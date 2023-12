Landau: Die Polizei-News

Einbruch in Pfalzwerke

Landau (ots) – In der Nacht zum 25.12.2023 kam es zu einem Einbruch in ein Gebäude der Pfalzwerke in der Oskar-Miller Straße in Landau. Bisher unbekannte Täter drangen über ein Fenster in das Gebäude ein und durchwühlten dort sämtliche Schränke und Büroräume. Die Höhe des Sachschadens kann bisher noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter Tel: 06341/2870.

Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots) – In der Nacht zum Montag fiel einer Streife der PI Landau in der Queichstraße ein auffällig fahrender Fahrradfahrer auf. Der junge Mann querte zunächst direkt vor einem PKW die Horststraße und fuhr extreme Schlangenlinien. Kurz vor seiner Wohnanschrift wollte der Mann absteigen und fiel hierbei vom Fahrrad.

Den kontrollierenden Beamten schlug direkt starker Alkoholgeruch entgegen. Nach Erläuterung des Tatvorwurfs einer Straftat der Trunkenheit im Verkehr zeigte sich der Mann zunehmend unkooperativ, woraufhin eine Blutprobe angeordnet wurde. Diese wurde im Anschluss auf der PI Landau entnommen. Ein kure Zeit später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille.

Auf frischer Tat gleich doppelt ertappt

Landau (ots) – Am Samstag konnte ein 52-jähriger Mann gleich mehreren Straftaten überführt werden. Zunächst meldete ein Anwohner aus der Johannes-Kopp-Straße, dass der 52-Jährige gerade eben versucht habe, einen Fahrradanhänger von seinem Grundstück zu klauen. Hierbei wurde er aber von der Überwachungskamera des Anwohners entdeckt und dann schließlich noch durch den Anwohner selbst gestellt.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten bei dem 52-Jährigen dann noch drogentypisches Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest verlief dazu passend positiv auf THC. Da der 52-Jährige mit dem Fahrzeug in die Johannes-Kopp-Straße fuhr, hatte er sich dabei wohl auch noch strafbar gemacht.

Er wurde daher anschließend zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde und der Fahrzeugschlüssel sowie Führerschein sichergestellt wurden. Der 52-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls und Führen eines Fahrzeuges unter Betäubungsmitteleinflusses verantworten.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Landau (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte ein 33-jähriger Fahrzeugführer einer Trunkenheitsfahrt überführt werden. Im Rahmen der Streifenfahrt wurde der 33-Jährige auf Grund seiner auffälligen Fahrweise auf der B272 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Öffnen des Fensters konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahrnehmen.

Zwar behauptete der Fahrzeugführer zunächst noch, dass er keinen Alkohol konsumiert habe, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 1,7 Promille. Dem 33-Jährigen wurde darauf die Weiterfahrt untersagt. Weiter wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss verantworten.

Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Landau (ots) – In der Nacht auf den 23.12.2023 wurden gegen 01:30 Uhr eine randalierende Person in einer Shisha-Bar im Ostring in Landau gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Frau ihren stark alkoholisierten 34-jährigen Ehemann abholen wollte. Dieser wollte jedoch nicht nach Hause gehen, woraufhin sich ein Streitgespräch entwickelte.

Im Rahmen des Streits hat der Mann zunächst in der Shisha-Bar mehrere Gläser und eine Shisha zu Boden geworfen. Weiterhin schlug er mit der Hand zwei Scheiben seines eigenen PKW ein. Hierdurch zog er sich eine stark blutende Wunde am rechten Arm zu. Nach der Versorgung der Verletzung in einem Krankenhaus musste der 34-Jährige den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen, da er sich nicht beruhigte und weiterhin aggressiv war. Neben einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung muss er nun auch für die Übernachtungskosten bei der Polizei aufkommen.

Betäubungsmittelfund nach kurzem Fluchtversuch

Landau (ots) – Am 22.12.2023 gegen 22:15 Uhr sollte im Bereich des Hauptbahnhofs Landau eine vierköpfige Personengruppe einer Kontrolle unterzogen werden.Unmittelbar bei Erblicken der Polizeibeamten versuchte ein 23-jähriger Mann fußläufig zu flüchten. Er konnte eingeholt und fixiert werden.

Bei seiner Durchsuchung konnten geringe Mengen Haschisch, Kokain und Amphetamin aufgefunden werden. Im Anschluss wurde er einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen. Der 23-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

PKW Aufbrüche Landau in der Pfalz/Herxheim bei Landau

Landau (ots) – In der Nacht auf den 24.12.2023 kam es sowohl im Stadtgebiet Landau, als auch in Herxheim zu insgesamt 5 PKW Aufbrüchen. Schwerpunkt waren hierbei die Südstadt in Landau als auch der Bereich Theresia-Ohmer-Straße in Herxheim.

An den Fahrzeugen wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen und Wertsachen entwendet. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf ungefähr 4.00 Euro belaufen. Bei einem weiteren PKW blieb es lediglich beim Versuch, da der Täter offenbar bei der Tatausführung gestört wurde.

Bedrohung im Bowlingcenter

Landau (ots) – Am 22.12.2023 gegen 23:50 Uhr kam es zu einer Bedrohung gegenüber zwei Mitarbeitern des Bowlingcenters in Landau. Eine vierköpfige Personengruppe beschädigte zunächst mutwillig einen Queue. Die alkoholisierte Gruppe wurde durch die Mitarbeiter der Örtlichkeit verwiesen, woraufhin sich ein Streitgespräch entwickelte.

Hierbei kam es zu Bedrohungen gegen die Mitarbeiter des Bowlingcenters. Die Ermittlungen zu den beteiligten Personen dauern an. Zeugenhinweise werden von der Polizei Landau unter pilandau@polizei.rlp.de oder 06341/287-0 entgegengenommen.

Ein oder zwei Bier

Landau (ots) … will ein 19-jähriger Fahrzeugführer vier Stunden vor einer Kontrolle am 22.12.2023 gegen 04:00 Uhr durch die Polizei getrunken haben. Der VW-Fahrer fiel der Streife aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet auf. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug schwankte er und musste sich an seinem PKW festhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 19-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.