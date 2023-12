Auseinandersetzung zwischen Personen der Mainzer und Frankfurter Anhängerschaft – Hinweisportal geschaltet

Mainz (ots) – Rund 40 Personen waren in der Nacht auf Samstag in eine Straßenschlägerei in der Holzhofstraße verwickelt. Gegen 21:20 Uhr meldeten zahlreiche Zeugen über Notruf, dass zwei Gruppierungen „aufeinander los gingen“ und Feuerwerkskörper gezündet würden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten alle Personen. Mehrere davon konnten in den anschließenden Fahndungsmaßnahmen in Gewahrsam genommen werden.

Die Personen wiesen Spuren einer frischen Schlägerei und leichte Verletzungen auf. Sie konnten der Mainzer und Frankfurter Anhängerschaft zugeordnet werden. Einige der Personen sind bereits wegen anderer Vorfälle im Zusammenhang mit Fußballspielen polizeilich in Erscheinung getreten.

Bei den festgenommenen Tatverdächtigen wurden Identitätsfeststellungen durchgeführt, Verletzungen dokumentiert und mitgeführte Smartphones sichergestellt. Sie wurden anschließend aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Veröffentlichte Videos der Tat konnten bereits gesichert werden.

Das Polizeipräsidium Mainz hat ein Ermittlungsverfahren wegen „Besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs“ in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz eröffnet. Angaben zur Anzahl der festgenommenen Personen, deren Alter und Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppierung, können aufgrund der frühen Ermittlungsphase derzeit nicht veröffentlicht werden.

Wer die Schlägerei beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Wer Videos oder Fotos der Auseinandersetzung gefertigt hat, wird gebeten, diese für die Ermittlungen zur Verfügung zu stellen. Hierzu wurde ein Hinweisportal freigeschaltet. Dieses ist unter der Adresse https://rlp.hinweisportal.de/ erreichbar.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfallflucht während Überholvorgang im Kreisverkehr – Zeugen gesucht

Gensingen (ots) – Am Samstag 23.12.2023 ereignete sich gegen 17:45 Uhr im Kreisel L242/ Am Kieselberg ein Verkehrsunfall zwischen 2 PKWs. Der erste PKW befuhr demnach den Kreisel und wurde durch einen zweiten, bislang unbekannten, PKW ohne eingeschaltete Beleuchtung im Kreisverkehr rechts überholt.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich die Überholte nach links aus und fuhr gegen ein Verkehrsschild. An dem Verkehrsschild sowie dem PKW entstand Sachschaden. Der Überholende entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsmanöver sowie dem unbeleuchteten PKW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

Vermeintlicher Falschfahrer stellt sich als Alleinunfall heraus

Ingelheim (ots) – Am Freitag, den 22.12.2023 wird gegen 20:50 Uhr ein Falschfahrer auf der BAB 60 zwischen den Anschlussstellen Bingen-Ost und Ingelheim-West gemeldet. Der Falschfahrer sei dabei entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Bingen unterwegs. Aufgrund zahlreicher Meldungen wird daraufhin die Hauptfahrbahn ab der Anschlussstelle Bingen-Ost in Fahrtrichtung Darmstadt vollgesperrt.

Kurze Zeit darauf stellt sich jedoch heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Falschfahrerereignis um einen Verkehrsunfall handelt. Eine 72-Jährige Fahrerin verliert, nach bisherigem Ermittlungsstand aufgrund des Regens und der nassen Fahrbahn, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidiert zweimal mit der Mittelschutzplanke. Durch den Aufprall dreht sich das Fahrzeug um 180° und kommt

anschließend entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Die 72-Jährige Fahrerin wird durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Nachdem das Fahrzeug von der Hauptfahrbahn geschoben werden konnte, wird die Vollsperrung aufgehoben.

Pkw-Brand auf der A60

Ingelheim, OT Heidesheim (ots) – Am 26.12.2023 kam es gegen 18:26 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Darmstadt ca. 1000 Meter vor dem AD Mainz zu einem Pkw- Brand. Hierbei fing der Motorraum eines älteren SEAT Leon, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, während der Fahrt zu brennen an.

Die beiden Insassen des SEAT Leon, ein 69- jähriger Mann und eine 24-jährige Frau hielten auf dem rechten der 3 Fahrstreifen der BAB60 an und brachten sich hinter die rechte Leitplanke rechtzeitig in Sicherheit, bevor der gesamte Motorraum in Flammen aufging.

Die hinzugerufene freiwillige Feuerwehr Ingelheim (Heidesheim) löschte den Motorraum des o. g. Pkw, sodass das vollständige Ausbrennen des Pkw verhindert wurde. Die Fahrbahn der BAB60 wurde zum Löschen des Brandes kurzzeitig voll gesperrt. Danach wurden die beiden rechten Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr konnte über den linken Fahrstreifen fließen.

Es kam zum merklichen Rückstau. Nach Bergung des Brand-Pkw konnte festgestellt werden, dass der Fahrbahnbelag durch den Brand leicht beschädigt wurde. Zu weiteren Sach- und/oder Personenschäden kam es nicht. Neben der Polizei waren auch zahlreiche Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Ingelheim im Einsatz.