Wetter- Raubüberfall auf Getränkemarkt

Zu einem Raubüberfall auf den Rewe-Getränkemarkt in der Straße „Binge“ kam es gestern Abend (20.12.2023). Beim Verlassen des Getränkemarktes gegen 22:00 Uhr wurden die beiden Marktangestellten von einem maskierten Unbekannten angesprochen. Unter Vorhalt eines Messers und der Drohung sie abzustechen, forderte der Räuber die Tageseinnahmen. Die Mitarbeiter übergaben dem Mann die Kasseneinsätze mit Bargeld. Danach flüchtete der Unbekannte und stieg in ein vor dem Markt wartendes und von einem Komplizen gesteuertes Fluchtfahrzeug. Über den Parkplatz rasten die Täter in Richtung Amönau davon.

Der unbekannte Räuber wird wie folgt beschrieben: Er war 170 cm groß, etwa 25-35 Jahre alt, hatte einen osteuropäischen Akzent, helle Haut und eine schmale Statur. Er war maskiert mit einer Sturmhaube und einer Mütze. Er trug komplett schwarze Kleidung.

Der zweite Täter, der das Fluchtfahrzeug steuerte, konnte nicht beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer hat in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges

beobachtet?

gesehen?

sich um einen silbernen BMW handeln könnte, geben?

Richtung Amönau davonraste?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Marburg- Fußgängerin übersehen

Beim Abbiegen von der Zeppelinstraße nach links auf die Konrad-Adenauer-Brücke übersah gestern Abend (20.12.2023) ein 57-jähriger VW-Fahrer eine die Straße kreuzende 18-jährige Fußgängerin. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 18-Jährige querte gegen 19:55 Uhr die Zeppelinstraße an der grünzeigenden Fußgängerampel, um in Richtung Südbahnhof zu gehen. Zur selben Zeit beabsichtige ein 57-jähriger Autofahrer an der ebenfalls grün anzeigenden Ampelanlage nach links auf die Konrad-Adenauer-Brücke einzubiegen. Er übersah die 18-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die in Marburg wohnhafte 18-Jährige zunächst auf die Motorhaube des schwarzen Lupos aufgeladen wurde und sodann zu Boden stürzte. Rettungskräfte brachten sie verletzt in ein Krankenhaus. Der Schaden am VW wird mit 800 Euro beziffert.

Marburg- Golf geklaut

Auf einen blauen VW Golf hatten es dreiste Diebe am Mittwoch (20.12.2023) abgesehen. Zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr stahlen sie einen blauen Golf 4 in der Justus-Vultejus-Straße. Der Schaden wird mit 3.000 Euro beziffert. Die Marburger Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06421/4060). 1497632