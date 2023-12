Neustadt: Sicherungsmaßnahmen wegen Windböen

Neustadt an der Weinstraße – Die seit Samstag (23.12.2023) vorherrschenden Windböen in der Stadt Neustadt und den Ortsteilen beschäftigen auch die Feuerwehr, zwar nicht in solch einem Ausmaß wie im Norden oder Süden von Deutschland.

Kurz nach 19:15 Uhr am Heiligabend (24.12.2023) kam es dadurch zu einem längeren Einsatz in der Mandelgasse unweit der Hauptfeuerwache. An einem zum Teil eingerüsteten Rohbau in der Mandelgasse hatten sich drei Holz Gerüstbohlen losgerissen. Ein Teil fiel auf das Grundstück, zwei Teile flogen auf das angrenzende Nachbargrundstück und beschädigten ein Blech- und Ziegeldach eines Anbaues.

Die angerückte Feuerwehr sperrte die Mandelgasse ab und leuchtete die Einsatzstelle aus. Der Einsatzleiter überprüfte das Gerüst und ließ einige Holz Gerüstbohlen sowie aufgelegte Stahlbohlen entfernen, da diese sehr lose Auflagen und bei der nächsten Böe drohten herunterzufallen. Ebenso entfernten die Einsatzkräfte die beiden Gerüstbohlen, welche auf dem Nachbargrundstück lagen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Zur Ursache, warum sich die Bohlen lösten, und des entstandenen Sachschadens können, zum jetzigen Zeitpunkt, keine Angaben von Seiten der Feuerwehr gemacht werden.

Im Einsatz standen zwanzig Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen zusammen mit einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei.