Aggressiver Passagier sorgt für Einsatz der Bundespolizei im Flugzeug

Frankfurt/Main (ots)

Am späten Donnerstagabend mussten Beamte der Bundespolizei einen offensichtlich stark alkoholisiert und aggressiven Passagier von einem aus Stockholm ankommenden Flugzeug holen. Die Crew hatte die Beamten alarmiert, weil der Mann den Anweisungen der Crew mehrfach nicht nachkam. Während des Landevorgangs schnallte er sich ab und stand auf. Zudem belästigte er andere Passagiere. Der Pilot sah sich daher gezwungen das Flugzeug auf dem Weg zur Endposition zweimal zu stoppen.

Auf dem Weg zur Wache verhielt sich der 35-Jährige weiterhin unkooperativ, schubste, bespuckte und schlug die eingesetzten Beamten. Gegen den Schweden wurde wegen seines Verhaltens im Flugzeug ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eröffnet. Die Weiterreise zu seinen Verwandten nach Tunesien konnte er vorerst nicht antreten.

Frankfurt: Betrügerische Wohnungsangebote – Lassen Sie sich nicht täuschen!

Frankfurt (ots) – (dr) Alleine am heutigen Freitag (23.12.2023) erschienen auf

mehreren Frankfurter Polizeirevieren bislang 23 Geschädigte, die Opfer von

Wohnungsbetrügern wurden. Die Frankfurter Kriminalpolizei warnt daher aus

aktuellem Anlass vor der Masche mit „Falschen Wohnungsofferten“.

Bereits in den vergangenen Wochen häuften sich die Meldungen von Betroffenen,

die bei ihrer Wohnungssuche Opfer betrügerischer Wohnungsangeboten wurden.

Die Vorgehensweise der Täter gestaltet sich dabei wie folgt: Zunächst wird eine

scheinbar seriöse Website eines vermeintlichen Immobilienbüros erstellt, auf der

suggeriert wird, dass sich Interessenten für freie Mietwohnungen bewerben

können. Im Rahmen des „Bewerbungsprozesses“ werden die potenziellen Mieter dazu

verleitet, eine Vielzahl persönlicher Daten preiszugeben.

Nach einer telefonischen Kontaktaufnahme wird ein Besichtigungstermin

vereinbart, der teilweise auch online stattfinden kann. Sobald dieser Termin

bestätigt wird, erhalten die Geschädigten einen PIN für eine Schlüsselbox, um

eine kontaktlose Besichtigung zu ermöglichen. Diese Box befindet sich vor dem

betreffenden Mehrfamilienhaus, wodurch die Täter im Verborgenen agieren können.

Nach der Besichtigung werden die Geschädigten aufgefordert, Kaution, Ablösesumme

und die erste Monatsmiete auf ein im gefälschten Mietvertrag angegebenes Konto

zu überweisen.

In Anbetracht der allgemein angespannten Wohnungssituation nutzen die Täter

geschickt die Verzweiflung der Wohnungssuchenden aus, um sie leichtfertig um ihr

Geld zu bringen.

Die Frankfurt Polizei warnt eindringlich vor diesem Betrugsphänomen und hat

folgende Hinweise:

Seien Sie aufmerksam bei vermeintlichen Wohnungsangeboten. Auch wenn die

Internetseite noch so seriös wirkt, überprüfen Sie alle dortigen Angaben und

recherchieren Sie sorgfältig.

Bei einer Wohnungsbesichtigung mit Schlüsselbox sollten Sie vorsichtig sein.

Nehmen Sie erst eine Geldüberweisung vor, wenn Sie persönlich Kontakt hatten und

den Schlüssel in den Händen halten.

Frankfurt – Eschersheim: Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Frankfurt (ots) – (dr) Am Mittwoch, den 20. Dezember 2023, gelang es einem

Betrüger bei einem 66-jährigen Frankfurter mehrere tausend Euro zu erbeuten. Der

Unbekannte gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und brachte den

Geschädigten dazu, ihm seine Bankdaten preiszugeben und eine hohe Geldsumme zu

überweisen.

Offenbar hatte der Geschädigte aufgrund einer neuen Kreditkarte auf einen

Rückruf seiner Bank gewartet. Doch stattdessen meldete sich ein falscher

Mitarbeiter, welcher den 66-Jährigen telefonisch durch dessen Online-Banking

leitete und hierbei unter anderem das E-Mail-Passwort erhielt. Im Zeitraum von

09:40 Uhr bis 18:15 Uhr kam es gleich zu mehreren Telefonaten mit dem Betrüger.

Während der Gespräche mit dem vermeintlichen Bankmitarbeiter bestätigte der

Geschädigte diverse Aktionen in der Banking-App, was letztlich zu einer

widerrechtlichen Überweisung von knapp 25.000 Euro führte. Die Ermittlungen in

der Sache dauern an.

Wichtige Hinweise der Polizei:

Geben Sie keine sicherheitsrelevanten Daten wie Transaktionsnummern oder PINs am

Telefon heraus. Solche Dinge werden nicht am Telefon durch Bankmitarbeiter

erfragt. Im Zweifel beenden Sie sofort das Gespräch und fragen Sie persönlich

bei einem ihnen bekannten Mitarbeiter ihrer Bankfiliale nach.

Darüber hinaus ist es Betrügern mittlerweile möglich, mit einer speziellen

Software die richtige Nummer einer Bank im Display anzuzeigen zu lassen

(Call-ID-Spoofing), sodass das Opfer glaubt, tatsächlich mit der Bank verbunden

zu sein.

Im weiteren Verlauf kann es dann sein, dass man eine SMS mit einem Link erhält,

um beispielsweise vermeintliche Richtlinien aktualisieren zu müssen. Doch

erlangen die Täter dadurch die Daten der Opfer. Rufen Sie keinen Link auf. Seien

Sie zudem vorsichtig beim Online-Banking und nehmen Sie niemals über Links von

zugesandten E-Mails einen Zugang vor.