46-Jähriger mit Glasflasche geschlagen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Sonntag 24.12.2023 kurz nach 24 Uhr wurde ein 46-jähriger Mann von einem bisher unbekannten Täter in einer Bar in der Bürgermeister-Fuchs-Straße angesprochen und gebeten mit ihm das Lokal zu verlassen. Auf der Straße behauptete der Unbekannte, dass der 46-Jährige seine Eltern beleidigt hätte und schlug ihm plötzlich mit einer Glasflasche auf den Kopf.

Der Mann erlitt dadurch eine Platzwunde und musste in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Täter flüchtete kurz nach dem Geschehen.

Täterbeschreibung:

ca. 185-190cm groß, lange/braune Haare zu einem Zopf gebunden. Er soll dunkle Kleidung getragen haben.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel: 0621/3301-0 zu kontaktieren.

Drogen bei renitentem Fahrgast sichergestellt

Mannheim (ots) – Am Heiligabend gegen 23:30 Uhr fiel ein 34-jähriger Mann in der Straßenbahn in Richtung Heddesheim auf, indem er andere Fahrgäste anschrie und wiederholt auf Gegenstände in der Bahn eintrat. An der Haltestelle „Nationaltheater“ wurde die Straßenbahn schließlich aufgrund des Verhaltens des Mannes gestoppt.

Der Verdächtige wurde schließlich durch die verständigten Polizisten angesprochen. Der 34-Jährige, welcher vermutlich erheblich unter Drogeneinfluss stand, konnte nicht beruhigt werden, sodass er in Gewahrsam genommen werden musste. Dabei schlug er einer Beamtin ins Gesicht und wehrte sich massiv.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes wurden schließlich Amphetamine und mehrere LSD-Trips aufgefunden. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Besitzes von Drogen ermittelt. Da er außerdem keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, erwartet ihn außerdem eine Anzeige wegen Erschleichen von Leistungen.

60-Jähriger mit 1,1 Promille und viel zu schnell unterwegs

Mannheim (ots) – Am Sonntag 24.12.2023 gg. 16 Uhr, fiel einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal ein BMW auf, welcher beginnend ab der Straße Auf dem Sand mit unangepasster Geschwindigkeit fuhr. Teilweise waren die Straßen sehr eng und es handelte sich um eine Tempo-30-Zone. In der Enzianstraße konnte das Fahrzeug schließlich einer Kontrolle unterzogen werden.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich mehrere Verdachtsmomente, dass der Fahrer nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,1 Promille. Dem BMW-Fahrer wurde hierauf eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

42-Jähriger nach versuchtem Mord vorläufig untergebracht

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des PP Mannheim. Am Freitagabend 22.12.2023, konnte ein 42-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden, nachdem er gegen 18 Uhr unberechtigt in die Wohnung eines Ehepaares in der Cheliusstrraße eingedrungen sein soll und dort unvermittelt auf den anwesenden 40-jährigen Mann und die 44-jährige Frau eingestochen habe.

Beide Personen wurden durch den Angriff schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige konnte noch in der Wohnung durch die alarmierte Polizei festgenommen werden. Durch die Staatanwaltschaft wurde gegen den 42-jährigen Tatverdächtigen ein Unterbringungsbefehl beantragt, welcher am 23.12.23 nach einer Vorführung des Tatverdächtigen beim zuständigen Haftrichter des Amtsgericht Mannheim in Vollzug gesetzt wurde.

Der Tatverdächtige wurde im Anschluss an eine psychiatrische Einrichtung überstellt. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde eine 73-Jährige aus dem gleichen Anwesen in der Cheliustraße bei der Polizei als vermisst gemeldet. Bei der Wohnungsüberprüfung konnte die Frau nur noch leblos in ihrer Wohnung aufgefunden werden.

Inwieweit zwischen dem Messerangriff und dem Auffinden der Person ein möglicher Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariat Mannheim dauern an.

Hubschrauberbesatzung mit Laser geblendet – Festnahme

Mannheim-Sandhofen (ots) – Im Rahmen eines Polizeieinsatzes war in der Nacht von Samstag auf den Heiligen Abend im Bereich Mannheim-Sandhofen ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Kurz nach Mitternacht wurde die Besatzung vom Boden aus mit einem Laserpointer geblendet.

Nur durch das schnelle Handeln der Beamten an Bord blieben diese glücklicherweise unverletzt und konnten den Hubschrauber unter Kontrolle halten. Nachdem sie sich weiter geschützt hatten, konnte der betreffende Laserstrahl am Boden eindeutig lokalisiert werden.

Durch das eingespielte Zusammenarbeiten mit den Polizeikräften am Boden konnte das verdächtige Wohnwesen aufgesucht und die betreffende Wohnung betreten werden. Dort wurde ein 25-Jähriger angetroffen und auch der Laserpointer aufgefunden, der durch die Beamten sichergestellt wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 25-jährige Beschuldigte wieder entlassen.

Er sieht nun einem Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr entgegen. Die Ermittlungen hierzu hat das Kriminalkommissariat Mannheim übernommen.

Schusswaffengebrauch bei polizeilichem Einsatz

Mannheim-Schönau (ots) – Am Samstagmittag 23.12.2023, kam es in Schönau in der Johann Schütte-Straße zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 49-Jähriger Mann über Notruf die Polizei gerufen und mitgeteilt haben, er habe ein Verbrechen begangen.

Die herbeigerufenen Polizeibeamten trafen vor dem Wohngebäude, zu dem sie gerufen

wurden, auf den Mann. Dieser war mit einem Messer bewaffnet und bedrohte die Beamten. Im Verlauf des Einsatzgeschehens machten die Einsatzkräfte von ihrer Schusswaffe Gebrauch.

Durch die Schüsse wurde der 49-Jährige verletzt und unter sofortigen Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht, in dem er später verstarb.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim wird die Sachbearbeitung hinsichtlich des polizeilichen Schusswaffengebrauchs vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg übernommen.

Von dem Einsatzgeschehen wurden durch Zeugen Videos aufgenommen. Diese Videos können im Hinweisportal der Polizei Baden-Württemberg übermittelt werden:

https://bw.hinweisportal.de/schusswaffengebrauch-mannheim

(ots) – Nach einem Telefonat von Polizeipräsident Kollmar mit dem Präsidenten des LKA Baden Württemberg (LKA) wurden die Ermittlungen umgehend durch das LKA übernommen und in den nächsten Tagen fortgeführt.

Vor Ort wurde die Familie des verstorbenen 49-Jährigen durch Seelsorger betreut. Auch die am Einsatz beteiligten Polizeibeamtinnen und -beamten werden von Seiten einer Psychologin des Polizeipräsidium Mannheim betreut.

Polizeipräsident Siegfried Kollmar drückt den Angehörigen des Verstorbenen seine Anteilnahme aus.

„Der Tod eines Menschen im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes ist an Tragik kaum zu überbieten. Meine Gedanken sind bei der Familie des Verstorbenen sowie bei den eingesetzten Polizeibeamten.“

Streit im Straßenverkehr eskaliert

Mannheim (ots) – Am Freitag um kurz nach 14 Uhr geraten ein 23-Jähriger und ein bislang unbekannter Autofahrer aufgrund dessen Fahrverhalten bei dem es beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen sei, zunächst in Streit. In dessen Verlauf fallen mehrere Beleidigungen seitens des unbekannten Autofahrers.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei der Autofahrer dann unvermittelt aus seinem Fahrzeug ausgestiegen, habe ein Messer gezogen und es dem 23-Jährigen an den Hals gehalten. Dabei habe er Drohungen ausgesprochen. Umstehende Passanten griffen daraufhin in die Situation ein, woraufhin der unbekannte Täter von dem 23-Jährigen abließ und sich entfernte.

Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal eingeleitet. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal telefonisch unter Tel: 0621/ 718490 zu melden.

Bei BMW Scheibe eingeschlagen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein oder mehrere Unbekannte schlugen am Montag zw. 14.30-15.30 Uhr, die Fensterscheibe eines am Wasserwerk Rheinau geparkten BMW ein, gelangten so ins Innere und durchwühlten diesen. Aus dem Fahrzeug wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet.

Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Neckarau Tel: 0621/83397-0, aufzunehmen.