45-jährige Frau versprüht Reizgas im Job-Center und widersetzt sich bei der Festnahme der Polizei

In den Räumen des Job-Centers in der Fuldaer Straße in Eschwege kam es am Donnerstagmorgen zu einem Übergriff auf eine dortige Mitarbeiterin. Gegen 11.40 Uhr verschaffte sich eine 44-jährige Frau aus dem Ringgau Zutritt zu den Räumlichkeiten und verweilte zunächst im Wartebereich. Nachdem die Frau aufgerufen worden war, sprühte die 44-Jährige unvermittelt mit Pfefferspray durch eine sog. Durchreiche in einen dahinter befindlichen Büroraum, wodurch eine 36-jährige Mitarbeiterin eine Augenreizung erlitt und später dann einem vor Ort entsandten Rettungsdienst zugeführt wurde. Die tatverdächtige 44-Jährige flüchtete zunächst fußläufig und in der Folge dann mit ihrem Pkw an ihre Wohnanschrift, wo sie von Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden konnte. Im Zuge ihrer Festnahme setzte die Frau erneut Reizgas und diesmal gegen zwei Polizeibeamten ein, wodurch diese ebenfalls leichte Verletzungen davontrugen aber weiterhin dienstfähig waren. Die Tatverdächtige wurde im Anschluss zur Polizeistation in Eschwege verbracht, wo sie weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterzogen wurde. Aufgrund ihres psychischen Gesamtgesundheitszustandes wurde die 44-Jährige später dem Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie überstellt, wo nun bis auf Weiteres ihre Unterbringung erfolgt. Die Frau muss sich aufgrund ihres Handels u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, sowie wegen Widerstandes und wegen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte strafrechtlich verantworten.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Nachträglich angezeigt wurde jetzt eine Sachbeschädigung an Pkw, die sich letzte Woche Mittwoch zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr in der Wiesenstraße in Eschwege ereignet hat. Auf dem hinteren Parkplatzbereich des Großraumparkplatzes ist ein weißer Audi Q 3 von unbekannten Tätern mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt worden. Die Beschädigung in Form eines langen Kratzers befindet sich auf der rechten Fahrzeugseite. Der Schaden beziffert sich auf 4000 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

11-Jähriger Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw; leicht verletzt

Ein aus Witzenhausen stammender 11-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr mit seinem Fahrrad leicht vom Auto eines 79-Jährigen Autofahrers aus Witzenhausen erfasst worden. Der Autofahrer wollte im Kreisverkehr von der Walburger Straße kommend in die Südbahnhofstraße einbiegen und übersah u.a. aufgrund der Witterungsbedingungen den Jungen, der in diesem Bereich einen Fußgängerüberweg fahrend überquerte. Der Junge geriet zu Fall, wurde aber lediglich leicht verletzt. An Fahrrad und Auto entstand geringer Sachschaden.

Zwei Unfälle auf und im Bereich des Parkplatzes Edeka-Reichensachsen

Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Reichensachsen sind am Donnerstag um kurz vor 11.00 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen kollidiert. Beteiligt waren ein 78-jähriger Autofahrer aus Wehretal, der beim Rückwärtsausparken mit dem Wagen einer 80-Jährigen aus Wehretal zusammenstieß, welche den Parkplatz in Richtung Ausfahrt Landstraße befuhr. Beide Autos trugen Sachschäden davon, die aber noch nicht beziffert sind Gegen 13.00 Uhr hat dann ein 79-jähriger Autofahrer aus Waldkappel beim Einfahren vom Parkplatz des Edeka-Marktes in die Landstraße den bevorrechtigten Pkw einer 83-Jährigen aus Wehretal übersehen und stieß mit diesem zusammen. Beide Autos wurden dabei mit je 2500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Mit Schutzplanke kollidiert; Schaden 2050 Euro

Weil er eigenen Angaben zu Folge einem Schwarm Krähen ausweichen musste, ist ein 63-jähriger Autofahrer aus Helsa am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf dem Weg von Reichensachsen nach Vierbach (L 3243) von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Schutzplanke kollidiert. Dabei entstand Sachsagen in Höhe von 2000 Euro an dem Auto und in Höhe von 50 Euro an der Schutzplanke.

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Mittwoch 15.00 Uhr und Donnerstag 12.00 Uhr sind von einem schwarzen VW Polo die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-VW 61 im Wert von 50 Euro von unbekannten Tätern geklaut worden. Zudem entstand durch den Diebstahl auch ein Sachschaden in Höhe von 60 Euro. Zur Tatzeit stand der Wagen in Frieda auf dem Schotterparkplatz Goethestraße/Ecke Leipziger Straße. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Häusliche Gewalt; Polizei spricht Wegweisungsverfügung gegen 26-jährigen Aggressor aus

Am Donnerstagmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in Eschwege zu einer Auseinandersetzung zwischen einem dort wohnhaften 26-jährigen Mann und seiner 30-jährigen Lebensgefährtin. Im Zuge dessen soll der 26-Jährige die Frau u.a. mehrfach geschubst und aus der Wohnung gedrängt haben. Die Polizei wurde dann schlichtend hinzugerufen und verwies den Mann letztlich der gemeinsamen Wohnung. Die Frau klagte über leichte Schmerzen, ein ärztliche Behandlung war zunächst aber nicht erforderlich. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung/Häusliche Gewalt ermittelt.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 250 Euro

Auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes im Städtersweg ereignete sich am Donnerstag gegen 14.15 Uhr ein Unfallgeschehen. Eine 75-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf verursachte beim Öffnen ihrer Autotür einen Schaden von 150 Euro an einem neben ihr geparkten Auto. In Folge dessen kam es zu einem Streitgespräch mit dem Besitzer des anderen Autos, woraufhin die Frau dann ohne weitere Vorkehrungen zu treffen den Geschehensort verließ. Die Beamten in Bad Sooden-Allendorf, bei denen der Sachverhalt später angezeigt wurde, ermitteln nun gegen die mittlerweile feststehende Verursacherin wegen Verkehrsunfallflucht. An der Autotür der Verursacherin entstand bei dem Vorfall ebenfalls ein Schaden in Höhe von 100 Euro.

Polizei Sontra

Parkplatzrempler

Eine 39-jährige Autofahrerin aus Sontra hat am Donnerstag beim Ausparken in der Hüttenstraße ein geparktes Auto beschädigt. Bei dem Vorfall, der sich gegen 14.15 Uhr ereignete, entstand laut Unfallbericht ein Schaden von 500 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht

Nach einem Parkplatzrempler unerlaubt davon gefahren ist gestern offenbar ein 79-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau. Wie die Polizei Hessisch Lichtenau berichtet, war der Mann am Donnerstag gegen 11.30 Uhr nach dem Einkauf im Aldi-Markt in der Leipziger Straße beim Ausparken gegen ein geparktes Auto gestoßen. Anschließend hatte der Mann die Örtlichkeit verlassen, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Aufgrund von Hinweisen konnte der Verursacher dann an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Der 79-Jährige muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Der von ihm verursachte Schaden am Auto einer 67-Jährigen aus Hessisch Lichtenau beläuft sich auf 1000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Fahrbahnabgrenzung gestreift; Schaden 1500 Euro

Ein 86-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen musste am Donnerstag gegen 13.30 Uhr beim Befahren der Straße „Am Brauhaus“ in Richtung Kespermarkt (Einbahnstraße) an einem haltenden Heizöl-Lkw vorbeifahren, der auf der linken Fahrbahnseite stand. Dabei streifte der Senior am rechten Fahrbahnrand an einer metallenen Fahrbahnbegrenzung entlang und verursachte daran einen Schaden von 500 Euro. An seinem eigenen Wagen beläuft sich der Sachschaden auf 1000 Euro.

Unwetter

Das anhaltende stürmische Wetter hat auch im Werra-Meißner-Kreis seine Auswirkungen hinterlassen. Insbesondere am Nachmittag und frühen Donnerstagabend kam es an verschiedenen Örtlichkeiten zu Einsätzen, u.a. von Feuerwehr, Polizei oder auch den zuständigen Straßenmeistereien. Zu Personenschäden oder größeren Sachschäden kam es bislang nicht.

Hier eine kurze chronologische Übersicht von einigen bislang bekannt gewordenen Vorfällen.

Im Ringgau wurde gegen 15.52 Uhr gemeldet, dass zwischen Netra und Altefeld ein Baum auf der Straße liegt. Dieser wurde durch die Straßenmeisterei beseitigt.

In Witzenhausen ist gegen 16.36 Uhr ein durch Sturm herabgefallener Ast auf der Fahrbahn auf der B 80 gemeldet worden. Eine Polizeistreife räumte diesen dann von der Fahrbahn.

Kurz darauf kam es ebenfalls auf der B 80 zu einem Vorfall. Hier war ein ca. 2 x 2 Meter großes Schild (Werbeplakat) mitten auf der Fahrbahn festgestellt worden, welches dann in der Folge zur Seite geräumt werden musste.

In Eschwege in der Straße Westring ist um kurz nach 17.00 Uhr gemeldet worden, dass mehrere Teile eines Bauzauns im Bereich einer Kurve umgefallen seien. Der Baubetriebshof in Eschwege wurde hier mit der Beseitigung der Störung beauftragt.

Gegen 17.45 Uhr ist in der Niester Straße in Witzenhausen eine Störung gemeldet worden, wonach ein Baum in die Fahrbahn ragt. Hier musste die Straße kurzzeitig (ca. 15 Min.) voll gesperrt werden, um die Störung zu beseitigen. Die FFW hat hier die weiteren Maßnahmen übernommen.

In Bad Sooden-Allendorf im Kirchweg ist gegen 18.37 Uhr ein umgestürzter Baum auf das Dach eines Gebäudes gemeldet worden. Hier war die Feuerwehr im Einsatz, um den Baum zu beseitigen bzw. gesichert für weitere Maßnahmen abzulegen. Zwecks der Arbeiten, die heute fortgesetzt werden sollen, wurde hier eine Sperrung des Kirchwegs oberhalb der Westerburgstraße veranlasst. Personen kamen hier nicht zu Schaden.

Im Bereich Sontra ist in der Fuldaer Straßen gegen 19.12 Uhr ein umgestürzter Baum gemeldet worden, der auf der Fahrbahn liegt. Der Bauhof der Stadt Sontra hat sich hier gekümmert und die Fahrbahn wieder frei geräumt.

Am Ortsausgang Herleshausen auf der L 1021 Richtung Stedtfeld wurden gegen 19.32 Uhr ein herabhängender und in die Fahrbahn ragender Ast gemeldet. Ein Autofahrer aus Eisenach hatte diesen erfasst, ob auch ein Schaden am Auto dabei entstanden ist, steht aber noch nicht fest. Der Ast wurde später entfernt.

Ein von einem Grundstück auf die Fahrbahn gestürzter Baum wurde außerdem heute Morgen um 08.20 Uhr in der Straße Wolfshecke in Witzenhausen gemeldet. Hier kümmert sich der Baubetriebshof der Stadt Witzenhausen um weitere Maßnahmen.