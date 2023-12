Zechpreller vergisst sein Handy

Kaiserslautern (ots) – Weil er die Zeche geprellt hat, ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Donnersbergkreis. Der 27-Jährige hatte sich in der Nacht auf Sonntag mit dem Taxi von Kaiserslautern nach KL-Erfenbach bringen lassen. Ohne die Rechnung in Höhe von 39 Euro zu begleichen, stieg der Mann aus und lief davon.

Unglücklicherweise hatte er auf seiner Flucht sein Handy im Taxi vergessen. Und das wollte er unbedingt wiederhaben. So erschien er am Nachmittag bei der Polizei und gab sich als Eigentümer zu erkennen. Nachdem ihm das Gerät ausgehändigt worden war, wurde ihm eröffnet, dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Zechbetrugs eingeleitet wird.|PvD

Stille Nacht, heilige Nacht… alles schläft

Kaiserslautern (ots) -In der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag kam es im Stadtgebiet vermehrt zu Ruhestörungen durch überlaute Musik. Betroffene Bürger wandten sich aufgrund des Schlafmangels hilfesuchend an die Polizei. In allen Fällen konnten die Verantwortlichen angetroffen und nach gutem Zureden zur Ruhe ermahnt werden.

Nach Streit Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag 23.12.2023 gegen 00:53 Uhr kam es in der Kurt-Schumacher-Straße zu Streitigkeiten zwischen einer 44-jährigen Frau und ihrer 22-jährigen Tochter. Die 44-jährige Frau wurde daher durch die Polizeibeamten der Wohnung verwiesen, wogegen diese sich wehrte.

Sie wurde letztlich zur Polizeidienststelle verbracht, wo sie den Rest der Nacht im dortigen Gewahrsam verbrachte. Aufgrund ihrer Alkoholisierung wurde ihr eine Blutprobe entnommen.|wey

Drei auf einen Streich – Alkoholisiert mit E-Scooter gefahren

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag 23.12.2023 gegen 04:10 Uhr, wurden drei je 21-jährige Männer in der Richard-Wagner-Straße auf je einem E-Scooter fahrend Kontrollen unterzogen. Bei dieser wurde eine Alkoholisierung von 0,66 bis 2,24 Promille festgestellt.

Ihnen wurde daher zum Teil eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt in der Folge untersagt. Gegen alle Personen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.|wey

Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Donnerstag, 21.12.2023, auf Freitag 22.12.2023 wurden in der Kaiserstraße mehrere PKW aufgebrochen. Aus diesen wurden unter anderem Rucksäcke und Bekleidungsgegenstände entwendet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der 0631 369-2620 oder per Mail an

kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Am Samstagmittag meldete sich ein 72-jähriger Mann bei der Polizei um einen Unfall anzuzeigen. Nach seinen Angaben war er gegen 12:40 Uhr auf dem Parkplatz des E-Centers in der Zollamtstraße mit einem Einkaufswagen in Richtung Markteingang gelaufen.

Ein vorbeifahrender Pkw habe zu wenig Abstand gehalten und sei gegen sein Bein gefahren, wodurch der 72-Jährige leicht verletzt wurde. Der Fahrer sah sich offenbar im Recht, was seinen anschließenden Gebrauch der Hupe erklären könnte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die zu der genannten Zeit einen entsprechenden Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631-369-2250 bei der Polizei zu melden.|pvd

Nach Körperverletzung in Zelle gelandet

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag 22.12.2023 gegen 19:00 Uhr, kam es in der Maxstraße zu einer Körperverletzung. Eine 36-jährige Frau schlug ihrem 30-jährigen Mitbewohner eine Glasflasche gegen Kopf, wodurch dieser Platzwunde erlitt und in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Vor Ort wurde bekannt, dass sich beide Personen unberechtigterweise in der betreffenden Wohnung aufhielten und wurde dieser daher verwiesen. Da die 36-jährige Frau die Wohnung jedoch nicht verlassen wollte, verbrachte sie die Nacht in Polizeigewahrsam.|wey

Graffiti gesprüht, Widerstand geleistet, Verstoß BTM-Gesetz

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag 23.12.2023 um 00:51 Uhr, wurden ein 19-jähriger Heranwachsender und ein 25-jähriger Mann in einem Hof in der Malzstraße festgestellt, nachdem sie zuvor mehrere Garagentore mit Graffiti besprüht hatten. Im Rahmen einer Durchsuchung wurden mehrere Spraydosen und Handschuhe aufgefunden.

Zudem sollten die Mobiltelefone der Personen sichergestellt werden. Hiergegen wehrte sich der 19-jährige Heranwachsende und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamte. Eine Polizeibeamtin wurde leicht verletzt, konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Letztlich wurde bei dem 19-jährigen Heranwachsende noch ein Joint aufgefunden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Personen auf freien Fuß entlassen.|wey

Kreis Kaiserslautern

Fahrlässige Brandstiftung

Imsbach (ots) – Am Freitag 22.12.2023 gegen 17:40 Uhr, löste vermutlich ein vom Wind aufgewehter Zigarettenstummel einen Brand an einem Einfamilienhaus aus. Ein unter einem Fenster befindlicher Busch geriet in Brand und hierdurch wurde die Fassade des Anwesens beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Schadenshöhe beläuft sich in einem niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter Telefon:

0631 369-2620 oder per Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Brand in einem Carport

Kreimbach-Kaulbach (ots) – Holzterrasse im Gemeindeteil Winterbach gerät in Flammen. Am Montag gegen 11 Uhr, bemerkten Anwohner Flammen aus dem angrenzenden Carport. Dort brannten die Holzterrasse und diverse Gartenmöbel.

Die Feuerwehr konnte durch zügige Löscharbeiten ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Die Brandursache ist bisher ungeklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Diebstahl aus Pkw

Enkenbach-Alsenborn (ots) – In den frühen Morgenstunden des 26.12.2023 entwendeten unbekannte Täter diverse Gegenstände aus abgestellten Pkw. Unter anderem wurden in der Zeit von 01:00 Uhr bis 02:50 Uhr zwei Fahrzeugscheine sowie der Inhalt einer Handtasche entwendet. Bei den Tätern handelt es sich um 3 männliche Jugendliche.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631-3692150 oder per E-Mail pikaiserslautern1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen