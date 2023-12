Streitigkeiten führen zum Auffinden von Waffen

Speyer (ots) – Am 25.12.2023 gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei Speyer zu Streit zwischen 2 Personen in der Straße „Im Ehrlich“ in Speyer gerufen. Dort konnten sie einen 60-jährigen Mann antreffen. Im Rahmen der Durchsuchung konnten bei dem Mann ein Elektroschocker, eine Schreckschusswaffe mit Patronen, ein Ersatzmagazin, ein Messer und drei Pfeffersprays aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen den Mann wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizeibeamte beleidigt und bedroht

Speyer (ots) – Am 25.12.23 gegen 21:00 Uhr kam es auf dem „Königsplatz“ in Speyer zu einer Körperverletzung zwischen zwei Personen. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten einen aggressiven 22-Jährigen antreffen.

Da sich dieser nicht beruhigen ließ, wurde er gefesselt. Dabei beleidigte und bedrohte er die Beamten. Im Anschluss wurde er in Gewahrsam genommen und auf die Dienststelle transportiert.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden durch Alkohol

Speyer (ots) – Am Samstag gegen 22:50 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Pkw die Straße St-Guido-Stifts-Platz in Richtung Wormser Straße in Speyer. Hierbei kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Anschließend setzte der Mann seine Fahrt fort und touchierte einen ebenfalls am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, welcher dadurch auf zwei weitere Fahrzeuge aufgeschoben wurde. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 43.000 Euro.

Beim Verkehrsunfallverursacher konnte eine Atemalkoholkonzentration von 2,69 Promille festgestellt werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Motorradfahrer

Speyer (ots) – Am Samstag gegen 17 Uhr, übersah eine 18-jährige Pkw-Fahrerin beim Spurwechsel in der Bahnhofstraße in Speyer einen nachfolgenden Motorradfahrer, weshalb dieser eine Vollbremsung vollziehen musste und so zu Fall kam.

Der 16-jährige Motorradfahrer verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrradfahrer

Speyer (ots) – In der Nacht vom Samstag 23.12.2023 auf Sonntag 24.12.2023, befuhr ein bisher unbekannter Fahrradfahrer die Schandeinstraße in Fahrtrichtung der Straße „Am Woogbach“ und touchierte auf Höhe der Hausnummer 42 einen ordnungsgemäß, am rechten Fahrbahnrand, geparkten PKW.

Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. An der Unfallörtlichkeit konnten eine zerbrochene Glasflasche, ein Fahrradschloss und ein Fahrradkorb aufgefunden und sichergestellt werden.

Ob der Fahrradfahrer Verletzungen erlitten hat ist derzeit nicht bekannt. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Zeugen oder der Fahrradfahrer selbst, melden sich bitte bei der Polizei Speyer unter 06232/1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de

Alkoholisierter Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall

Speyer (ots) – Am Samstagmittag befuhr ein 29-jähriger Fahrradfahrer die Hellergasse in Speyer entgegen der Einbahnstraße. Beim Rechtsabbiegen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und einem entgegenkommenden abbiegenden 36-jährigen Pkw-Fahrer, sodass der Fahrradfahrer stürzte.

Bei dem Radfahrer konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb ihm nach der Unfallaufnahme eine Blutprobe entnommen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.050 Euro, verletzt wurde augenscheinlich niemand.