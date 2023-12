Widerstand gegen Polizeibeamte in der Welschgasse

Frankenthal (ots) – Am Freitag (22.12.2023, gegen 12:30 Uhr) unterstützte die Polizei Frankenthal das Veterinäramt bei einer Kontrolle in der Welschgasse. Die Anwohner waren über die Kontrolle jedoch nicht erfreut und folgten den Anweisungen der Beamten nicht. Ein 31-jähriger Anwohner griff schließlich zu einer Axt und einem Messer und wandete sich hiermit bewaffnet den Polizeibeamten zu.

Durch die Polizisten wurde der Einsatz des DEIG (Distanzelektroimpulsgerät) und der Schusswaffe angedroht. Mit einfacher körperlicher Gewalt konnte der 31-Jährige von den Polizisten überwältigt werden. Da dieser sich weiterhin keine Handfesseln anlegen lassen wollte und sich massiv sperrte, wurde sein Widerstand mittels einfacher körperlicher Gewalt und kurzen Stromstößen des DEIG gebrochen.

Der stark alkoholisierte 31-Jährige (2,44 Promille) wurde schließlich zur PI Frankenthal gebracht. Nach Entnahme einer richterlich angeordneten Blutprobe wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Alkoholisierter Fahrzeugführer

Heuchelheim bei Frankenthal (ots) – Nach einem vorausgegangenen verbalen Streit zwischen einem Pärchen am frühen Morgen des 26.12.2023, gegen 01:30 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizeiinspektion Frankenthal, dass die alkoholisierte, männliche Person, die in den Streit involviert war, mit einem Fahrzeug weggefahren sei. Das besagte Fahrzeug wurde im Rahmen der Bestreifung festgestellt. Der alkoholisierte Mann wurde auf dem Fahrersitz festgestellt und einer Kontrolle unterzogen.

Ein bereits im Zuge des Streites freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Physiotherapiepraxis

Frankenthal (ots) – Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum zwischen dem 21.12.2023, 18:00 bis 22.12.2023, 09:00 Uhr, in eine Physiotherapiepraxis in der Hauptstraße einzubrechen. Hierbei wurde versucht, die Eingangstür der Praxis mittels Werkzeug aufzuhebeln. In das Innere der Praxis gelangten die unbekannten Täter jedoch nicht. Nach aktuellem Stand entstand ein Schaden von ca. 150 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die PI Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter Tel: 06237/934-1100 zu wenden.

15-jährige Ladendiebin erwischt

Frankenthal (ots) – Kleidung im Wert von 555 Euro wollte eine 15-Jährige aus dem Saarland am 22.12.2023 gegen 11:30 Uhr aus einem Bekleidungsgeschäft der Innenstadt entwenden.

Der aufmerksame Ladendetektiv bemerkte, wie sie Kleidungsstücke in verschiedensten Größen in eine Tasche legte und das Geschäft, ohne zu bezahlen, verlassen wollte. Gegen die 15-Jährige wird nun ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet. Ihr Vater musste sie daraufhin bei der Polizei Frankenthal abholen.