Meckenheim: Unfall auf der L530 – Alkoholisierter fährt gegen Mauer an Friedhofsparkplatz

Meckenheim (Pfalz) (ots) – Am Morgen des 24.12.2023, gegen 05:00 Uhr, kam es auf der L530 von Hochdorf-Assenheim kommend in Richtung Ortseingang Meckenheim zu einem Verkehrsunfall.

Der 22-jährigen Fahrer kam mit seinem PKW zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, durchpflügte den Grünstreifen und durchbrach einen Zaun, bevor er am Parkplatz des Friedhofs in Meckenheim gegen eine Mauer prallte. Da der Streifenbesatzung die Angaben des alleinigen Unfallbeteiligten vor Ort seltsam vorkamen, wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,48 Promille. Aufgrund dessen wurde der Fahrer zur Polizeiinspektion Haßloch verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 40000 Euro.