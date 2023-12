Kopfplatzwunde nach Streit auf Supermarktparkplatz – Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag gegen 12 Uhr sprach ein 66-jähriger Mann einen anderen Mann auf einem Supermarktparkplatz in der Lussheimer Straße an, da dieser ohne erkennbaren Grund einen Mutter-Kind-Parkplatz für sich in Anspruch genommen haben soll. Hieraus entwickelte sich ein Streit, welcher wenig später innerhalb des Supermarktes erneut aufflammte.

Der Verdächtige soll den 66-Jährigen daraufhin im Bereich der Obst- und Gemüseabteilung mit dem Kopf gestoßen haben, wodurch dieser verletzt wurde.

Die Auseinandersetzung dürfte nach dem Stand der derzeitigen Ermittlungen von weiteren Kunden des Supermarkts wahrgenommen worden sein. Zur weiteren Aufhellung der Tat werden diese Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Tel: 06205/2860-0 zu melden.

Vandalismus in Tiefgarage durch Unbekannte

Bammental (ots) – Sprachlos rief eine Zeugin am Samstag gegen 06.30 Uhr bei der Polizei an und informierte die Beamten, dass es in einer Tiefgarage am Vertusplatz zu Vandalismus durch bislang unbekannte Täter gekommen sei. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass mehrere Fahrzeuge mit dem Inhalt eines Feuerlöschers besprüht und anschließend beschädigt wurden. Aus den Fahrzeugen wurde diverses Fahrzeugzubehör entwendet.

Nebst den Fahrzeugen, wurden ebenfalls mehrere Deckenlampen heruntergerissen und beschädigt, sodass die Beleuchtung vorerst nicht funktionierte. Einige Deckenlampen konnten noch vor Ort repariert und eine notdürftige Beleuchtung hergestellt werden. Aus der Tiefgarage wurden zwei Feuerlöscher entwendet, von denen einer in unmittelbarer Nähe wieder aufgefunden werden konnte. Wie hoch der

entstandene Sach- sowie Diebstahlschaden ist, ist bislang noch unbekannt.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen und werden durch den Polizeiposten Meckesheim geführt. Der Vorfall muss sich zwischen 22.12.2023, 14:30 Uhr und 23.12.2023, 06:30 Uhr, ereignet haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Meckesheim zu melden, unter: 06226-1336.

Dreister Diebstahl mehrerer Weihnachtsbäume

Laudenbach (ots) – Kurz vor dem Weihnachtsfest wurden in der Zeit von Freitag, 10 Uhr bis Samstag, 10 Uhr, ca. 30 Tannenbäume von einem Verkaufsstand an der K 4229 entwendet. Der Verkaufsstand war durch einen Bauzaun gesichert, welcher für den Abtransport der Tannen unbefugt geöffnet wurde. Die unbekannten Täter konnten mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung entkommen.

Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang unbekannt. Zeugen, die Hinweise auf den Tathergang oder die unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim zu melden, unter: 066201-10030.

Autofahrer kollidiert mit einer Straßenbahn

Schriesheim (ots) – Am Sonntag kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Ein 69-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Talstraße in Richtung B3. An der dortigen Einmündung missachtete er das Rotlicht und stieß mit einer, nach Heidelberg fahrenden, Straßenbahn zusammen.

Trotz einer eingeleiteten Notbremsung des 25-jährigen Straßenbahnfahrers konnte der Unfall nicht verhindert werden. Glücklicherweise wurden hierbei weder die beiden Fahrer, noch die ca. 30 Fahrgäste, verletzt.

Sowohl am PKW, als auch an der Straßenbahn, entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verkehrsunfall wurde durch das Polizeirevier Weinheim aufgenommen.

Fünf Fahrzeuge bei Unfall auf der Autobahn beschädigt – Zeugen gesucht

BAB6,Sinsheim (ots) – Am Freitag um 07 Uhr verlor eine 24-jährige Renault-Fahrerin auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim, vermutlich aufgrund eines Gegenstandes auf der Fahrbahn, die Kontrolle über ihren Kleintransporter und kollidierte zunächst mit einem auf der rechten Fahrspur fahrenden LKW. Durch die Kollision geriet der Renault ins Schleudern und blieb schließlich auf der mittleren Fahrspur stehen.

Ein nachfolgender 29-jähriger BMW-Fahrer musste daraufhin stark abbremsen, um einen weiteren Unfall zu vermeiden. Ein weiterer LKW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den bremsenden BMW auf. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem ein herannahender VW beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei 30.000 Euro.

Sowohl die Renault-Fahrerin, als auch der BMW-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, wenden sich an die Autobahnpolizei in Walldorf unter Tel: 06227/35826-0.

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf nasser Fahrbahn

Dielheim (ots) – Am Sonntag gegen 10:30 Uhr, verlor ein 21-Jähriger, der mit seinem Peugeot auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Aufgrund von nicht vorschriftsmäßiger Bereifung und nasser Fahrbahn kam der Fahrer von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst die Betongleitwand auf der linken Fahrbahnseite und schleuderte anschließend gegen die Schutzplanke auf der rechten Fahrbahnseite. Glücklicherweise wurde der Fahrer nur leicht verletzt.

Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Der Verkehrsunfall wurde durch den Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, aufgenommen.

Unbekannter nimmt Rollerfahrer die Vorfahrt und flüchtet – Zeugenaufruf

Leimen (ots) – Am Samstag um 17 Uhr, fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer von der Kaiserstraße auf die St. Ilgener Straße. Hierbei missachtete der bzw. die Unbekannte die Vorfahrt eines 32-jährigen Rollerfahrers, welcher nur durch ein starkes Bremsmanöver einen Zusammenstoß verhindern konnte.

Dies hatte zur Folge, dass der Mann stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der bzw. die Flüchtige fuhr in Richtung St. Ilgen davon. Nach den bisherigen Ermittlungen könnte es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers oder der Verursacherin um einen silber/grauen Audi mit Heidelberger Zulassung gehandelt haben.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer – Zeugen gesucht

Walldorf (ots) – Am Montag gegen 11.00 Uhr, fanden Passanten einen 86-Jährigen schwer verletzt im Bereich der Rennbahnstraße auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr er mit seinem Pedelec vom Steubenhof kommend die Rennbahnstraße.

Im Bereich der dortigen Unterführung kam der 86-Jährige, der keinen Helm trug, aus bislang noch ungeklärter Ursache zu Sturz, zog sich u.a. anderem schwere Kopfverletzungen zu und wurde umgehend in eine umliegende Klinik verbracht.

Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die der Verkehrsdienst Mannheim aufgenommen hat. Zeugen oder Passanten die Hinweise auf das Unfallgeschehen geben können werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim, Tel: 0621/174-4220 in Verbindung zu setzen.

Brandausbruch im Gewerbegebiet

Wiesloch (ots) – Zwischenzeitlich konnte der Brand durch die Feuerwehr Wiesloch vollständig gelöscht werden. Ersten Erkenntnissen nach ist der Brand im Bereich einer vorgelagerten Bäckerei-Filiale eines Lebensmittelmarktes ausgebrochen. Durch den Brand wurde das Inventar der Bäckerei in Mitleidenschaft gezogen. Hieran entstand lediglich geringer Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Da sich durch den Brand eine größere Menge Rauch ausbreitete, kann infolgedessen ein größerer Sachschaden innerhalb des Lebensmittelmarktes entstanden sein. Dieser lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Die Ermittlungen und die der Ursache des Brandausbruchs sind nun Aufgabe des Polizeireviers Wiesloch. Momentan ist die Feuerwehr Wiesloch mit den letzten Aufräumarbeiten beschäftigt.

Entlaufener Hund legt Verkehr auf der Autobahn lahm

Schwetzingen (ots) – Wegen eines entlaufenen Hundes musste die Polizei die A6 bei der Ausfahrt Schwetzingen/Hockenheim am 22.12.2023 gegen 20:00 Uhr für kurze Zeit sperren. Der herrenlose Hund war beim Spazierengehen abgehauen und in Richtung der Autobahn gelaufen. Kurze Zeit später meldete ein Verkehrsteilnehmer den entlaufenen Hund, welcher auf der Autobahn entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen lief.

Zusammen mit den herbeigerufenen Polizeibeamten und durch gutes Zureden der 18-jährigen Hundehalterin, hatte die „Jagd“ nach dem Hund daraufhin endlich ein Ende und er konnte eingefangen werden. Zu einem Unfall kam es nicht./EF