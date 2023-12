Beschädigtes Verkehrsschild

Maikammer (ots) – Vermutlich in der Nacht vom 25.12.2023 auf den 26.12.2023 beschädigte ein unbekannter Täter ein Geschwindigkeitsschild am Frantzplatz in Maikammer. Aufgrund des Schadensbildes besteht Grund zur Annahme, dass er im Anschluss das Schild entwenden wollte.

Die Polizei Edenkoben bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen telefonisch unter 06323/955-0 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Polizei kann spontanen Weihnachtswunsch erfüllen

Edenkoben (ots) – Bei einem nicht alltäglichen Einsatz galt es am ersten Weihnachtsfeiertag für die Polizei in Edenkoben zu bewältigen. Da man an Weihnachten mit diversen Polizeispielzeugen ausgestattet wurde, wollten die beiden großen Polizeifans Henri und Benno nun am ersten Feiertag auch einmal die „echte Polizei“ kennenlernen. Solch großes Interesse wurde am Ende mit der Vorführung eines Streifenwagens belohnt.

Wir freuen uns auf engagierte neue Kolleginnen und Kollegen! Auch wenn ein paar Interessierte noch ein paar Jahre mit der Bewerbung warten müssen.

A65-Höhe AS Landau-Zentrum – Unfall auf nasser Fahrbahn

Edenkoben (ots) – Am Vormittag des 23.12.2023 gegen 10 Uhr wollte der 41-jährige Fahrer eines hochmotorisierten Alfa Giulia unmittelbar nach der der Anschlussstelle Landau-Zentrum in Fahrtrichtung Ludwigshafen sein Fahrzeug beschleunigen. Auf der regennassen Fahrbahn brach das Heck des Fahrzeugs allerdings prompt aus.

Erst kollidierte der Alfa mit der Mitteilleitplanke, anschließend mit dem Heck eines Aufliegers auf der rechten Fahrbahn. Der Alfa war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dabei wurde der rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt.

Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro.

Haschisch im Rucksack

Bad Bergzabern (ots) – Am Bahnhof wurde am 22.12.2023, 18:00 Uhr, ein 30-jähriger aus dem Landkreis Südwestpfalz kontrolliert, da er zuvor Passanten angepöbelt haben soll. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann in seinem Rucksack etwa 5 Gramm Haschisch mitführte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Schlangenlinienfahrender PKW – Zeugen gesucht!

BAB 6/ BAB 61/ BAB65- Frankenthal/ Edenkoben (ots) – Dank der Mitteilung zweier aufmerksamer Zeugen konnte die Edenkobener Polizei am Sonntagfrüh um 00:55 Uhr einen 34-jährigen PKW-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Der Mann befuhr mit seinem grünen Peugeot 206 die A6 von Mannheim kommend in Fahrtrichtung Frankenthal. Bereits hier fiel er den Zeugen durch seine extrem unsichere Fahrweise auf.

Sein Weg führte ihn am Autobahnkreuz Frankenthal weiter über die BAB 61 bis zum Autobahnkreuz Mutterstadt, wo er auf die BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe auffuhr. An der Anschlussstelle Edenkoben konnte er letztlich von der Autobahn geleitet und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Aufgrund deutlicher Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Nach Angaben der Zeugen soll der Fahrer mehrere andere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise gefährdet haben.

Zeugen die durch dieses Fahrzeug gefährdet wurden oder sachdienliche Angaben machen können, werden daher gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.