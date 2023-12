Überfall auf Tankstelle – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Freitag gegen 21:50 Uhr, betraten 3 maskierte männliche Personen kurz vor Ladenschluss den Verkaufsraum einer Tankstelle in Ludwigshafen und forderten unter Vorhalt eines Messer die Herausgabe von Bargeld. Im weiteren Verlauf nahmen die Täter mehrere Packungen E-Zigaretten, sowie Zigarettenpackungen an sich. Im Anschluss verließen die Personen den Verkaufsraum und entfernten sich in Richtung Bruchwiesenstraße. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt; der Gesamtschaden wird auf circa 600 EUR geschätzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Maudacher Straße, Kärntner Straße, Salzburger Straße bzw. Bruchwiesenstraße Wahrnehmungen machen konnten.Gesucht werden 3 männliche Personen, circa 16-17 Jahre alt, dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel:0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Weihnachtsbäume gestohlen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch 20.12.2023 auf Donnerstag 21.12.2023, fünf Weihnachtsbäume aus einer umzäunten Verkaufsfläche für Weihnachtsbäume auf einem Supermarktparkplatz in der Oderstraße.

Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/9632403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Bargeld aus Auto gestohlen

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Unbekannte gelangten zw. 20.12.2023, 13 Uhr bis 21.12.2023, 14 Uhr, in eine Tiefgarage in der Gräfenaustraße und schlugen die Scheibe eines geparkten Autos ein. Aus dem Innern wurden 5 Euro Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Von Einbrecher überrascht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Ein bislang Unbekannter verschaffte sich am Donnerstag 21.12.2023, 10.30-11.30 Uhr, Zugang zu einem Wohnhaus im Saumgartenweg. Ein Bewohner des Anwesens wurde durch laute Geräusche aus dem Erdgeschoss aufmerksam.

Als er nachschaute, bemerkte die unbekannte Person die Anwesenheit des Bewohners und ergriff die Flucht mit Ausweisdokumenten und einem iPad.Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Wohnung – Bargeld erbeutet

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Unbekannte brachen am Donnerstag 21.12.2023 um 17.53 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Giselherplatz ein. Aus der Wohnung wurde ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon: 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbrüche in Kiosk und Praxis

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Unbekannte brachen am Freitag 22.12.2023 gegen 03.30 Uhr, in einen Kiosk in der Schulstraße ein und entwendeten Süßigkeiten und Tabakutensilien im Gesamtwert von 100 Euro. Zeugen beobachteten wie zwei Personen aus dem Kiosk kamen und wegrannten.

Eine Person war weiblich und zwischen 18-25 Jahre alt und trug eine schwarze Winterjacke mit einer Kapuze. Die andere Person war männlich und ebenfalls zwischen 18 und 25 Jahre alt.

Der Mann trug schwarze Jeans, eine schwarze Winterjacke und hatte schwarze Haare.

In der Kaiser-Wilhelm-Straße versuchten gegen 3.23 Uhr Unbekannte in eine Praxis einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Ein Bewohner des Anwesens wurde durch laute Geräusche aufmerksam und verständigte die Polizei.

Die Polizei ermittelt derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Hausmeisterbüro

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum vom 12.12.2023 bis 13.12.2023 in das Hausmeisterbüro in der Albert-Schweizer-Schule ein. Aus dem Büro wurden ein Laubbläser und ein Kaffeevollautomat gestohlen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Roller gestohlen und gestürzt

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Ein 17-Jährige entwendete am Donnerstag 21.12.2023, einen Roller und startete eine Spritztour. In einer Kurve in der Thüringer Straße verlor er die Kontrolle über den Roller und stürzte.

Aufgrund seiner Verletzungen musste er in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei stellte darüber hinaus fest, dass der 17-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Unbekannte schlugen im Zeitraum vom 20.12.2023, 18 Uhr bis 21.12.2023, 13 Uhr die Heckscheibe eines Transporters ein und entwendeten Werkzeug im Gesamtwert von 2.000 Euro. Der Transporter der Marke Ford war im Tatzeitraum im Brückweg abgestellt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbrecher beim Einbruch beobachtet

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Ein bislang Unbekannter versuchte am Donnerstag 21.12.2023, gegen 12.13 Uhr, in ein Wohnhaus Am Schloßkanal einzubrechen. Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete die Tat und sprach den Einbrecher an. Daraufhin flüchtete der Täter ohne Beute.

Der Einbrecher war zwischen 40-50 Jahre alt, trug einen Bart und hatte eine Halbglatze. Er war mit einer Camouflage-Hose, roten Turnschuhen und einer schwarzen Daunenjacke bekleidet.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel: 0621 963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.