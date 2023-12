Wettenberg: Terrassentür eingeschlagen

Die Zimmer eines Wohnhauses in der Weingartenstraße wurden zwischen 13. und 22.12.23 nach Wertdachen durchwühlt. Die Täter hatten eine Terrassentür eingeschlagen und sich dann Zugang in das Haus verschafft. Ob etwas mitgenommen wurde, ist nicht bekannt. Hinweise dazu bitte an die Polizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 – 70060.

Unfallfluchten:

Lich:

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken steifte ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz am Ärztehaus in der Straße „Am Wall“ abgestellten schwarzen VW E2 an der Fahrerseite. Ohne sich um den 3.500 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Wer hat den Zusammenstoß zwischen dem 15.12.2023, 21:00 Uhr und dem 16.12.2023, 03:00 Uhr mitbekommen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0.

Gießen-Linden:

Am Mittwoch (20.12.2023), zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr touchierte ein Unfallfahrer unter dem Carport der Metro in der Siemensstraße einen blauen Renault an der Fahrerseite hinten rechts, verursachte einen 1.000 Euro teuren Schaden und fuhr davon. Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Grünberg-Lehnheim:

Am Sonntagabend (17.12.2023) war ein Linienbus auf der Straße „Am Kammerpfad“ unterwegs. Gegen 22:30 Uhr beschädigte er beim Linksabbiegen in den Lochweg offenbar aufgrund einer Entstelle, einen Metallzaun. Der Fahrer des Gelenkbusses fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0.