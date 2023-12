Taschendiebe festgenommen – Bundespolizei gibt Tipps!

Fulda (ots) – Beamte vom Bundespolizeirevier Fulda nahmen am späten

Mittwochabend (20.12.) zwei Taschendiebe aus einem ICE vorläufig fest. Zwei 17

und 21 Jahre alten Männer waren in dem Zug von Berlin-Gesundbrunnen in Richtung

Frankfurt am Main ohne Fahrkarte unterwegs und deshalb bereits bei der

Fahrscheinkontrolle aufgefallen.

Handtasche von Frau durchwühlt

Außerdem sollen die beiden Männer die Handtasche einer 19-Jährigen aus Berlin

durchwühlt und daraus verschiedene Gegenstände gestohlen haben.

Aufmerksame Zeugin

Dem richtigen Verhalten einer Mitreisenden ist es zu verdanken, dass die Männer

bei der Ankunft im Bahnhof Fulda von Bundespolizisten festgenommen werden

konnten. In Fulda mussten die beiden Tatverdächtigen die Beamten zur Wache

begleiten. Bei der Durchsuchung der Männer fanden die Ordnungshüter diverses

Stehlgut, welches an die Besitzerin zurückgegeben werden konnte. Zudem fanden

die Bundespolizisten bei den beiden Männern Kleinstmengen an Cannabis.

Strafverfahren eingeleitet

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die beiden jungen, algerischen

Asylbewerber jeweils ein Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen,

wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Diebstahls

eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kamen die Männer wieder frei.

Wichtige Informationen der Bundespolizei

Vorsicht Taschendiebe – Tipps gegen Taschendiebstahl

Die Weihnachtszeit steht unmittelbar bevor. Sehr viele Personen nutzen die Bahn,

um Freunde und Verwandte zu besuchen. Allerdings sind Taschendiebe auch nach dem

Fest aktiv! Gerade im Gedränge an den Bahnsteigen und in den Zügen kam es in der

Vergangenheit immer wieder zu Diebstahlshandlungen. Die Täter agieren hierbei

meistens in Gruppen und gehen arbeitsteilig vor.

Die ,,Tricks“ der Taschendiebe

Häufigste Methoden der Diebe sind der ,,Anrempler“, der ,,Beschmutzer“ oder

,,falsche Touristen“. Der „falsche Tourist“ bittet beispielsweise mit einem

Stadtplan in der Hand um eine Wegbeschreibung. Während das Opfer Auskunft gibt,

drängt sich zumeist ein Komplize des Täters vorgeblich, um besser auf die Karte

sehen zu können, nah an das Opfer heran. Ist man abgelenkt durch die Erklärung

des Weges, greift der Dieb dann unbemerkt zu.

„Beschmutzer“ hingegen verschütten „versehentlich“ ein Getränk oder beschmutzen

die Kleidung des Opfers. Der Täter bietet anschließend freundlich und

hilfsbereit an, die Kleidung zu reinigen. Nebenbei wird nicht nur der Fleck,

sondern auch das Portemonnaie entfernt.

So können Sie sich schützen!

Verwahren Sie Wertsachen in verschiedenen und verschlossenen Innentaschen.

Tragen Sie (Hand-)Taschen mit der verschlossenen Seite zum Körper. Achten Sie

besonders im Gedränge auf Ihre Taschen und Wertsachen. Vorsicht, wenn jemand

nahe an Sie herantritt oder Sie anrempelt. Bestehen Sie darauf, dass der für

Fremde übliche Abstand eingehalten wird. Taschendiebe erkennt man oft an ihrem

suchenden Blick. Sie sehen den Menschen nicht in die Augen, sondern spähen nach

Beute. Führen Sie nur so viel Geld und Zahlungskarten mit sich, wie unbedingt

nötig.

Wurde Ihnen eine Zahlungskarte gestohlen? Dann handeln Sie sofort!

Lassen Sie Ihre Karten unbedingt sofort sperren. Dies ist unter dem bundesweiten

Sperrnotruf 116 116 für alle Girocards und die meisten Kreditkarten möglich.

Zeigen Sie den Diebstahl schnellstmöglich bei der Polizei an. Diese kann die

Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens per Unterschrift

(SEPA-Lastschriften) veranlassen. Prüfen Sie Ihre Kontobewegungen und melden Sie

unbefugte Abbuchungen bei Ihrer Bank oder Sparkasse. Unter folgendem Link finden

Sie weitere Informationen zu den Tricks der Taschendiebe sowie Hinweise für den

Fall, dass Sie Opfer eines Diebstahls geworden sind:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/01Vorsicht-Taschendiebstahl/Vorsicht-Taschendiebstahl_node.html

Verkehrsunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen

Am Freitagnachmittag (22.12.), gegen 16.45 Uhr, kam es in Fulda am Martin-Luther-Platz zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen. Was war passiert? Eine 82-jährige Fuldaerin wollte mit ihrem VW Golf Plus am Seitenstreifen am Martin-Luther-Platz einparken. Dabei verwechselte die Seniorin vermutlich versehentlich Gas und Bremse ihres Automatik getriebenen Fahrzeugs und stieß gegen einen geparkten Ford Fiesta. Diesen wiederum schob sie auf einen weiteren Pkw, woraus sich dann eine Kettenreaktion ergab, bei der insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt, zusammengeschoben und teilweise ineinander verkeilt wurden. Da die meisten Fahrzeugverantwortlichen während der polizeilichen Unfallaufnahme vor Ort kamen, konnten die Fahrzeuge ohne Abschleppdienste wieder „entwirrt“ werden. Den Gesamtschaden an allen Fahrzeugen schätzt die Polizei vorläufig auf circa 20.000 Euro – verletzt wurde niemand.

Unfall mit zehn beteiligten Fahrzeugen auf der A7

Uttrichshausen. Am Donnerstagabend (21.12.), gegen 19 Uhr, kam es auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Fulda, kurz nach der Tank- und Rastanlage Uttrichshausen, im dortigen Baustellenbereich zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt zehn Autos.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kippte ein dortiges Verkehrsschild, aufgrund der starken Sturmböen auf die Fahrbahn. Kurz darauf überfuhren mehrere Pkw das Verkehrshindernis, wodurch an allen Fahrzeugen Schaden entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation Petersberg fuhr umgehend zum Unfallort und räumte das umgekippte Verkehrsschild von der Fahrbahn. Sechs der zehn beteiligten Autos waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg waren drei Abschleppdienste und die Autobahnmeisterei Fulda im Einsatz.

Der rechte Fahrstreifen der A7 in Richtung Fulda musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Pkw gesperrt werden, wodurch es zu geringen Verkehrsstörungen kam.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf eine mittlere vierstellige Summe.

Polizeiautobahnstation Petersberg

Unfallflucht

Fulda. Ein grauer BMW wurde am Freitag (15.12.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der BMW war in der Zeit von 14 Uhr bis 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Elektronik-Fachmarktes in der Petersberger Straße in einer Parkbucht ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher den linken Scheinwerfer, Stoßfänger und Kotflügel des BMWs beschädigte, entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall mit Verletzten

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (21.12.), gegen 7:20 Uhr, befuhr eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Haunetal die Reichstraße von der Bismarckstraße kommend in Richtung Bahnhofstraße auf dem mittleren von drei möglichen Fahrstreifen. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr zeitgleich die linke Fahrspur. Auf Höhe des Kreuzungsbereichs Rechstraße/ Ecke Bahnhofstraße wechselte die Pkw-Fahrerin nach aktuellem Kenntnisstand von der linken auf die mittlere Fahrspur. Dabei touchierte sie aus noch unklarer Ursache das Fahrzeug des 30-Jährigen Autofahrers. Dieser fuhr in der Folge gegen eine kleine Steinmauer und der Pkw kippte dadurch auf die rechte Seite. Der Pkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Klinikum. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Pkw-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 27.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnertag (21.12.), in der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr, parkte eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Hann. Münden ihren schwarzen Seat Leon zunächst im Seilerweg, in Höhe des großen Besucherparkplatzes oberhalb des Klinikums am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Innenstadt ab. Im weiteren Tagesverlauf parkte sie nochmal auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Als sie zu Hause ankam, stellte sie frische Unfallspuren an der vorderen linken Fahrzeugecke und der Frontschürze des Fahrzeugs fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken aus einer Parklücke und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachschaden wegen umgestürztem Baum

Hauneck. Am Donnerstag (21.12.), gegen 17:15 Uhr, befuhren eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Hünfeld, eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Hauneck, ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck, ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld und ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Haunetal in dieser Reihenfolge hintereinander die B27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. Im Bereich einer Linkskurve kurz vor der Ausfahrt Unterhaun (Nord) war unwetterbedingt ein Baum auf die Fahrbahn gefallen. Die Fahrzeugführenden konnten dem Naturhindernis vermutlich nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhren stellenweise darüber. Dabei entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro.

Fahrraddiebstahl

Nieder-Gemünden. Aus einem Unterstand in der Feldastraße stahlen Unbekannte am Mittwochabend (20.12.), zwischen 19 Uhr und 23.55 Uhr, ein rotes E-Mountainbike des Herstellers „Bulls“, Modell Copperhead EVO AM. Das Zweirad hat einen Wert von rund 3.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Reisebüro

Alsfeld. Ein Reisebüro in der Schellengasse wurde in der Nacht zu Donnerstag (21.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fenster gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Mitsamt einer geringen Menge Bargeld flüchteten die Täter schließlich unerkannt. Sie hinterließen etwa 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand von Einfamilienhaus

Lautertal. Am Donnerstagabend (21.12.) kam es in der Straße „Neuer Weg“ in Eichelhain zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stellten die Bewohner des Hauses gegen 19.45 Uhr, als sie nach Hause kamen, eine Rauchentwicklung in den Räumlichkeiten fest. Da sich mehrere Tiere im Gebäude befanden, betraten die Personen das Haus und informierten die Einsatzkräfte. Aufgrund des dichten Rauchs, mussten sie die Räumlichkeiten wenige Minuten später wieder verlassen. Der 64-Jährige Mann sowie ein 19-Jähriger und eine 16-jährige Jugendliche wurden leicht verletzt und mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr aus Lautertal konnte den Brand zeitnah ablöschen. An einem Kaminofen sowie der darüber befindlichen Decke entstand jedoch Sachschaden in Höhe eines unteren fünfstelligen Betrags.

Wie genau es zu der Rauchentwicklung und dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Alsfeld. Nach momentanen Erkenntnissen entwickelte sich der Brand augenscheinlich im Bereich des Kaminofens.

Zwei in den Räumlichkeiten befindliche Hausratten sowie ein Gecko verendeten. Vier in Käfigen gehaltene Vögel konnten vorerst an das zuständige Veterinäramt übergeben werden.

Einbruchsversuch in Praxis

Fulda. In der Heinrichstraße verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (21.12.) Zugang zum Treppenhaus eines Mehrparteienhauses. Dort hebelten die Täter erfolglos an einer Metalltür einer Arztpraxis und verursachten dabei rund 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Glasfaserkabel gestohlen

Flieden. Zwischen dem 29. November und dem 5. Dezember stahlen Unbekannte zwei Rollen Glasfaserkabel im Wert von mehreren hundert Euro im Gewerbegebiet in der Straße „Am Landrücken“ von einem Schotterparkplatz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Kletterhalle

Petersberg. In der Goerdelerstraße brachen Unbekannte am Mittwochabend (20.12.), gegen 23 Uhr, in ein Kletterhalle ein. Dort stahlen die Täter Bargeld und hinterließen rund 1.200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Hilders. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (21.12.) in eine Gaststätte in der Thüringer Straße ein und verursachten dabei rund 700 Euro Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto zerkratzt

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (20.12.), zwischen 8 Uhr und 13 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen in einer Parkbucht im Seilerwegs abgestellten VW Tiguan. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Kirchheim. Mindestens vier Täter entwendeten am Donnerstagnachmittag (21.12.), gegen 17 Uhr, mehrere Packungen Zigaretten aus einem Lagerraum eines Lebensmittelmarktes in der Straße „Stockacker“. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen lenkten drei Männer die Angestellten des Geschäfts ab, während ein Vierter sich in den Personalbereich begab und das Diebesgut verpackte. Der genaue Wert der gestohlenen Zigaretten ist aktuell noch unklar. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Drei Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich

circa 1,70 Meter groß

etwa 40 Jahre alt

kurze, schwarze Haare zum Seitenscheitel gekämmt

schwarzer Vollbart

gepflegtes Erscheinungsbild

sprach gebrochenes Deutsch

war zittrig

trug einen grauen Wollmantel, eine Jeans und schwarze Schuhe

Täter 2:

männlich

circa 1,60 Meter groß

dunkles, dünnes, kurzes Haar

rundes Gesicht

kräftige Statur

trug eine schwarze Jacke

Täter 3:

männlich

circa 1,70 Meter

etwa 25 Jahre 30 Jahre

schwarze, lockige Haare

Drei-Tage-Bart

trug eine schwarze Jacke mit rötlichem Innenfutter

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de