Einsätze aufgrund Sturmtief „Zoltan“

Speyer (ots) – Infolge des Sturmtiefs „Zoltan“ kam es am 21.12.2023 zu drei Einsätzen der Polizei Speyer. Gegen 12:20 Uhr stieß die Fahrertür einer 27-jährigen PKW-Fahrerin auf einem Parkplatz in der Wormser Landstraße aufgrund des starken Windes gegen die Tür eines benachbart parkenden PKW. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Gegen 19 Uhr fiel ein mobiles Verkehrsschild in der Kardinal-Wendel-Straße gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW einer 26-Jährigen und zerstörte die Heckscheibe des Fahrzeugs. Der Schaden beträgt ca. 1.000 Euro.

Gegen halb 12 in der Nacht wurde durch die Polizei ein Bauzaun von der Brüstung der Closwegbrücke entfernt, der Gefahr lief auf die darunter befindliche B39 zu fallen. Zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam es hier nicht.

Einbruch in Lager eines Lebensmitteldiscounters

Speyer (ots) – Am 21.12.2023 kurz nach 04:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf unbekannte Weise Zugang zum Lager eines Lebensmitteldiscounters im Weißdornweg. Dort entwendeten sie mehrere Kartons mit Feuerwerkskörpern, Wert ca. 1.000 Euro.

Ob ein Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch des benachbarten Mehrgenerationenhaus und Lotto Geschäft besteht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe des Netto Marktes verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Versuchter Einbruch in Mehrgenerationenhaus und Lotto Geschäft

Speyer (ots) In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 20:30-07:30 Uhr,versuchten unbekannte Täter mit einem unbekannten Werkzeug die Haupteingangstür und anschließend ein Fenster eines Mehrgenerationenhauses im Weißdornweg aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, wurde vergeblich versucht die Tür eines benachbarten Lottogeschäfts aufzuhebeln.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines mittleren, 3-stelligen Betrages.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum im Weißdornweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall mit flüchtigem Pedelec

Speyer (ots) – Bereits am Dienstag 19.12.2023 kurz vor 11 Uhr, fuhr ein 57-jähriger LKW-Fahrer in der Armbruststraße. An der Einmündung zur Mörschgasse nahm ein unbekannter Pedelecfahrer dem 57-Jährigen die Vorfahrt und fuhr in engem Bogen in die Armbruststraße ein. Um eine Kollision zu verhindern leitete der LKW-Fahrer eine starke Bremsung ein und wich nach rechts aus, wobei er gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW stieß und diesen beschädigte.

Der Pedelecfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Er kann lediglich als männlich beschrieben werden, Beschreibungen des Pedelec liegen nicht vor. An dem LKW und dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem Pedelec geben? Zeugen, oder der Pedelecfahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Verfolgungsfahrt endet mit Unfall

Speyer (ots) – Eine Polizeistreife wollte am Freitag 22.12.2023. 0.53 Uhr, einen 38-jährigen Autofahrer im Stadtgebiet Speyer kontrollieren. Der 38-Jährige ignorierte die Polizei und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Stadtgebiet über die B9, in Richtung B39 und wieder in Richtung Stadtgebiet.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Im Bereich des Brucknerweges verlor der 38-Jährige auf einem Feldweg die Kontrolle über das Auto, stieß gegen einen Baum und touchierte einen Streifenwagen.

Der 38-Jährige blieb unverletzt.

Da der Verdacht des Betäubungsmittelkonsums bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein des 38-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von 1.250 Euro.