und wurden glücklicherweise nicht verletzt. Durch die Verpuffung wurden Teile des Badezimmers und weiteres Inventar zerstört. Die genaue Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden. Die Bewohner des Hauses kommen vorerst in einer nahegelegenen Pension unter.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Grasellenbach mit Ortsteilwehren, Reichelsheim, 2 RTW, ein NEF, der Org-Leiter Rettungsdienst und Leitender-Notarzt sowie eine Streife der Polizei Wald- Michelbach.

Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Die 45 jährige Geschädigte aus Wald-Michelbach hatte ihren weißen Pkw Hyundai, I 30, HD-FL 2802 von Freitag, 22.12.2023, 18 Uhr bis zum Samstag, 23.12.2023, 04.15 Uhr vor dem Anwesen 42 im Rothenberger Weg zum parken abgestellt. Der Pkw stand dabei halb auf dem Gehweg und halb auf der Fahrbahn. Der Pkw stand dabei in Fahrrichtung Hauptstraße Süd.

Als die 45 jährige mit ihrem Pkw am 23.12.2023 gegen 04.15 Uhr wieder losfuhr bemerkte sie, dass der vordere rechte Reifen ihres Pkw´s Luft verloren hatte. Es wurde dann von der Geschädigten festgestellt, dass im Bereich vom Abstellort ihres Pkw´s eine ca. 25 cm lange, 3 cm dicke und ca. 5 cm breite Dachlatte lag, in der ein ca. 5 cm langer Nagel vollständig eingeschlagen worden war. Beim losfahren muss sich dieser Nagel in den rechten Vorderreifen vom Pkw der Geschädigten hineingedrückt haben.

Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Hinweise welche zur Tataufklärung führen, können der Polizeistation Wald-Michelbach, unter der Tel: 06207/94050 gemeldet werden. Die Anzeige wurde bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter dem Aktenzeichen ST/1515242/2023 aufgenommen.

Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

Mörlenbach (ots) – Ein BMW der im Hallgartenweg parkte, ist am Samstag 23.12.2023 in der Zeit zwischen 21-22.30 Uhr, von Kriminellen aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht worden. Nachdem sich die Täter über eine eingeschlagene Fahrzeugscheibe Zugang zum Innenraum verschafft hatten, ließen sie eine Handtasche samt Geld und persönlichen Dokumenten mitgehen.

Die Kripo in Heppenheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche wird an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06252/7060, erbeten.

Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch an Heiligabend

Wald-Michelbach (ots) – Am Sonntag 24.12. in der Zeit zwischen 12.30-22.10 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Ludwigstraße. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Aktuellen Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste durch ein Fenster in die Wohnung. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und erbeuteten Schmuck und Geld. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unbemerkt.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer 06252/7060 von dem mit den weiteren Ermittlungen beauftragten Kriminalkommissariat in Heppenheim (K21/22) entgegengenommen.

Brand einer Küche

Heppenheim (ots) – Am 2.Weihnachtsfeiertag 26.12.23 kam es zu einem Feuerwehreinsatz in einer Wohnresidenz für Senioren in der Hüttenfelder Straße. Gegen 15:55 Uhr lösten deshalb in Heppenheim die Sirenen aus. Aus bisher ungeklärter Ursache war in der Küche einer Wohnung im 4. Stock ein Feuer ausgebrochen. Es gab eine starke Rauchentwicklung, die über den Balkon nach außen drang und deutlich sichtbar war.

Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Dabei war auch die Drehleiter im Einsatz. Die betroffene Wohnung wurde durch den Brand und den dadurch entstandenen Rußschaden schwer beschädigt und somit unbewohnbar. Der Gesamtschaden beläuft sich im unteren 6-stelligen Bereich.

Die Bewohner der Wohnung waren nicht anwesend und haben von dem Brand selbst nichts mitbekommen. Sie werden anderweitig untergebracht. Die Bewohner der restlichen Wohnungen wurden durch die eingesetzten Polizeistreifen und die Feuerwehr kurzfristig aus ihren Wohnungen evakuiert. Sie konnten nach den Löschmaßnahmen wieder unversehrt in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bei dem Rettungseinsatz waren der Rettungsdienst des Kreises Bergstraße, die Feuerwehren Heppenheim mit den Ortsteilen Erbach und Hambach, die Feuerwehr aus Lampertheim und Bürstadt sowie zwei Streifen der Polizei eingesetzt. Die genaue Brandursache wird in den nächsten Tagen durch die Brandermittler der Kriminalpolizei in Heppenheim untersucht werden.

Odenwaldkreis

Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Fränkisch-Crumbach (ots) – Nach einem Einbruch in eine Wohnung am Samstag (23.12.) hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 17.45-19.50 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in die Wohnung in der Heimstättenstraße ein. Hier durchsuchten die Kriminellen die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem Geld und Schmuck.

Anschließend suchten sie unerkannt das Weite. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/9530 beim Kommissariat 21/22 in Erbach zu melden.

Unfallflucht in Höchst – Zeugen gesucht

Höchst (ots) – In der Nacht zum Samstag (23.12.) kam es im Hermann-Kahn-Weg in Höchst zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Ermittlungen beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Wenden oder Rückwärtsfahren einen Gartenzaun aus Metall und flüchtete anschließend.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Höchst unter Tel: 06163 9410 entgegen.

Kind von Pkw erfasst – Fahrer angegriffen

Breuberg-Neustadt (ots) – Am Freitag 22.12.2023 gegen 23:00 Uhr, kam es in der Erbacher Straße im Breuberger Stadtteil Neustadt zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 22jähriger Autofahrer aus Höchst die Erbacher Straße in Fahrtrichtung Sandbach und erfasste ein 9-jähriges Kind, welches mit seiner Familie dort zu Fuß unterwegs war, und hinter einem an der Straße geparkten Pkw heraus auf die Straße sprang.

Das Kind wurde verletzt und musst zur Beobachtung ins Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Infolge des Unfalls kam es zu körperlichen Übergriffen aus der vor Ort befindlichen Personengruppe gegen den Fahrzeugführer, sowie einer hinzukommenden Passantin.

Die Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Erbach (ots) – Am Mittwoch (20.12.) parkte ein 25-jähriger Odenwälder in dem Zeitraum von 20:20 bis 22:20 Uhr seinen weißen Kleinwagen auf einem Parkplatz eines Geldinstitutes in der Martin-Luther-Straße in Erbach. Als der Fahrzeugeigentümer an seinen Pkw zurückkehrte, musste dieser Beschädigungen an der Fahrertür feststellen.

Der Schaden wird auf 1.000 EUR geschätzt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht sowie Sachbeschädigung an Pkw

Bad König (ots) – In der Zeit von Samstag (16.12.) 20:20 Uhr bis Sonntag (17.12.) 14:30 Uhr parkte ein 61-jähriger Odenwälder seinen Pkw im Bereich der Hochhäuser Am Weinertsberg in Bad König. Als der Eigentümer an seinen Pkw zurückkehrte, musste dieser Beschädigungen entlang der rechten Fahrzeugseite feststellen, welche auf eine Verkehrsunfallflucht zurückzuführen sind.

Weiterhin befand sich eine Beschädigung am linken vorderen Stoßfänger, welche nach derzeitigem Ermittlungsstand durch einen Stein herbeigeführt worden sein könnte. Der Verursacher entfernte sich vom Tatort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf 8.000 EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

